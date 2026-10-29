அம்பாசமுத்திரம் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுகிறேன்: சீமான் அறிவிப்பு
"கைதிகள் தப்பிய விவகாரத்தில் சிறைத்துறை டிஜிபியை மாற்றம் செய்துள்ளனர்; சம்மந்தப்பட்ட அமைச்சர் பதவி விலகுவாரா?" என்று சீமான் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : October 29, 2026 at 4:39 PM IST
திருநெல்வேலி: அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடவுள்ளதாக நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.
திருநெல்வேலி நீதிமன்றத்தில் இன்று (அக்.29) வழக்கு ஒன்றில் ஆஜராகிய பின் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், "அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் நான் போட்டியிடுகிறேன்; என்னைப் பார்த்து தவெகவினர் ஏன் பயப்படுகிறார்கள்? கைதிகள் தப்பிய விவகாரத்தில் சிறைத்துறை டிஜிபியை மாற்றம் செய்துள்ளனர்; சம்மந்தப்பட்ட அமைச்சர் பதவி விலகுவாரா?, எல்லா சாதிக்குமான பொது வேட்பாளர் நான்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற இசக்கி சுப்பையா, சில நாட்களிலேயே தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்தார்.
இதையடுத்து, அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் இடைத்தேர்தலுக்கான தேதியை இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையம் அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.