அதிமுகவை விஜய் சீண்டுவது தவறு - டி.டி.வி. தினகரன் விமர்சனம்

கடந்த தேர்தலில் நாங்கள் பிரிந்து இருந்ததால் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தோம், அதனை உணர்ந்து இந்த முறை அனைவரும் ஒன்றிணைந்தோம் என டி.டி.வி. தினகரன் கூறியுள்ளார்.

அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன்
அமமுக பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 3, 2026 at 3:29 PM IST

சென்னை: தனது ரோல் மாடல் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா என்று கூறிக் கொள்ளும் நடிகர் விஜய், அதிமுக ஆட்சியை ஊழல் ஆட்சி என்று கூறுவது தவறு என டி.டி.வி. தினகரன் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

முன்னாள் முதலமைச்சர் அண்ணாவின் 57-வது நினைவு நாளான இன்று, அமமுக கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள அண்ணா நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்தினார். இதனைத் தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், “அமமுகவிற்கு யாரையும் கண்டும் பொறாமையும், அச்சமும் கிடையாது. தமிழையும், திராவிடத்தையும் கேடயமாக வைத்துக் கொண்டு தமிழ் மக்களை திமுக ஏமாற்றி பிழைத்து வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் புழக்கம் பட்டிதொட்டி எங்கும் பரவியுள்ளது. தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி விட்டோம் என்று திமுக பச்சை பொய் பேசுகிறது. நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் திமுக பணநாயகத்தின் மூலம் வெற்றி பெற்றது. உறுதியாக இந்த தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி திமுக ஆட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வரும்.

வெற்று விளம்பர திட்டங்கள் மற்றும் வார்த்தை ஜாலங்கள் வைத்துக் கொண்டு, மக்களின் வரிப்பணத்தை ஊழல் செய்கிறது திமுக. பல துறைகளில் 30 சதவீதம் வரை கமிஷன் நிலவுகிறது. ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்து ஏழை எளிய மக்களை விலைக்கு வாங்கிவிடலாம் என்று திமுக நினைக்கிறது” என்றார்.

தவெக தலைவர் விஜய் குறித்து பேசிய டி.டி.வி. தினகரன், “விஜய் திமுகவை வீழ்த்த வேண்டும் என்றால், அந்த வேலையை மட்டும் பார்க்க வேண்டும். மாறாக எம்ஜிஆர் புகைப்படத்துடன், எனது ரோல் மாடல் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா என்று கூறிக் கொண்டு, அதிமுக ஆட்சியை ஊழல் ஆட்சி என்று கூறுகிறார். அதிமுகவில் அமைச்சராக இருந்த செங்கோட்டையனை வைத்துக் கொண்டு அதிமுக ஊழல் ஆட்சி என்று கூறுவது தவறு.

விஜய் எங்களுக்கு எதிரி அல்ல. எங்களின் ஒரே எதிரி திமுக தான். ஜெயலலிதாவின் தொண்டர்கள் ஓரணியில் இணைந்து திமுகவை வீழ்த்த வேண்டும் என்ற எங்களின் கொள்கை தான் பாஜகவின் கொள்கை. எடப்பாடி பழனிசாமியை போன்று பிரிந்து சென்ற ஓபிஎஸ், செங்கோட்டையன், வைத்திலிங்கம், மனோஜ் பாண்டியன் ஆகியோர் எனக்கு அருமை அண்ணன்கள் தான். அவர்கள் பிரிந்து சென்றதில் எங்களுக்கு வருத்தம் உள்ளது. ஆனால் தனிநபர் சென்றதால் ஒரு இயக்கம் பாதிக்காது” எனக் கூறினார்.

இதையும் படிங்க: 6 தொகுதிகளுக்கான பொறுப்பாளர் பதவி: திடீரென விலகிய அண்ணாமலை - இது தான் காரணமா?

ஓபிஎஸ்சை அதிமுகவில் இணைப்பது குறித்து பேசிய டி.டி.வி. தினகரன், “பிரிந்து சென்ற ஓபிஎஸ் அதிமுக ஆட்சி அமைவதற்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்பது தான் எனது எண்ணம். அதை அவர் புரிந்து கொண்டிருப்பார். போன தேர்தலில் நாங்கள் பிரிந்து இருந்ததால் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தோம். அதை உணர்ந்து இந்த முறை அனைவரும் ஒன்றிணைந்தோம். இது தேர்தலுக்கான கூட்டணி அல்ல, அதிமுக ஆட்சி வர வேண்டும் என்பதற்கான கூட்டணி” என கூறியுள்ளார்.

