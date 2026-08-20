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மாமல்லபுரம் பயணம் கடைசி நேரத்தில் ரத்து: டெல்லி புறப்பட்டார் அமித் ஷா

மாநாடு நிறைவடைந்த பிறகு, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, மாமல்லபுரம் சென்று அங்குள்ள கடற்கரை கோயில், ஐந்து ரதம், அர்ஜுனன் தபசு உள்ளிட்ட புராதன கலைச் சின்னங்களைப் பார்வையிட திட்டமிட்டிருந்தார்.

முதல்வர் விஜயுடன் அமைச்சர் அமித் ஷா
முதல்வர் விஜயுடன் அமைச்சர் அமித் ஷா (TN DIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 6:54 PM IST

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சென்னை: தென் மண்டல முதலமைச்சர்கள் மாநாடு நிறைவடைந்த நிலையில், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா டெல்லி புறப்பட்டார். மாமல்லபுரத்துக்கு அவர் செல்வதாக இருந்த நிலையில், அந்த பயணம் கடைசி நேரத்தில் ரத்து செய்யப்பட்டது.

சென்னை மாமல்லபுரத்தை அடுத்த கோவளத்தில் 31வது தென்மண்டல முதலமைச்சர்கள் மாநாடு இன்று நடைபெற்றது. கோவளத்தில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்ற மாநாட்டுக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தலைமை வகித்தார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் இம்மாநாட்டில் கலந்துகொண்டார். இதில், கர்நாடகா, ஆந்திரா, கேரளா ஆகிய மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்கள், புதுச்சேரி உள்ளிட்ட யூனியன் பிரதேசங்களின் பிரதிநிதிகள், மாநில தலைமைச் செயலர்கள் மற்றும் மத்திய, மாநில அரசுகளின் உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.

மாநாட்டில் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பிரச்சனைகள், நீர்ப்பங்கீடு, பாதுகாப்பு, வளர்ச்சித் திட்டங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டன. இந்த மாநாட்டில் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் பல்வேறு முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து பேசினார்.

போதைப்பொருள் இல்லாத தென்னிந்தியாவை உருவாக்கும் கனவை நனவாக்க வேண்டும் என பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், இதற்கு தென் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான உளவுத் தகவல்களை பகிர்தல் அவசியம் என வலியுறுத்தினார்.

அதேபோல, காவிரி விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் தீர்ப்பாயங்களின் தீர்ப்புகளை கண்டிப்பாக செயல்படுத்த வேண்டும் எனவும் முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, மாநாட்டின் ஒருபகுதியாக, மாநில தலைமைச் செயலர்கள், உள்துறைச் செயலர்கள் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகளுடனான நிர்வாக ஆலோசனைகளும் தொடர்ந்து நடைபெற்றன.

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மாமல்லபுரத்துக்கு வரவிருந்த அமித்ஷா

மாநாடு நிறைவடைந்த பிறகு, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, மாமல்லபுரம் சென்று அங்குள்ள கடற்கரை கோயில், ஐந்து ரதம், அர்ஜுனன் தபசு உள்ளிட்ட புராதன கலைச் சின்னங்களைப் பார்வையிட திட்டமிட்டிருந்தார்.

இதற்காக மாமல்லபுரத்தில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கும் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு கலைச் சின்னங்களைப் பார்வையிட தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது.

கடைசி நேரத்தில் ரத்து

ஆனால், மாநாட்டில் நீடித்த முக்கிய ஆலோசனைகள் மற்றும் உயரதிகாரிகள் உடனான சந்திப்பு காரணமாக அமித் ஷாவின் மாமல்லபுரம் பயணத்துக்கு போதிய நேரம் இல்லாத சூழல் ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, கடைசி நேரத்தில் மாமல்லபுரம் செல்லும் திட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டது.

இதனால், கோவளத்தில் இருந்து சாலை மார்க்கமாக அமித் ஷா சென்னை விமான நிலையத்துக்கு சென்று, அங்கிருந்து தனி விமானம் மூலம் டெல்லி புறப்பட்டுச் சென்றார்.

இதேபோல, ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு சென்னை பழைய விமான நிலையத்திலிருந்து தனி விமான மூலம் விஜயவாடா புறப்பட்டார். கேரள முதலமைச்சர் சதீசன், சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானத்தில் கொச்சி புறப்பட்டு சென்றார்.

TAGGED:

UNION HOME MINISTER AMIT SHAH
அமித்ஷா மாமல்லபுரம் பயணம்
அமித் ஷா
முதல்வர் ஜோசப் விஜய்
AMIT SHAH MAMALLAPURAM CANCEL

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