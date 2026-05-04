2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஆம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி கள நிலவரம்

சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: ஆம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் வில்வநாதன், அதிமுக தரப்பில் வெங்கடேசன், நாதக-வின் அப்சியா நஸ்ரீன், தவெக-வில் இருந்து இம்தியாஸ் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

Published : May 4, 2026 at 2:10 AM IST

திருப்பத்தூர்: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று (மே 4) வெளியாகவுள்ள நிலையில் ஆம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் முக்கிய தொகுதிகளில் ஒன்றான ஆம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி அமைந்துள்ளது. சிறுபான்மை சமூக மக்கள் பிரதானமாக இருக்கும் தொகுதிகளில் ஆம்பூர் தொகுதி முக்கிய இடம் வகிக்கிறது. இங்கு கடந்த 23-ஆம் தேதி நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் மக்கள் ஆர்வமுடன் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து வாக்களித்தனர்.

ஆம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

ஆண்கள் - 1,17,694

பெண்கள் - 1,26,935

மூன்றாம் பாலினம் - 47

மொத்தம் - 2,44,676

ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், ஆம்பூர் தொகுதியில் 90.91% வாக்குகள் பதிவானது. இது கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலை விட மிக அதிகமான எண்ணிக்கையாகும். இந்நிலையில், ஆம்பூர் தொகுதியில் இந்த முறை யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகம் எழுந்துள்ளது. முஸ்லிம்கள், வன்னியர், பட்டியல் சமூக மக்கள் அதிகம் இருக்கும் இந்த தொகுதியில் திமுக சார்பில் வில்வநாதன் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் வெங்கடேசன், தவெக சார்பில் இம்தியாஸ், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் அப்சியா நஸ்ரீன் போட்டியிடுகின்றனர்.

ஆம்பூர் தொகுதியை பொறுத்தவரை திமுக பலமாக இருக்கும் தொகுதிகளில் முக்கிய இடம் வகிக்கிறது. கடந்த முறை திமுக இங்கு வெற்றி பெற்றிருந்த நிலையில், தொகுதியை மீண்டும் வசப்படுத்த வேண்டும் என அக்கட்சி நிர்வாகிகள் கடந்த ஒரு மாதமாக தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வந்தனர். அதிமுக தரப்பிலும் அதற்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில் பரப்புரை முன்னெடுக்கப்பட்டது. இந்த தொகுதியில் மற்ற கட்சிகள் வெறும் பார்வையாளர்களாகவே இருக்கும் நிலையில் திமுக, அதிமுக வேட்பாளர்களிடையே கடும் போட்டி நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

1952-க்கு பிறகு இந்த தொகுதி இதுவரை 8 பொதுத் தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. இதில் திமுக 4, அதிமுக 1, காங்கிரஸ் 2 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்த முறை அதிமுக, திமுக நேரடியாக மோதுவதால் கூடுதல் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட வில்வநாதன் அதிமுக வேட்பாளரை சுமார் 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார். திமுகவுக்கு சற்று சாதகமாக இருக்கும் இந்த தொகுதியை இந்த முறை மீண்டும் திமுக கைப்பற்றும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

