அம்பாசமுத்திரம் மரச் செப்பு சாமான்களுக்கு உலக அங்கீகாரம் - சீர்வரிசையாக சென்ற கதை
அம்பாசமுத்திரம் மரச் செப்பு சாமான்களுக்கு மத்திய அரசின் புவிசார் குறியீடு அந்தஸ்து கிடைத்துள்ளது அப்பகுதி மக்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : December 6, 2025 at 5:20 PM IST
By
இரா.மணிகண்டன்
200 ஆண்டுகள் பாரம்பரியத்தை தாங்கி நிற்கும் அம்பாசமுத்திரம் மரச் செப்பு சாமான்களுக்கு புவிசார் குறியீடு கிடைத்ததால், கைவினை கலைஞர்களின் கனவு இன்று நினைவாகியுள்ளது. இப்படி மழலைகளின் நடைவண்டிகளுக்கு கிடைத்த உலக அங்கீகாரம் குறித்து இந்த சிறப்பு தொகுப்பில் காணலாம்.
நாடு முழுவதும் அந்தந்த மாநிலத்தில் உள்ள பாரம்பரிய பொருட்கள் மற்றும் உணவுகளுக்கு மத்திய அரசின் புவிசார் குறியீடு வழங்கப்படுவது வழக்கம். இந்த குறியீடு மூலம் குறிப்பிட்ட அந்த பொருள் அல்லது உணவுகள் உள்ளூர் சந்தையை தாண்டி உலக சந்தை வரை செல்வதால் உலக தரம் வாய்ந்ததாக மாறும். இதனால் பாரம்பரியம் சார்ந்த பொருட்கள் மற்றும் உணவுகளை தயாரிப்பவர்களுக்கு, புவிசார் குறியீடு கிடைப்பது அவர்களது உழைப்புக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய அங்கீகாரமாக பார்க்கப்படுகிறது.
புவிசார் குறியீடு அந்தஸ்து
ஆண்டுதோறும் பல்வேறு பொருட்களுக்கு மத்திய அரசின் புவிசார் குறியீடு அந்தஸ்து கிடைக்கும். இதுவரை நாடு முழுவதும் 605 பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு கிடைத்துள்ளது. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை மதுரை மல்லி, ஆத்தூர் வெற்றிலை, சோழவந்தான் வெற்றிலை, கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய், புளியங்குடி எலுமிச்சை, பத்தமடை பாய், பண்ருட்டி பலாப்பழம், பண்ருட்டி முந்திரி, விருதுநகர் சம்பாவத்தல், ராமநாதபுரம் சித்திரைக்கார் அரிசி, செட்டிக்குளம் சின்ன வெங்காயம், கவிந்தபாடி நாட்டு சர்க்கரை, தூயமல்லி, அரிசி உள்ளிட்ட பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு கிடைத்துள்ளது.
இந்நிலையில், அம்பாசமுத்திரம் மரச் செப்பு சாமான்களுக்கும் மத்திய அரசின் புவிசார் குறியீடு அந்தஸ்து கிடைத்துள்ளது. இது, அப்பகுதி மக்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தலைமுறை, தலைமுறையாக 200 ஆண்டுகள் பாரம்பரியப் பணியில் ஈடுபட்டு வந்த கைவினை கலைஞர்களின் கனவு இன்று நினைவாகியுள்ளது.
மரச் செப்பு சாமான்களா?
திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் பகுதிகளில் பாரம்பரியமாக மரங்களைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படும் குழந்தைகளுக்கான சிறு பொம்மைகள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் மரச் செப்பு சாமான்கள் என அழைக்கப்படும். இதில், கைவினை கலைஞர்கள் மரக்கட்டைகளை நுணுக்கமான வேளைபாடுகள் செய்து, இயந்திரத்திரங்களின் உதவியோடு, அழகிய கலைநயத்தோடு இழைத்து இந்த செப்பு சாமான்களை தயார் செய்து வருகின்றனர்.
ஆனால், 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இயந்திரங்கள் இல்லாமல் முழுக்க முழுக்க கைகளால் சைக்கிள் மற்றும் மாட்டு வண்டி சக்கரத்தை சுற்றி மரக்கட்டைகளை இழைத்து இந்த செப்பு சாமான்களை உருவாக்கியுள்ளனர். இதற்கு மரக்கடைசல் என்று மற்றொரு பெயரும் உண்டு.
