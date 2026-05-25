பெண் பிள்ளைகளுக்கு தற்காப்பு கலை இலவச பயிற்சி; பாலியல் குற்றங்கள் நிகழும் சூழலில் அசத்தல் அறிவிப்பு
சிறப்பாக பயிற்சி பெற்ற பெண் பிள்ளைகள் உட்பட ஏராளமானோர் கலந்துக் கொண்டு தங்களுடைய தற்காப்பு கலை திறனை வெளிப்படுத்தி அனைவரையும் வியப்படையச் செய்தனர்.
Published : May 25, 2026 at 5:45 PM IST
ராமேஸ்வரம்: பாலியல் குற்றங்கள் அதிகரித்து வரும் சூழலில் தற்காப்பு கலையை இலவசமாக கற்று தர ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள 'ஆழ்கடல் போர் வீரர்கள் விளையாட்டு கூடம்' முன் வந்துள்ளது.
தமிழகத்தில் நாளுக்கு நாள் கொலை, கொள்ளை, திருட்டு, வழிப்பறி மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் சீண்டல் உள்ளிட்ட குற்றங்கள் அதிகரித்து வருவதால் மக்கள் மிகுந்த வேதனை அடைந்துள்ளனர். குறிப்பாக, பெண்களுக்கு எதிராக அதிகரித்துவரும் குற்றச் சம்பவங்களால் பெண்கள், பெண் குழந்தைகள் மற்றும் அவருடைய பெற்றோர் மிகுந்த கவலை அடைந்துள்ளனர்.
ஆகையால், தங்களுடைய பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு, எந்தவொரு குற்ற செயல் நடந்தாலும் அதிலிருந்து தங்களைத் தற்காத்துக் கொள்ள ஏதுவாக தற்காப்பு கலைகளை கற்றுக்கொடுக்கும் நோக்கத்தோடு பெற்றோர்கள் செயல்பட தொடங்கி உள்ளனர்.
அந்த வகையில், ராமேஸ்வரத்தை அடுத்த தங்கச்சிமடத்தில் உள்ள 'ஆழ்கடல் போர் வீரர்கள் விளையாட்டு கூடம்' பள்ளி மாணவர்களுக்கு தற்காப்பு கலைகளைக் கற்றுத் தரும் சேவையை மேற்கொண்டு வருகின்றது. நடப்பாண்டு பள்ளி விடுமுறையை முன்னிட்டு சுமார் 60-க்கும் மேற்பட்ட பெண் பிள்ளைகள் உட்பட பலருக்கு கராத்தே, சிலம்பம் உள்ளிட்ட தற்காப்பு கலைகளை இந்தப் பயிற்சிக் கூடம் கற்றுக் கொடுத்துள்ளது.
இந்த தற்காப்பு கலை பயிற்சியின் நிறைவையொட்டி, தங்கச்சி மடத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளி ஒன்றில் பயிற்சி முடித்த மாணவர்களுக்கு 'இடுப்பு பட்டயம்' வழங்கும் விழா நேற்று (மே 24) நடைபெற்றது. இதில், தற்காப்பு கலையில் சிறப்பாக பயிற்சி பெற்ற பெண் பிள்ளைகள் உட்பட ஏராளமானோர் கலந்துக் கொண்டு தங்களுடைய தற்காப்பு கலையை வெளிப்படுத்தி அனைவரையும் வியப்படையச் செய்தனர்.
மாணவர்களைப் போலவே ராமேஸ்வரம் தீவு பகுதியில் உள்ள அனைவருக்கும் தற்காப்பு கலையை இலவசமாக கற்றுக் கொடுக்க, 'ஆழ்கடல் போர் வீரர்கள் விளையாட்டு கூடம்' திட்டமிட்டு உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.
தற்காப்பு கலையை கற்றுக்கொள்ள விருப்பம் உள்ளவர்கள், இலவசமாக விளையாட்டு கூடத்திற்கு வந்து கற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் அவர்கள் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர். பாலியல் மற்றும் பிற குற்ற நிகழ்வுகள் தமிழகத்தில் அதிகரித்து வரும் சூழலில் தனியார் அமைப்பு இவ்வாறு கூறியிருப்பது வரவேற்பைப் பெற்று உள்ளது.