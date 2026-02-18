ETV Bharat / state

அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் ஓபிஎஸ் இணைகிறாரா? அமர் பிரசாத் ரெட்டி பதில்

நயினார் நாகேந்திரன் பெண்களை மதிக்கக்கூடிய தலைவர், குறிப்பிட்ட நடிகை குறித்து வாய் தவறி வார்த்தையை விட்டு விட்டார் என அமர் பிரசாத் ரெட்டி கூறியுள்ளார்

பாஜக மாநில செயலாளர் அமர் பிரசாத் ரெட்டி
பாஜக மாநில செயலாளர் அமர் பிரசாத் ரெட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 18, 2026 at 12:38 PM IST

தேனி: தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் (என்டிஏ) ஓ. பன்னீர்செல்வம் இணைவது குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமிதான் முடிவெடுக்க வேண்டும் என பாஜக மாநிலச் செயலாளர் அமர் பிரசாத் ரெட்டி தெரிவித்தார்.

தேனி மாவட்ட பாஜக தலைமை அலுவலகத்தில் மாநிலச் செயலாளர் அமர் பிரசாத் ரெட்டி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, ”தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இன்னும் நிறைய கட்சிகள் வர இருக்கின்றன. விரைவில் பலமான கூட்டணி அமையும். என்டிஏ கூட்டணியில் ஓபிஎஸ் இணைவது குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி தான் முடிவெடுக்க வேண்டும். அவரை இணைப்பது குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது.

ராமதாஸ் தலைமையிலான பாமகவும் என்டிஏ கூட்டணி இணைவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. திமுகவை எதிர்ப்பவர்கள் அனைவரும் ஒரே பக்கம் வர வேண்டும் என்பதே அமித் ஷாவின் நிலைப்பாடு. தமிழ்நாட்டில் என்டிஏ ஆட்சி உறுதியாக வரும் என்று நம்பிக்கை உள்ளது” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “நயினார் நாகேந்திரன் பெண்களை மதிக்கக்கூடிய தலைவர். அவர் குறிப்பிட்ட நடிகை குறித்து வாய் தவறி வார்த்தையை விட்டு விட்டார், அதற்காக வருத்தமும் தெரிவித்து விட்டார். அந்த நடிகை இன்னும் நிறைய படங்கள் நடிக்க வேண்டும். இதை யாரும் பெரிதுபடுத்த வேண்டாம்.

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் தமிழ்நாடு மக்களுக்காக தவெக என்ன போராட்டம் நடத்தி இருக்கிறது? எந்த போராட்டத்தையும் நடத்தாத விஜய்க்கு மக்கள் எப்படி வாக்களிப்பார்கள்? நடிகரை பார்ப்பதற்கு இளைஞர்கள் அதிக அளவில் வருவார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு ஓட்டு போட மாட்டார்கள். முதலில் தவெக சார்பில் போட்டியிடுவதற்கு 234 தொகுதிகளிலும் வேட்பாளர்கள் உள்ளார்களா? என அமர் பிரசாத் ரெட்டி கேள்வி எழுப்பினார்.

மேலும் பேசிய அவர், தமிழ்நாட்டு பெண்களின் பாதுகாப்பு, கஞ்சா புழக்கம், போதைப்பொருள் அதிகரிப்பு என எது பற்றியும் விஜய் இதுவரை பேசியது கிடையாது. அதற்காக போராட்டமும் நடத்தியது கிடையாது. ஒரு நிகழ்ச்சியை கூட முறையாக நடத்த முடியாதவர்கள், எப்படி தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி நடத்துவார்கள்?” என அவர் வினவினார்.