மரச் செப்பு சாமான்களுக்கு பெயர்போன அம்பாசமுத்திரம்
இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ஆந்திரா, ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட சில மாநிலங்களில் மட்டுமே இந்த மரச் செப்பு சாமான்கள் தயாரிக்கப்படுகிறது. இதில், தமிழ்நாடு அம்பாசமுத்திரம் மரச் செப்பு சாமான்கள் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றதாகும். ஒரு காலத்தில் அம்பாசமுத்திரத்தில் 400-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் இந்த செப்பு சாமான்கள் தயாரிக்கும் தொழிலில் ஈடுபட்டு வந்தனர். ஆனால், மூலப் பொருட்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் கிடைப்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டதால் ஏராளமானோர் இந்த தொழிலை கைவிட்டனர். அம்பாசமுத்திரம் பகுதியில் தற்போது சுமார் 200 குடும்பத்தினர் மட்டுமே இத்தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த பொருள்களை தயாரிப்பதற்கு மூலப்பொருள்களான தைலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மரக்கட்டைகளை புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர் போன்ற பகுதியில் இருந்து டன் கணக்கில் வாங்குகின்றனர். அதனை நன்கு பக்குவமாக காயவைத்து, இழைத்து குழந்தைகளுக்கான நடை வண்டிகள், தொட்டில், பம்பரம் மற்றும் செப்பு சாமான்களான சமையலறை பாத்திரங்கள், அம்மி, ஆட்டுக்கல், உரல், சிறிய மேஜை, மிக்சி, கிரைண்டர், தோசைக்கல் உள்ளிட்ட பொருட்களை கலைநயத்தோடு உருவாக்குகின்றனர்.
சீர்வரிசையாக சென்ற செப்பு சாமான்கள்
பிளாஸ்டிக் மற்றும் அலுமினியங்கலை தவிர்த்து இயற்கையான மரங்களால் தயாரிக்கப்படும் இந்த மரச் செப்பு சாமான்கள் குழந்தைகளுக்கு தீங்கு விளைவிக்காத பொருளாகும். இப்படி தயார் செய்யப்படும் இந்த செப்பு சாமான்களுக்கு அங்கேயே இயந்திரத்தின் உதவியோடு வர்ண அரக்குகளை வைத்து வண்ண வண்ண நிறங்களைக் கொண்டு சாயும் பூசுகின்றனர். இப்படி உருவாகும் இந்த மரச் செப்பு சாமான்கள் ஓலை பெட்டியில் வைத்து, ஒரு பெட்டி ரூ.150-க்கு விற்பனை செய்து வருகின்றனர். ஒரு பெட்டியில் 32 வகையான விளையாட்டு பொருள்கள் இருக்கும்.
இதில் சுவாரஸ்யமான ஒன்று திருநெல்வேலி, தென்காசி, தூத்துக்குடி போன்ற தென் மாவட்டங்களில், பெண்கள் திருமணம் செய்யும்போது இந்த மரச் செப்பு சாமான்களை சீர்வரிசை பொருளாக வழங்குவது பாரம்பரிய பழக்கமாகும். இப்படி தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரியத்தோடு ஒன்றியிருந்த அம்பாசமுத்திரம் செப்பு சாமான்களுக்கு புவிசார் குறியீடு இல்லாமல் இந்த பொருள்கள் உலக அளவில் விற்பனை செய்ய முடியாத சூழல் இருந்து வந்தது.
மரச் செப்பு சாமான்களுக்கு புவிசார் குறியீடு
இதனால், செப்பு சாமான்களுக்கு மத்திய புவிசார் குறியீடு கேட்டு கடந்த ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு அம்பாசமுத்திரம் வர்ண கடைசல் கைவினைஞர்கள் சங்கத்தைச் சேர்ந்த காஸ்பர் என்பவர் வழக்கறிஞர் சஞ்சய் காந்தி மூலம் மத்திய அரசிடம் விண்ணப்பித்தார். அதன் பலனாக தற்போது அம்பாசமுத்திரம் மரச் செப்பு சாமான்களுக்கு புவிசார் குறியீடு கிடைத்துள்ளது. இதனால், அப்பகுதி மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
இந்த அம்பாசமுத்திரம் மரச் செப்பு சாமான்களைப் பார்ப்பதற்கும், இதன் சிறப்பு குறித்து அறிந்துகொள்வதற்கும் ஈடிவி பாரத் தமிழ் ஊடகம் அம்பாசமுத்திரத்திற்கு பயணித்தது. அங்கு ரயில் நிலையம் அருகில் அதிகளவு செப்பு சாமான்கள் தயாரிக்கப்படும் பட்டறைகள் இருந்ததை அறிந்து அங்கு சென்றோம். பட்டறையில் தொழிலாளர்கள் ரேடியோவில் பாட்டு கேட்டபடி மரங்களை இழைத்து செப்பு சாமான்களை தயார் செய்து கொண்டிருந்தனர்.
