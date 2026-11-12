அம்பத்தூர் துயரம்: 25 வயது இளைஞரின் உயிரைப் பறித்த சாலையோர மழைநீர் கால்வாய் - நகராட்சி ஊழியர்களின் அலட்சியம் தான் காரணமா?
இருள் சூழ்ந்த அந்தப் பகுதியில் வேகமாக வந்த ஹரிபிரசாத், பள்ளம் இருப்பதை அறியாமல் இருசக்கர வாகனத்துடன் உள்ளே விழுந்துள்ளார்.
Published : November 12, 2026 at 3:25 PM IST
சென்னை: அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டை அருகே மழை நீர் கால்வாயில் விழுந்து இளைஞர் ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அம்பத்தூர் அத்திப்பட்டு ஐ.சி.எஃப் காலனியைச் சேர்ந்தவர் ஹரிபிரசாத் (வயது 25). இவர் பட்டறைவாக்கத்தில் உள்ள தனியார் தொழிற்சாலை ஒன்றில் பணியாற்றி வந்தார். நேற்றிரவு (நவ. 11) பணி முடிந்தும் வீட்டிற்குச் செல்லாமல், அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டையிலிருந்து மதுரவாயில் பைபாஸ் சர்வீஸ் சாலை வழியாக நூம்பல் நோக்கித் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது.
அப்போது, அங்கு சாலையில் மழைநீர் வடிகால்வாய் அமைப்பதற்காகப் பள்ளம் தோண்டப்பட்டு, தடுப்புகள் ஏதுமின்றி திறந்த நிலையில் இருந்துள்ளது. இருள் சூழ்ந்த அந்தப் பகுதியில் வேகமாக வந்த ஹரிபிரசாத், பள்ளம் இருப்பதை அறியாமல் இருசக்கர வாகனத்துடன் உள்ளே விழுந்துள்ளார்.
இதில், கட்டுமான பணிகளுக்காக நடப்பட்டிருந்த இரும்புக் கம்பிகள் அவரது தலையில் ஆழமாகச் சொருகியதில், ரத்த வெள்ளத்தில் துடிதுடித்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளார். இதுகுறித்துத் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த அண்ணா நகர் போக்குவரத்துப் புலனாய்வுப் பிரிவு காவல்துறையினர், ஹரிபிரசாத்தின் உடலைக் கைப்பற்றி உடற்கூறாய்வுக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.
அம்பத்தூர் ஏரியிலிருந்து வெளியேறும் உபரிநீர் மற்றும் மழைநீரை மதுரவாயில் அருகே உள்ள கூவம் ஆற்றில் கொண்டு செல்வதற்காக இந்த சர்வீஸ் சாலையில் கால்வாய் தோண்டப்பட்டு வருகிறது. இப்பணியின் போது முறையான பாதுகாப்புத் தடுப்புகள் (Barricades) மற்றும் எச்சரிக்கை விளக்குகள் அமைக்கப்படாததே இளைஞரின் உயிரிழப்புக்கு முழுக் காரணம் என அப்பகுதி மக்கள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.
சென்னை மாநகராட்சி மற்றும் நீர்வள ஆதாரத்துறை அலுவலர்களின் அலட்சியமே ஒரு இளைஞரின் உயிரைப் பறித்துவிட்டதாக உயிரிழந்த ஹரிபிரசாத் நண்பர்களும் உறவினர்களும் கண்ணீர் மல்க வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
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இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சென்னை மாநகராட்சி அம்பத்தூர் மண்டலம் 7 அலுவலர்களை தொடர்புகொண்டு கேட்டபோது, “அந்த பகுதி முழுவதும் பாதுகாப்பு தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இருந்தும் அந்த நபர் பாதுகாப்பு தடுப்புகளை அகற்றிவிட்டு அலட்சியமாக சென்றிருக்கிறார். அதனால் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது” என்று தெரவித்தனர்.
மேலும், ஹரிபிரசாத் உயிரை பறித்த மழைநீர் கால்வாய் குழியின் அருகே பாதுகாப்பு அரண்கள் சரிவர அமைக்கப்படவில்லை என்று யாரேனும் புகார் கொடுத்தால், அதன் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாநகராட்சி அலுவலர்கள் உறுதி அளித்துள்ளனர்.