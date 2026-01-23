அமமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் மாணிக்கராஜா திமுகவில் ஐக்கியம்; கோவில்பட்டி தொகுதிக்கு குறி?
அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் தேர்தல் பிரிவு செயலாளரும், தென் மண்டல அமைப்பாளருமான மாணிக்கராஜா திமுகவில் இணைவதற்கு முன்பாக அவரை அமமுக கட்சியில் இருந்து டிடிவி தினகரன் நீக்கினார்.
Published : January 23, 2026 at 11:02 AM IST
சென்னை: அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் துணைப் பொதுச்செயலாளர் மாணிக்கராஜா, முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்தார்.
தமிழ்நாட்டில் இன்னும் இரண்டு மாதத்திற்குள் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடக்க உள்ளது. திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர், த.வெ.க உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகள், தேர்தலுக்கு தயாராகி வெற்றிக்கான திட்டங்களை வகுக்க தொடங்கிவிட்டன. இந்த சூழலில், அமமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும், அமமுகவின் தென்மண்டல பொறுப்பாளராகவும் இருந்த மாணிக்கராஜா தனது ஆதரவாளர்களுடன் இன்று திமுகவில் இணைந்துள்ளார்.
திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில், முதலமைச்சர் முன்னிலையில் அவர் திமுகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். இவருடன் கன்னியாகுமரி மேற்கு மாவட்ட அமமுக செயலாளர் ரத்தினராஜ், கன்னியாகுமாரி மத்திய மாவட்ட அமமுக செயலாளர் டெலஸ், தென்காசி வடக்கு மாவட்ட அமமுக செயலாளர் ராமசந்திர மூர்த்தி உளிட்டோரும் திமுகவில் இணைந்தனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய மாணிக்கம் ராஜா, "ஜனநாயக கடமையாற்ற திமுகவில் இணந்துள்ளோம். 8 ஆண்டு காலம் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்த அமமுக இயக்கத்தை மீண்டும் பழைய நிலைக்கு எடுத்துச்செல்லும் வகையிலான முடிவை ஏற்க முடிவில்லை. அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் இடம்பெற வேண்டாம் என பலமுறை டிடிவி தினகரனிடம் எடுத்து சொன்னோம். டிடிவி அதனை ஏற்க மறுத்த காரணத்தினால், தொண்டர்கள் மற்றும் மாவட்ட செயலாளர்கள் விருப்பப்படி திமுகவில் இணைந்துள்ளோம்.
டெல்லியின் அழுத்தம் டிடிவி தினகரனுக்கு இருக்கிறதா? இல்லையா? என்று எங்களுக்கு தெரியாது. கூட்டணி தொடர்பாக தினகரனை பலமுறை தொடர்பு கொள்ள முயற்சித்தோம். ஆனால், எங்களிடம் எவ்வித தகவலும் கூறாமல் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் மீண்டும் அமமுகவை இணைத்துள்ளார்.மீண்டும் அதிமுகவுடன் இணைவது ஆபத்தில் முடியும் என்று பலமுறை முன்பே தினகரனிடம் தெரிவித்தோம். ஆனால், அவர் தன்னிச்சையாக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைந்துள்ளார். திமுக எங்களின் தாய்க் கழகம். ஜனநாயக முறைப்படி ஆட்சி செய்யும் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை நாங்கள் பின்தொடர உள்ளோம். அமமுகவை அதிமுக கவிழ்த்துவிடும்" என்றார்.
முன்னதாக, மாணிக்கராஜா திமுகவில் இணைவதற்கு முன்பாக, அவரை அமமுக கட்சியில் இருந்து நீக்கி டிடிவி தினகரன் உத்தரவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
கோவில்பட்டி தொகுதியில் தனி செல்வாக்குடன் இருக்கும் மாணிக்கராஜா, திமுகவில் சேர்ந்திருப்பது வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் அக்கட்சிக்கு பெரிதும் உதவும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. திமுக ஆரம்பித்த காலம்தொட்டு, இதுவரை கோவில்பட்டி தொகுதியில் திமுகவின் உதயசூரியன் சின்னம் வெற்றிபெற்றது இல்லை என்ற நிலை, மாணிக்கம்ராஜா வருகையால் நிச்சயம் மாறும் என திமுக தொண்டர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.