ETV Bharat / state

காவல் காத்து கதையை முடிந்த பெற்றோர்; மகனின் வாழ்க்கைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து குற்றவாளியானது ஏன்?

மகன் இறந்தது கூட தெரியாமல், தாயும் தந்தையும் தலைமறைவாக இருந்ததால் காவல்துறையினருக்கு அவர்கள் மீது சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.

கொலை செய்யப்பட்ட சோமுவின் தந்தை மன்மதன், தாய் கல்யாணி ஆகியோரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
கைது செய்யப்பட்ட சோமுவின் பெற்றோர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 11, 2025 at 4:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மகனின் தொல்லை தாங்க முடியாமல், பெற்றோரே அவரை தீர்த்துக் கட்டிய சம்பவம் அம்பத்தூரில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

அம்பத்தூர் காவல் நிலையம் அருகே அமைந்துள்ள கல்யாணபுரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் ஆட்டோ ஓட்டுநர் ஸ்ரீதர் (எ) சோமு. 31 வயதாகும் இவர் தந்தை மன்மதன், தாய் கல்யாணி. சோமு மனைவி புவனேஸ்வரியுடன் வாழ்ந்து வந்தார்.

தினமும் மது, கஞ்சா போன்ற போதைப் பழக்கத்திற்கு அடிமையான சோமு, ஆட்டோ ஓட்டி கிடைக்கும் பணத்தை மொத்தமாக அதற்கு செலவிட்டுள்ளார். இதனால் கணவன் மனைவி இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு, புவனேஸ்வரி சோமுவைப் பிரிந்து தன் தாய் வீட்டில் தற்போது வசித்து வருகிறார்.

இதனையடுத்து, சோமு தன் வீட்டிற்கு வேறு பெண்களை அழைத்து வந்து உல்லாச வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்ததாக அக்கம்பக்கத்தினர் கூறுகின்றனர். கஞ்சா, மது, விலை மாதர்களுடன் சகவாசம் என வாழ்க்கையை சீரழித்து வந்த சோமு, வீட்டாரையும் நிம்மதியாக இருக்க விடவில்லை என்றும் அந்த தெருவில் வசிக்கும் மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

தினமும் குடித்து வந்து தாய் தந்தையை அடிப்பது, கொலை செய்வதாக மிரட்டுவது, பெண்களை வீட்டிற்கு அழைத்து வருவது தட்டிக்கேட்டால் தாய் தந்தையை வெளியே விரட்டுவது போன்ற நடவடிக்கையில் சோமு ஈடுபட்டு வந்துள்ளார்.

கழுத்தறுபட்ட நிலையில் சோமு

இது தொடர் கதையானதால், வீட்டை விட்டு வெளியேறி தன் மகள் வீட்டில் மன்மதனும், தாய் கல்யாணியும் தஞ்சம் புகுந்தனர். இந்நிலையில், நேற்று (நவம்பர் 10) திங்கட்கிழமை காலை 8 மணியளவில், சோமு வீட்டில் கழுத்து அறுபட்ட நிலையில் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்துள்ளார். இதை முதலில் பார்த்த பக்கத்து வீட்டுக்காரர் விஜயகுமார், உடனடியாக சம்பவம் குறித்து அம்பத்தூர் காவல்துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார்.

தகவலறிந்து வந்த காவல் துறையினர், வீட்டுக்குள் சென்று பார்த்த போது, சோமு கழுத்தறுக்கப்பட்ட நிலையில் கொலை செய்யப்பட்டு, பிணமாகக் கிடந்துள்ளார். இதை உறுதி செய்த காவல் துறை, சோமுவின் உடலை மீட்டு உடற்கூறாய்வுக்காக கீழ்பாக்கம் அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இதனையடுத்து சோமு கொலை வழக்கை பதிவு செய்த காவல்துறையினர், தங்களின் முதற்கட்ட விசாரணையைத் தொடங்கினர். அப்போது தான் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகின. தாய்-தந்தை இருவரும் சேர்ந்து மகனை கொலை செய்து விட்டு தப்பியோடியதை அறிந்து காவல் துறையினர் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

தாயும் தந்தையும் தலைமறைவாக இருந்ததால் காவல் துறையினருக்கு அவர்கள் மீது சந்தேகம் எழுந்தது. அண்டை வீட்டாரிடம் விசாரித்த காவல் துறையினர், மன்மதனை மட்டும் விசாரணைக்காக காவல்நிலையம் அழைத்து சென்றுள்ளனர்.

தந்தை மன்மதன் வாக்குமூலம்

அப்போது அவர் கேள்விகளுக்கு முன்னுக்குப்பின் முரணாக பதில் அளித்தார். காவல்துறையினர் விடாமல் நடத்திய கிடுக்குப்பிடி விசாரணையில், ‘நான் தான் என் மகனை கொலை செய்தேன். இதற்கு என் மனைவியும் உடந்தை’ என்று வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.

கொலைக்கான காரணம் குறித்து காவல் துறையினரிடம் விவரித்த மன்மதன், “நேற்று முன்தினம் (நவம்பர் 9) ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு வீட்டிற்கு வந்த தன்னையும், கல்யாணியையும் மகன் சோமு மதுபோதையில் ஆபாசமாக பேசி அடித்து உதைத்தார். இதனால் கோபம் அடைந்த நாங்கள், தொடர்ந்து எங்களை ஆபாசமாக பேசி அடித்து உதைப்பதை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்காக கொலை செய்தேன்.

இதையும் படிங்க: திருமணத்தை மீறிய உறவு: கணவரை தீர்த்துக்கட்ட முயன்ற மனைவிக்கு 24 ஆண்டுகள் சிறை!

அப்போது என் மனைவி கல்யாணி வீட்டின் கதவை வெளிப்புறமாக தாழ் போட்டு யாரும் வராதபடி வெளியே நின்றுகொண்டார். சோமு உயிர் பிரிந்தது என்று தெரிந்தவுடன் கதவைத் திறக்கும்படி மனைவியிடம் கூறினேன். பின்னர், மனைவியை செங்குன்றத்தில் உள்ள உறவினர் வீட்டில் விட்டு விட்டு, ஆவடி அருகே இறைச்சி விற்பனை செய்யும் கடையில் இரவு தங்கினேன்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

காவல் துறையினர் இவரை தேடி சென்ற போது, அம்பத்தூர் ஓ.டி பேருந்து நிலையம் அருகே வழக்கம் போல் இறைச்சி வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார். தற்போது இந்த கொலை சம்பவம் தொடர்பாக கணவன், மனைவி என இருவரும் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். காவல் துறையினர் கொலைக்கான காரணம் இதுதானா அல்லது வேறேதும் காரணம் உண்டா? என்ற கோணத்தில் விசாரணையை தொடர்ந்து வருகின்றனர்.

TAGGED:

AMBATTUR MURDER ISSUE
AMBATTUR SRIDHAR ALIAS SOMU MURDER
மகனை கொலை செய்த பெற்றோர்
CHENNAI CRIME
AMBATTUR SON KILLED BY PARENTS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

அழிந்துவரும் சோழவந்தான் வெற்றிலை விவசாயம் - அரசின் ஆதரவை எதிர்பார்த்திருக்கும் விவசாயிகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.