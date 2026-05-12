தவெகவுக்கு ஆதரவாக பேச்சு; அமமுக எம்எல்ஏ காமராஜ் கட்சியில் இருந்து நீக்கம்
தவெக அரசு தொடர்வதற்கு என் ஆதரவை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்று மன்னார்குடி அமமுக எம்எல்ஏ காமராஜ் சட்டப்பேரவையில் பேசினார்.
Published : May 12, 2026 at 3:39 PM IST
சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத்தில் கட்சிக் கட்டுப்பாட்டை மீறி தவெகவுக்கு ஆதரவு என பேசியதாக மன்னார்குடி எம்எல்ஏ எஸ்.காமராஜ் அக் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்.
இது குறித்து அக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன் அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் மன்னார்குடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ்.காமராஜ், கட்சியின் நிலைப்பாட்டை மீறி இன்று சட்டமன்றத்தில் தன்னிச்சையாகத் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்குத் தனது ஆதரவைத் தெரிவித்திருப்பது கட்சியின் குறிக்கோள்களுக்கும் கோட்பாடுகளுக்கும் முரணானது.
எஸ்.காமராஜின் இன்றைய செயல்பாடு, அவரின் வெற்றிக்காக பாடுபட்ட அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளின் தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கு, அவர் மீது நம்பிக்கை வைத்து வாக்களித்த மன்னார்குடி சட்டமன்ற தொகுதி வாக்காளர்களுக்கும் இழைத்திருக்கும் மிகப்பெரிய துரோகமாகும்.
எனவே, கட்சியின் கொள்கை குறிக்கோள்களுக்கும் கோட்பாடுகளுக்கும் முரணான வகையில் செயல்பட்டாலும், கழகத்தின் கண்ணியத்திற்கு மாசு ஏற்படும் வகையில் நடந்து கொண்டதாலும், கட்சி கட்டுப்பாட்டை மீறி களங்கமும், அவப்பெயரும் உண்டாகும் விதத்தில் செயல்பட்ட காரணத்தாலும் எஸ்.காமராஜ், அமமுகவின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பு உட்பட அனைத்துப் பொறுப்புகளில் இருந்தும் இன்று முதல் நீக்கி வைக்கப்படுகிறார் என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சட்டப் பேரவையில் காமராஜ் பேசியது என்ன?
முன்னதாக சட்டமன்றத்தில் எஸ்.காமராஜ் இன்று காலை பேசிய போது, "இந்த அரசு 5 ஆண்டு காலம் அமையப்பெற வேண்டும். பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் இங்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக வந்திருக்கிறார்கள். குறிப்பாக இளைஞர்கள் அதிக அளவில் இந்த சட்டமன்றத்தில் இடம்பெற்று இருக்கிறார்கள். ஒரு நாட்டின் எதிர்காலம் இளைஞர்கள் கையில் இருக்கிறது என்று சொல்வார்கள்.
முதல்வர் இளைஞராக இருப்பதால் நிச்சயமாக ஒரு சிறந்த ஆட்சியை தருவார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. அதனால்தான் உங்களை ஆதரித்து பேசுகிறேன். உங்களை வாழ்த்திப் பேசுகிறேன்.
சில கசப்பான சம்பவங்களும் நிகழ்ந்தது உண்டு. அது, அன்றைக்கு இருந்த அரசியல் சூழல். இன்று முதலமைச்சரால்தான் ஒரு சிறந்த ஆட்சியை கொடுக்க முடியும்.
முதலமைச்சர் முதல் கையெழுத்திட்ட 3 அறிவிப்புகளும் தமிழ்நாட்டிற்கு நிச்சயம் உதவுகிற திட்டங்களாகும். நான் கடந்த 3 நாட்களாக சென்னையில் தான் இருக்கிறேன். சென்னை நகரில் காவல் துறை எப்படி செயல்படுகிறது என்று பார்த்து வியப்படைகிறேன்.
நிச்சயமாக நீங்கள் நல்லாட்சி தர வேண்டும். 5 ஆண்டு காலம் சிறப்பான ஆட்சியை வழங்க வேண்டும். 75 ஆண்டு கால, 50 ஆண்டுகால ஆட்சிக்கு நீங்கள் முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் உங்களை நம்புகிறார்கள். நாங்களும் உங்களை நம்புகிறோம். மக்களுக்கு உதவும் திட்டங்களை அறிவித்த உங்களை பாராட்டுகிறேன், வாழ்த்துகிறேன். உங்கள் அரசு தொடர்வதற்கு என் ஆதரவை இதன் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்று பேசினார். எஸ்.காமராஜ் இவ்வாறு பேசியதால், அவர் மீது அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.