இதுகுறித்து கடந்த 40 ஆண்டுகளாக செப்பு சாமான்கள் தொழில் செய்து வரும் சரவணனிடம் கேட்டபோது, “பாரம்பரியமாக இந்த பட்டறையில் குழந்தைகளுக்கு தேவையான விளையாட்டு பொருள் வகைகளில் 32 சாமான்கள், நடைவண்டிகள், தொட்டில் கம்புகள் உட்பட 50 வகையான பொருட்களை உற்பத்தி செய்து வருகிறோம். எங்கள் பொருளுக்கு புவிசார் குறியீடு கிடைத்திருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இனி உலகளவில் எங்கள் பொருட்களை சந்தைப்படுத்த முடியும். இதன் மூலம் எங்கள் வியாபாரம் பெருகும்” என்றார்.
கூலி தொழிலாளர்களுக்கு பலன் இல்லை
இதுகுறித்து கடந்த 25 ஆண்டுகளாக செப்பு சாமான்கள் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டு வரும் தொழிலாளி நவநீத கிருஷ்ணன் கூறுகையில், “ நான் தொட்டில் கம்பு, நடை வண்டி போன்ற பொருட்களை கடைவேன். எங்கள் வாழ்வாதாரமே இத்தொழிலை நம்பிதான் உள்ளது. தொழில் முன்புபோல் இல்லை. வேலைக்கு ஆட்கள் கிடைப்பதில்லை, போதிய வருமானம் இல்லை. கம்புகள் காய்ந்தால் தான் கடைசல் செய்ய முடியும் என்பதால், மழை நேரங்களில் வேலை இருக்காது.
நடைவண்டி தயாரிக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு வண்டி ஒன்றுக்கு ரூ.70 கூலியாக வழங்கப்படுகிறது. பம்பரத்திற்கு பத்து ரூபாய், செப்பு சாமான்களுக்கும் பொருள் ஒன்றுக்கு பத்து ரூபாய் என பொருளுக்கு ஏற்றாற் போல் கூலி வழங்கப்படுகிறது. ஒரு தொழிலாளி அதிகபட்சம் நால் ஒன்றுக்கு ரூ. 800 மட்டுமே சம்பாதிக்க முடியும். மாதம் முழுவதும் வேலை இருப்பதில்லை. பட்டறை வைத்திருக்கும் முதலாளிகளுக்கு மட்டுமே இந்த புவிசார் குறியீட்டால் அங்கீகாரமும், லாபமும் கிடைக்கும். கூலி வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு எந்த பலனும் இல்லை” என வேதனையோடு தெரிவித்தனர்.
புவிசார் குறியீடு கிடைப்பது எப்படி?
பாரம்பரிய பொருட்கள் மற்றும் உணவுகளுக்கு புவிசார் குறியீடு கிடைப்பதற்கு நபார்டு (NABARD) வங்கிகள் உதவி செய்கிறது. இதற்கு விண்ணப்பிக்க அதிகபட்சம் ரூ.1.50 லட்சம் வரை செலவாகிறது. இந்த செலவை நபார்டு வங்கிகள் ஏற்றுக்கொள்கிறது. தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பொருட்களுக்கு பல்வேறு கட்ட ஆராய்ச்சிகளுக்கு பிறகு குறியீடு வழங்கப்படுகிறது. இதற்காக இந்தியா முழுவதும் ஆறு இடங்களில் ஆராய்ச்சி மையங்கள் அமைந்துள்ளது. அப்படி அம்பாசமுத்திரம் செப்பு சாமான்கள் பல்வேறு கட்ட ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, தற்போது புவிசார் குறியீடு அந்தஸ்தை பெற்றுள்ளது.