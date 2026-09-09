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மேகதாது அணை தொடர்பான திருத்தப்பட்ட தீர்மானம்: அதிமுக தாக்கல் செய்த மனு மீதான தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு

மேகதாது குறுக்கே புதிய அணை கட்டும் கர்நாடக அரசிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஜூன் 19-ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2026 at 5:02 PM IST

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சென்னை: மேகதாது அணை விவகாரத்தில் திருத்தப்பட்ட தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டதை எதிர்த்து அதிமுக கொறடா தாக்கல் செய்த மனு மீதான தீர்ப்பை உயர் நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது.

மேகதாது குறுக்கே புதிய அணை கட்டும் கர்நாடக மாநில அரசுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கடந்த ஜூன் 19-ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் கோரிக்கையை ஏற்று மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக நடுவர் மன்றம் அமைக்க வேண்டும் என்று திருத்தப்பட்டு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

இதற்கு அதிமுக, பாமக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்தன. இந்நிலையில், நடுவர் மன்றம் அமைக்க வேண்டும் என்ற இந்த திருத்தத்தை எதிர்த்து அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார்.

அந்த மனுவில், மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது தொடர்பான சிறப்பு தீர்மானம் குறித்து கடந்த ஜூன் 18-ஆம் தேதி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இந்த தீர்மான நகலில் இடம்பெறாத திருத்தத்தின் மீது எந்த விவாதமும் நடத்தப்படாமல் சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த திருத்தம் ஏக மனதாக நிறைவேற்றப்படவில்லை. ஆனால் ஒரு மனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதாக கூறி, அந்த தீர்மானம் மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் ஆஜரான அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண், “மேகதாது அணை கட்ட கூடாது என சட்டமன்றத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. தீர்மானத்தின் மீது ஆலோசனை இருந்தால் தெரிவிக்கலாம் என முதலமைச்சர் விஜய் சட்டசபையில் தெரிவித்தார்.

அதனடிப்படையில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் திருத்தம் கொண்டு வர வேண்டும் எனவும், அரசின் சட்டரீதியான அனைத்து போராட்டங்களுக்கும் ஆதரவாக இருப்போம் எனவும் தெரிவித்தார். அதையடுத்து உறுப்பினர்களின் ஒப்புதலை சபாநாயகர் கேட்டார், பெரும்பான்மை உறுப்பினர்கள் தீர்மானத்தை ஏக மனதாக ஏற்பதாக தெரிவித்தனர். சட்டப்பேரவை விதி 211-ன் படி தீர்மானத்தில் தலையிடவோ? ரத்து செய்யவோ? சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை” என தெரிவித்தார்.

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இதனைத் தொடர்ந்து அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் எஸ். ஆர். ராஜகோபால், “திருத்தம் கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் முதலில் சபாநாயகரிடம் இந்த திருத்தத்தை ஏற்றுக் கொள்ளுமாறு கோரிக்கை விடுக்க வேண்டும். சபாநாயகர் அதை ஏற்ற பின்னரே திருத்தத்தை தீர்மானத்தில் சேர்க்க முடியும். ஆனால், மேகதாது விவகாரத்தில், எதிர்க்கட்சி தலைவர் விடுத்த கோரிக்கையானது, சபாநாயகரிடம் விடுவிக்கவில்லை. முதலமைச்சரே திருத்தத்தை ஏற்றுக் கொள்வதாக தெரிவித்தார். இது சட்டத்தை மீறும் செயலாகும்” என்று வாதிட்டார்.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள், சட்டப்பேரவை விதி பிரிவு 177-ன் படி உறுப்பினர்கள் தெரிவிக்கும் ஆலோசனைகளை ஏற்கலாம் என தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, எதிர்கட்சி தலைவரின் ஆலோசனை ஏற்கப்பட்டுள்ளது. அதில் என்ன தவறு உள்ளது என கேள்வி எழுப்பி, இந்த வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்தனர்.

TAGGED:

MEKDATU RESOLUTION
MEKEDATU DAM ISSUE
AIADMK AGRI KRISHNAMURTHY
மேகதாது அணை திருத்தப்பட்ட தீர்மானம்
AMENDED RESOLUTION ON MEKEDATU DAM

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