அம்பத்தூர் தொகுதியில் வெற்றி பெற போவது யார்?- இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை
அம்பத்தூர் தொகுதியில் அதிமுக, திமுக, தவெக, நாதக உள்ளிட்ட 14 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 12:16 AM IST
திருவள்ளூர்: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில் அம்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முக்கிய தொகுதிகளில் ஒன்றான அம்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி சென்னை புறநகரை ஓட்டி அமைந்துள்ளது. சுமார் 3 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வாக்காளர்களை கொண்ட தொகுதியாக இந்த தொகுதி அமைந்துள்ளது. இங்கு கடந்த 23-ஆம் தேதி நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் மக்கள் ஆர்வமுடன் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து வாக்களித்தனர்.
அம்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண்கள் -1,62,248
பெண்கள் -1,68,175
மூன்றாம் பாலினம் - 57
மொத்தம் - 3,30,480
ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், அம்பத்தூர் தொகுதியில் 77% வாக்குகள் பதிவானது. இது கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலை விட மிக அதிகமான எண்ணிக்கையாகும். இந்நிலையில், அம்பத்தூர் தொகுதியில் இந்த முறை யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகம் எழுந்துள்ளது. வன்னியர், பட்டியல் சமூக மக்கள் அதிகம் இருக்கும் இந்த தொகுதியில் திமுக சார்பில் மருத்துவர் பூர்ணிமா போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் கே.என்.சேகரன், தவெக சார்பில் பாலமுருகன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சிலம்பரசன் போட்டியிடுகின்றனர்.
அம்பத்தூர் தொகுதியை பொறுத்தவரை திமுக, பாமக இடையே நேரடி போட்டி நிலவி வருகிறது. கடந்த முறை திமுக இங்கு வெற்றி பெற்றிருந்த நிலையில், மீண்டும் தொகுதியை வசப்படுத்த வேண்டும் என அக்கட்சி நிர்வாகிகள் கடந்த ஒரு மாதமாக தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வந்தனர். பாமக தரப்பிலும் அதற்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில் பரப்புரை முன்னெடுக்கப்பட்டது. இந்த தொகுதியில் மற்ற கட்சிகள் வெறும் பார்வையாளர்களாகவே இருக்கும் நிலையில் திமுக, பாமக வேட்பாளர்களிடையே கடும் போட்டி நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பிறகு இந்த தொகுதி இதுவரை 3 பொதுத் தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. இதில் திமுக 1, அதிமுக 2 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்த முறை திமுகவுடன், அதிமுக நேரடியாக மோதுவதால் கூடுதல் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஜோசப் சாமுவேல், அதிமுக வேட்பாளர் அலெக்சாண்டரை சுமார் 42 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார். திமுகவுக்கு சற்று சாதகமாக இருக்கும் இந்த தொகுதியை இந்த முறையை திமுக மீண்டும் கைப்பற்றும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.