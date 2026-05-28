ETV Bharat / state

மறுபரிசீலனை செய்யவேண்டிய அவசியமில்லை - கீழடி அகழாய்வு அறிக்கையை திருத்த அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா மறுப்பு

"இந்த அறிக்கை மிகுந்த நேர்மையோடும், முழுமையான நம்பகத்தன்மையோடும் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே அதனை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய அவசியம் ஏதுமில்லை" என்று அமர்நாத் தனது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தொல்லியல் துறை இயக்குநர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா
தொல்லியல் துறை இயக்குநர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 28, 2026 at 8:06 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: கீழடி முதல் இரண்டு கட்டத்திற்கான அகழாய்வு அறிக்கையை திருத்த மறுத்து இந்திய தொல்லியல் துறை இயக்குநர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா, மீண்டும் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புவனம் தாலுகாவில் அமைந்துள்ள கீழடியில் கடந்த 2014 மற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் இந்திய தொல்லியல் துறை சார்பாக அகழாய்வுப் பணிகள் நடைபெற்றன. இந்த பணிகளின்போது தொல்லியல் கண்காணிப்பாளராக பணியாற்றிய அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா, முதல் இரண்டு கட்ட ஆய்வறிக்கையை கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இந்திய தொல்லியல் துறையிடம் சமர்ப்பித்தார்.

982 பக்கம் கொண்ட அந்த அறிக்கையில் கீழடியில் நிலவிய கலாச்சாரம், அங்கு விவசாயம் செய்யப்பட்ட பயிர்கள், விலங்குகள், நகர நாகரிகத்தை நோக்கி நகர்ந்த தன்மை உள்ளிட்டவை குறித்தும், 5,765 தொல்லியல் பொருட்கள் பற்றியும் தெளிவாக விளக்கப்பட்டிருந்தது.

அது மட்டுமன்றி, கீழடி நாகரிகம் சுமார் 2600 ஆண்டுகளுக்கு முந்தையது என்பதையும் தமது அறிக்கையில் அவர் தெளிவுபடுத்தியிருந்தார். கி.மு. 800-500 ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பழமையான நகரத் தமிழ் நாகரிகத்தின் சான்றுகளை கண்டறிந்ததாக அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிட்டிருந்தார். அறிக்கை தாக்கல் செய்து ஏறக்குறைய இரண்டு ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த பின்னரும் கூட இந்திய தொல்லியல் துறை, கீழடி அகழாய்வு அறிக்கையை இதுவரை வெளியிடவில்லை. இதுகுறித்து பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும் அதிருப்தி தெரிவித்திருந்தனர்.

இந்நிலையில் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா தாக்கல் செய்த அறிக்கையை ‘தெளிவற்றது, முழுமையற்றது மற்றும் போதிய விளக்கமற்றது’ என மதிப்பீட்டுக் குழு விமர்சித்திருந்தது. தொடர்ந்து, மீண்டும் திருத்தி எழுதி சமர்ப்பிக்குமாறும் இந்திய தொல்லியல் துறை அவருக்கு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியது.

அந்த கடிதத்துக்கு பதிலளித்த அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா, “அறிவியல்பூர்வமான தொல்லியல் சான்றுகளை கொண்டு கீழடி தொடர்பான அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, அதில் எவ்வித மாற்றமும் செய்யவேண்டிய அவசியமும் இல்லை" என தெரிவித்திருந்தார்.

மேலும், “குழுவின் மதிப்பீடு, துல்லியமற்றது, செயற்கை நுண்ணறிவு உதவியுடன் தயாரிக்கப்பட்டதாக தோன்றுகிறது” எனவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார். இதனால் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவுக்கும், தொல்லியல் துறை மதிப்பீட்டுக் குழுவிற்கும் இடையே கருத்து முரண்பாடு ஏற்பட்டது.

இந்நிலையில், தற்போது தொல்லியல் துறையின் நினைவுச் சின்னங்கள் மற்றும் தொல்பொருட்கள் தேசிய பணிக்குழு இயக்குநராக உள்ள அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவுக்கு, கடந்த மார்ச் 27ஆம் தேதி அன்று, தொல்லியல் துறை மீண்டும் ஓர் கடிதத்தை அனுப்பியது. அதில், மதிப்பீட்டு குழு குறிப்பிட்டிருந்தவாறு தேவையான திருத்தங்களை மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டிருந்தது.

