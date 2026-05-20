தவெகவில் இணைந்த அமமுக மாவட்டச் செயலாளர்
தமிழ்நாட்டில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைமையிலான புதிய அரசு அமைந்தவுடன், அக்கட்சியில் இணையும் அதிமுக உள்ளிட்ட மாற்றுக் கட்சியினர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது.
Published : May 20, 2026 at 4:32 PM IST
கோயம்புத்தூர்: அமமுகவின் கோயம்புத்தூர் தெற்கு மாவட்டச் செயலாளர் சுகுமார், அக்கட்சியில் இருந்து விலகி தன்னை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைத்துக் கொண்டார்.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், பொள்ளாச்சி மக்களவைத் தொகுதியின் முன்னாள் எம்.பி.யும், தற்போதைய அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் கோயம்புத்தூர் தெற்கு மாவட்டச் செயலாளருமான சுகுமார் தன்னை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைத்துக் கொண்டார்.
அவரது தலைமையில் அதிமுக மாவட்டத் தொழிற்சங்கச் செயலாளர் குருசாமி, அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் மாநில தொழிற்சங்கப் பேரவை பொருளாளர் கருணாகரன், கோயம்புத்தூர் தெற்கு மாவட்ட அமமுகவின் அவைத் தலைவர் ஆனந்த் குமார், கோயம்புத்தூர் தெற்கு மாவட்ட அமமுக துணைச் செயலாளர் சுந்தர வடிவேலு, அம்மா தொழிற்சங்கப் பேரவையின் போக்குவரத்து பிரிவு கோயம்புத்தூர் மண்டலச் செயலாளர் மோகனசுந்தரம் உட்பட நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் தங்களை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைத்துக் கொண்டனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த முன்னாள் எம்.பி. சுகுமார், "கடந்த 40 ஆண்டுகளாக அதிமுகவில் எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி பொதுமக்களுக்கு சேவையாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் பணியாற்றி வந்தேன். ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தில் இணைந்து பணியாற்றி வந்தேன். தற்போது நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை அடுத்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்துள்ளேன்.
எடப்பாடி பழனிசாமி, திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சி அமைக்க முற்பட்டார். திமுகவை எதிர்த்து அதிமுகவைத் தொடங்கிய எம்ஜிஆர் மற்றும் ஜெயலலிதா ஆகியோரின் ஆத்மா அவரை மன்னிக்காது. திமுகவுக்கு ஒரே எதிரி தமிழக வெற்றிக் கழகம் மட்டுமே. அதனால் தான் அமமுகவில் இருந்து விலகி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் ஆதரவாளர்களுடன் இணைத்துள்ளேன்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் புதிய அரசு அமைந்தவுடன், தமிழ்நாடு முழுவதும் அதிமுக, அமமுக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளில் இருந்து விலகி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் தொடர்ந்து இணைந்து வருகின்றனர். இதனால் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் உள்ள உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகின்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.