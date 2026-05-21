ETV Bharat / state

சென்னை மாநகரின் புதிய காவல் ஆணையராக அமல்ராஜ் ஐபிஎஸ் நியமனம்

அமல்ராஜ் ஐபிஎஸ், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர். நாகர்கோவிலில் பள்ளிப்படிப்பை முடித்து பின்னர் திருச்சியில் பட்டப்படிப்பை முடித்தவர்.

அமல்ராஜ் ஐபிஎஸ்
அமல்ராஜ் ஐபிஎஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 21, 2026 at 10:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக அமல்ராஜ் ஐபிஎஸ்ஸை நியமித்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. சென்னை காவல் ஆணையராக இருந்த அபின் தினேஷ் மோடக் குற்றப்பிரிவு ஏடிஜிபியாக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ள அமல்ராஜ், தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையராக பணியாற்றி வந்தபோது தேர்தல் ஆணையத்தால் காத்திருப்பு பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டு சஞ்சய் குமார் ஐபிஎஸ் தாம்பரம் காவல் ஆணையராக நியமனம் செய்யப்பட்டிருந்தார்.

தேர்தல் நேரத்தில் சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக அபின் தினேஷ் மோடக் நியமிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது அவர் சென்னை குற்றப்பிரிவு ஏடிஜிபியாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இதுகுறித்து, தமிழக அரசின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் மணிவாசன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், 'காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருந்த காவல்துறை கூடுதல் இயக்குனர் அமல்ராஜ் சென்னை மாநகர காவல் துறை ஆணையராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சென்னை மாநகர காவல் துறை ஆணையராக பணியாற்றி வந்த அபின் தினேஷ் மோடக், சிபிசிஐடி காவல்துறை கூடுதல் இயக்குனராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

யார் இந்த அமல்ராஜ் ஐபிஎஸ்?

முக்கிய பொறுப்பாக பார்க்கப்படும் சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள அமல்ராஜ் ஐபிஎஸ், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர். நாகர்கோவிலில் பள்ளிப்படிப்பை முடித்து பின்னர் திருச்சியில் பட்டப்படிப்பை முடித்தவர்.

1991 ஆம் ஆண்டு பேட்ச் ஐபிஎஸ் அதிகாரியான அமல்ராஜ் எம்பிஏ மற்றும் டாக்டர் பட்டத்தை மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் முடித்தார். திருப்பூர் மாவட்டத்தில் கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளராக தனது பணியை தொடங்கினார். அதன் பிறகு மதுரை மாவட்டத்தில் காவல் துணை ஆணையராக பணியாற்றினார்.

இதையும் படிங்க: கிட்னி திருட்டு வழக்கில் யார் தவறு செய்திருந்தாலும் கடும் நடவடிக்கை; அமைச்சர் அருண்ராஜ் உறுதி

விழுப்புரம், தர்மபுரி, தேனி , காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் காவல் கண்காணிப்பாளராகவும் அமல்ராஜ் பணியாற்றியுள்ளார். அதேபோல் திருச்சி, சேலம், ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் டிஐஜி ஆகவும் பணியாற்றி உள்ளார். ஐஜியாக பதவி உயர்வு பெற்ற பின் சேலம் மாநகர காவல் ஆணையராகவும், பிறகு கோவை, திருச்சி மாநகர காவல் ஆணையராகவும் பணியாற்றி உள்ளார்.

மேலும் தமிழ்நாட்டில் மத்திய மற்றும் மேற்கு மண்டல ஐஜி ஆகவும் சிறப்பாக பணியாற்றி உள்ளார். ஏடிஜிபியாக பதவி உயர்வு பெற்ற பின் தமிழ்நாடு போலீஸ் அகாடமி இயக்குனராக நியமனம் செய்யப்பட்டார்.

அமல்ராஜ் ஐபிஎஸ் சேலம் மற்றும் கோவையில் மாநகர காவல் ஆணையாக பணியாற்றியபோது சிசிடிவி கட்டுப்பாட்டு அறைகளை தொடங்கி வைத்தார். இதனால் குற்றங்கள் குறைந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் பல்வேறு பதக்கங்களையும் பெற்றுள்ளார்.

2022 ஆம் ஆண்டு தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையராக நியமனம் செய்யப்பட்டு பணியாற்றி வந்தார். சிறப்பாக பணியாற்றிதற்காக குடியரசு தலைவர் பதக்கத்தையும் பெற்றுள்ளார். இளைஞர்களின் வளர்ச்சி, வெற்றி குறித்து ஐந்து புத்தகங்களையும் அமல்ராஜ் ஐபிஎஸ் எழுதி வெளியிட்டுள்ளார்.

அமல்ராஜ் ஐபிஎஸ் பணிபுரியும் மாவட்டங்களில் எல்லாம் குற்றங்கள் குறைந்ததாகவும் காவல்துறை வட்டாரங்களில் பெருமிதத்துடன் கூறப்படுகிறது. அதன் அடிப்படையில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் அரசு தீவிரமாக அலசி ஆராய்ந்து, இவரை சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக நியமித்துள்ளதாக காவல் துறை வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன.

TAGGED:

CHENNAI POLICE COMMISSIONER
TVK GOVT
சென்னை காவல் ஆணையர்
அமல்ராஜ் ஐபிஎஸ்
AMALRAJ IPS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.