இந்த நிலையில், கடந்த மே 11ஆம் தேதி அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா ஏஎஸ்ஐ-யின் உள் ஆய்வுக்குழுவுக்கு ஓர் மறுப்பு கடிதத்தை அனுப்பினார். அதில், “எனது மனசாட்சிக்கும், தொல்லியலில் தனக்கு இருக்கும் சிறந்த அறிவின் அடிப்படையிலும் உண்மையாகவே அந்த அறிக்கையை சமர்ப்பித்துள்ளளேன். எனவே தகுதிவாய்ந்த அதிகார அமைப்பின் சார்பில் பிறப்பிக்கப்பட்ட எந்தவொரு சட்டப்பூர்வமான அறிவுறுத்தலையும் நான் மீறியிருப்பதாக குற்றம்சாட்டுவது தவறு.

கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஜனவரியில் நான் சமர்ப்பித்த எனது கீழடி அகழாய்வு அறிக்கையின் நகலையும், அதன்மீது உள் மதிப்பீட்டு ஆய்வுக்குழுவின் விமர்சனக் குறிப்புகளையுமே என்னிடம் ஒப்படைத்திருக்க வேண்டும். ஆனால், மாறாக என்னுடைய அறிக்கையை மேம்படுத்துமாறு கோரியபோது, எவ்விதமான ஏற்புடைய காரணங்களையோ அல்லது தகுந்த நியாயங்களையோ ஆய்வுக்குழு அதில் குறிப்பிடவில்லை. ‘விமர்சன மதிப்பீடு மற்றும் பரிந்துரைகள்’ என்ற தலைப்பிலான 114 பக்க அறிக்கையை அவர்கள் எனக்கு அனுப்பியுள்ளனர்.

அந்த அறிக்கை செயற்கை நுண்ணறிவு உதவியுடன் உருவாக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையிலானது. மேலும், கீழடி அகழாய்வு இயக்குநராக எனது கடமைகளை நிறைவேற்றியபோது இந்தியத் தொல்லியல் துறையில் எதிர்பார்க்கப்படுவதைப் போலவும், பின்பற்றப்படுவதைப் போலவும் மிக உயர்ந்த தொழில்முறை நேர்மையோடு, எனது முழுத் திறனையும் பயன்படுத்தி மிகுந்த அர்ப்பணிப்போடு பணியாற்றியுள்ளேன்.

இதையும் படிங்க: டாஸ்மாக் ஊழியர்களுடன் நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு - அமைச்சர் விக்னேஷ்

அதுபோலவே எனது அறிக்கையை எழுதியபோதும், தொல்லியல் துறையின் விதிமுறைகளையே பின்பற்றினேன். மேலும், அகழாய்வு செய்யப்பட்ட தளத்திலிருந்து கிடைத்த பொருட்களை வைத்து, கலாச்சார மற்றும் தொல்லியல் சான்றுகளின் அடிப்படையில் நியாயமாகவும், பாரபட்சமின்றியும் எனது முடிவுகளைத் தெரிவித்துள்ளேன். இந்த அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ள எனது முடிவுகள் முற்றிலும் தகுதியின் அடிப்படையிலேயே அமைந்துள்ளன.

இந்த அறிக்கை மிகுந்த நேர்மையோடும், முழுமையான நம்பகத்தன்மையோடும் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனது முந்தைய அறிக்கையை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய அவசியம் ஏதுமில்லை. நிறுவப்பட்ட நிர்வாக நெறிமுறைகள் மற்றும் பணி விதிகள் ஆகியவற்றின்படி எனக்கு வழங்கப்பட்ட எந்தவொரு அறிவுறுத்தலையும் கடைப்பிடிக்க நான் மறுத்ததில்லை" என அக்கடிதத்தில் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா குறிப்பிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

KEEZHADI EXCAVATION AMARNATH LETTER
கீழடி அகழாய்வு
AMARNATH RAMAKRISHNA
KEELADI
KEELADI EXCAVATION REPORT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.