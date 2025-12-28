'திமுகவின் தொகுதி பங்கீட்டை பார்த்துவிட்டு...' கூட்டணி குறித்து உடைத்து பேசிய டிடிவி
சட்டமன்ற தேர்தல் கூட்டணி குறித்து இதுவரை எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை என அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார்.
திருச்சி: தேர்தல் கூட்டணி குறித்த கேள்விக்கு, திமுக கூட்டணி நிலை என்ன என்பது குறித்தும் பார்த்து வருவதாக அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.
அமமுக பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன் திருச்சியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர், 2026 சட்டமன்ற தேர்தல், கூட்டணி நிலைப்பாடு, தவெக, அதிமுக மற்றும் 100 நாள் வேலை திட்ட பெயர் மாற்ற பிரச்சனை உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து பேசினார்.
டிடிவி தினகரன் பேசுகையில், ''தேர்தல் கூட்டணி குறித்து இன்னும் எந்த முடிவும் நாங்கள் எடுக்கவில்லை. இந்த தேர்தலில் எங்களுக்கு வெற்றி தரும் கூட்டணியை அமைப்போம். எங்கள் தொண்டர்களின் மன நிலையை நிர்வாகிகள் மூலம் அறிந்து முடிவெடுப்போம். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்த செங்கோட்டையனை 1987இல் இருந்து தெரியும். செங்கோட்டை எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோருக்கு விசுவாசமாக இருந்தவர். பல ஏற்றத்தாழ்வை சந்தித்தவர். அவர் அதிமுகவிலிருந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளார். அவர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டதை உணர்ந்து தவெகவில் அவருக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைத்தது, அதை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார்.
அதிமுகவில் அனைவரும் ஒன்றிணைந்தால் தான் வெற்றி சாத்தியம். இதை கூறுவதால் எனக்கு மன மாற்றம் ஏற்பட்டு விட்டதாக எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாது. யாரும் எங்களுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கவில்லை. அழுத்தம் கொடுத்து ஒரு தலைவரை வேண்டுமானால் வழிக்கு கொண்டு வரலாம், ஆனால் தொண்டர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள்.
கூட்டணிக்கு தலைமை தாங்கும் கட்சிகளும், கூட்டணியை உருவாக்க விரும்பும் கட்சிகளும் எங்களை அணுகி பேசி வருவது உண்மை. ஆனால் நாங்கள் கூட்டணி குறித்து எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை. நாட்டு நடப்பை பார்த்து வருகிறோம். வலுவாக இருப்பதாக கூறப்படும் திமுக கூட்டணி நிலை என்ன என்பது குறித்தும் பார்த்து வருகிறோம். அவர்களின் நிலை, தொகுதி பங்கீடு உள்ளிட்டவை பார்த்து விட்டு முடிவெடுப்போம். அதுவரை எங்களுக்கு கால அவகாசம் உள்ளது'' என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், ''கிறிஸ்துவர்கள் மீது எங்கோ ஓர் இடத்தில் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதை, இந்தியா முழுவதும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக கூறுவது தவறு. 100 நாள் வேலை திட்டத்தின் பெயரை மாற்றி இருக்கக் கூடாது. அதனை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். 100 நாள் வேலைத் திட்டத்தை 125 நாட்களாக உயர்த்தியது வரவேற்கத்தக்கது. கடுமையான நிதி நெருக்கடியில் மாநில அரசுகள் இருக்கும் நிலையில், அந்தத் திட்டத்திற்கு 40% மாநில அரசுகள் நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என்கிற முடிவையும் மத்திய அரசு மாற்ற வேண்டும்.
அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள், செவிலியர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு தேர்தல் வாக்குறுதியில் கூறியதை நிறைவேற்றாமல் இந்த அரசு செயல்படுவது மக்களின் நம்பிக்கையை இழந்து வருவதை தான் காட்டுகிறது. நிச்சயமாக இது தேர்தலில் பிரதிபலிக்கும். அரசு பேருந்துகளில் 'தமிழ்நாடு' என எழுதுவதில் எந்த தவறும் இல்லை அதை எழுத கூறுவதில் எந்த தவறும் இல்லை. அதிமுகவில் சசிகலா மீண்டும் இணைவது போல வரும் தகவலுக்கு நான் பதில் கூற முடியாது. அப்படி அதில் உண்மை இருந்தால் அவர் என்னிடம் நிச்சயம் கூறுவார்'' என்றார்.