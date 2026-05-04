அம்பாசமுத்திரம் கோட்டையை தக்க வைக்குமா அதிமுக?

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் காங்கிரஸ் சார்பில் வி.பி.துரை, அதிமுகவின் இசக்கி சுப்பையா, நாதக-வின் நத்தம் சிவசங்கரன், தவெக-வில் இருந்து ராஜகோபால் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

Published : May 4, 2026 at 2:15 AM IST

அம்பாசமுத்திரம் (திருநெல்வேலி): தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.

தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் கடந்த ஏப்.23ஆம் தேதி சுமுகமாக நடந்து முடிந்த நிலையில், இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு 85.10 சதவீதம் வாக்குகள் பெற்று தமிழ்நாடு சாதனை படைத்துள்ளது. அதில், நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் மட்டும் 82.82% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.

இத்தொகுதியில் எஸ்.ஐ.ஆர்-க்கு பிறகு ஆண் வாக்காளர்கள் 1,10,357 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 1,17,509 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 12 பேரும் என மொத்தமாக 2,27,878 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

2026 கள நிலவரத்தை பொறுத்தவரை அதிமுக சார்பில் சிட்டிங் எம்எல்ஏ இசக்கி சுப்பையாவும், திமுக கூட்டணி சார்பில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வி.பி.துரையும், நாதக சார்பில் நத்தம் சிவசங்கரனும், தவெக சார்பில் ராஜகோபாலும் போட்டியிடுகின்றனர். இதுதவிர பகுஜன் சமாஜ் கட்சி வேட்பாளர், சுயேட்சை கட்சி வேட்பாளர் என மொத்தமாக 6 பேர் மட்டுமே போட்டியிடுகின்றனர்.

இதுவே, தமிழகத்திலேயே மிக குறைவான எண்ணிக்கையில் வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் தொகுதியாக அம்பாசமுத்திரம் உள்ளது. ஏனென்றால், 31 பேர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த நிலையில், 25 பேரின் மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டது.

1991-க்குப் பிறகு நடந்த 7 தேர்தல்களில் 5 முறை அதிமுகவும், 2 திமுகவும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. கடந்த 3 தேர்தல்களில் அதிமுகவே தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றதால், அம்பாசமுத்திரம் அக்கட்சியின் கோட்டையாக திகழ்கிறது. 2021 தேர்தலை பொறுத்தவரை, மொத்தமாக 1,77,681 வாக்குகள் பதிவானது.

அதில், அதிமுக இசக்கி சுப்பையா 85,211 பெற்று திமுக வேட்பாளர் ஆவுடையப்பனை (68,296) 16,915 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். அதேபோல, நாதக செண்பகவள்ளி 13,735 வாக்குகளும், அமமுக இராணி ரஞ்சிதம் 4,194 வாக்குகளும், மநீம செங்குளம் கணேசன் 2,807 வாக்குகளும் பெற்ற நிலையில், நோட்டாவுக்கு மட்டும் 1,673 வாக்குகள் கிடைத்திருந்தது. இம்முறை அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு திமுக ஒதுக்கியுள்ளது.

அதிமுக வேட்பாளர் இசக்கி சுப்பையா 2 முறை வெற்றி பெற்றவர், பெயர் சொல்லும் அளவுக்கு முக்கிய திட்டங்கள் எதையும் கொண்டு வரவில்லை. ஆனால், மக்களோடு எளிமையாக பழகக்கூடியவர் என்பதால் உள்ளூரில் மக்கள் செல்வாக்கு அதிகம் உள்ளது.

இந்த தொகுதியில் தேவர் சமூகத்தினர் 18 சதவீதம் பேரும், நாடார் சமூகத்தினர் 15 சதவீதம் பேரும் உள்ளனர். இவர்கள்தான் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிக்கும் இடத்தில் உள்ளனர். அதிமுக வேட்பாளர் இசக்கி சுப்பையா தேவர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் என்பது அவருக்கு கூடுதல் சாதகமான அம்சமாக உள்ளது.

அவரை எதிர்த்து காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வி.பி.துரை, களம் காண்கிறார். இசக்கி சுப்பையாவுக்கு மக்கள் செல்வாக்கு அதிகம் இருந்தாலும், திமுக கூட்டணி பலமாகியுள்ளதால் அவர் வெற்றிபெற கொஞ்சம் சிரமப்பட வேண்டியிருக்கும். இதனால், இத்தொகுதியில் அதிமுக - காங்கிரஸ் இடையே வெற்றி யாருக்கு என கடும் போட்டி நிலவுகிறது.

அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல்வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2026
2021இசக்கி சுப்பையாஅதிமுக
2016முருகையாபாண்டியன் அதிமுக
2011இசக்கி சுப்பையாதேமுதிக

