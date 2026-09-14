அம்பேத்கர் சிலை சேதம்: இரும்புக் கூண்டை உடைத்து மர்மநபர்கள் துணிகரம்
சிலையை சேதப்படுத்தியவர்களை கைது செய்யும் வரை, இரும்புக் கூண்டை அங்கு வைக்கக் கூடாது என பொதுமக்கள், போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
Published : September 14, 2026 at 11:02 PM IST
கடலூர்: கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் அம்பேத்கர் சிலை சேதப்படுத்தப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பையும், பதற்றத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சிதம்பரம் சி.கொத்தங்குடி பகுதியில் அம்பேத்கர் சிலை பாதுகாப்பாக இரும்புக் கூண்டுக்குள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே, ஞாயிற்றுக்கிழமை நள்ளிரவு மர்ம நபர்கள் சிலர் அம்பேத்கர் சிலையை சேதப்படுத்தியதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இரும்புக் கூண்டை உடைத்து எறிந்துவிட்டு, அம்பேத்கர் சிலைக்கு அணிவிக்கப்பட்டிருந்த கண்ணாடி, கண் உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேதப்படுத்திவிட்டு அவர்கள் தலைமறைவாகியுள்ளனர். காலை வழக்கம் போல அப்பகுதிக்கு வந்த பொதுமக்கள், அம்பேத்கர் சிலை சேதப்படுத்தப்பட்டிருப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
சிறிது நேரத்தில் இந்த தகவல் காட்டுத் தீ போல அங்கு பரவியதால் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் அங்கு திரண்டு வந்தனர். இதனால் அங்கு பதற்றமான சூழல் ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த சிதம்பரம் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளர் (ASP) சத்திரிய கவின் தலைமையில் போலீசார் அங்கு வந்தனர்.
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பின்னர் சேதப்படுத்தப்பட்ட அம்பேத்கர் சிலையை போலீசார் ஆய்வு செய்தனர். மேலும், இரும்புக் கூண்டை அங்கு வைக்க போலீசார் முயன்றனர்.
ஆனால், சிலையை சேதப்படுத்தியவர்களை கைது செய்யும் வரை, இரும்புக் கூண்டை அங்கு வைக்கக் கூடாது என பொதுமக்கள், போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, இச்சம்பவம் தொடர்பாக அப்பகுதியைச் சேர்ந்த இரண்டு இளைஞர்களை போலீசார் விசாரணைக்காக அழைத்துச் சென்றனர். அப்போது அவர்களின் உறவினர்கள் போலீசாரை தடுத்து நிறுத்தியதுடன், தற்கொலை மிரட்டல் விடுத்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
அம்பேத்கர் சிலை சேதப்படுத்தப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, குற்றவாளிகளை தேடி வருகின்றனர். இந்த சம்பவத்தால் அங்கு பதற்றமான சூழல் நிலவுவதால், அசம்பாவிதங்களை தவிர்ப்பதற்காக அங்கு போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.