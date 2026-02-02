மத்திய பட்ஜெட் 2026 - வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு பரபரப்பு கருத்து
Published : February 2, 2026 at 8:33 PM IST
தஞ்சாவூர்: மத்திய பட்ஜெட் 2026 குறித்து வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு கடுமையான விமர்சனத்தை முன்வைத்துள்ளது.
தஞ்சாவூரில் வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு சார்பில் தஞ்சை மண்டல நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் அச்சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் விக்கிரமராஜா தலைமையில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
இந்த கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் விக்கிரமராஜா கூறுகையில், ''திருவாரூர் மாவட்டத்தில் மே மாதம் 5ம் தேதி 43 ஆவது மாநில மாநாடு நடைபெற உள்ளது. இந்த மாநாட்டிற்கு, ''வணிகர் விழிப்புணர்ச்சி எழுச்சி மாநாடு'' என்ற பெயரை வைத்துள்ளோம். ஆன்லைன் வர்த்தகம், கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களை எதிர்கொள்வதற்கு வியாபாரிகள் எழுச்சியோடு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த தலைப்பை வைத்துள்ளோம்.
மத்திய அரசின் பட்ஜெட்டை 9 வது முறையும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த தமிழச்சி பார்லிமெண்டில் வாசித்தது மட்டும் தான் ஒரே ஒரு சிறப்பு. 5 மாநிலத்தில் தேர்தல் வர இருக்கிறது. வணிகர்களுக்கு ஏதாவது சலுகை இருக்கும் என்று எதிர்பார்த்தோம். அது ஏமாற்றும் பட்ஜெட்டாக இருக்கிறது.
மத்திய அரசு 3 சதவீதம் வரியை குறைப்பார்கள் என்று எதிர்பார்த்தோம். அதேபோல தனி மனித வருமானம் 12 லட்சத்திலிருந்து 15 லட்சம் உயர்த்தி தருவார்கள் என்ற எண்ணம் இருந்தது. இது நிறைவேறாமல் ஏமாற்றும் பட்ஜெட் ஆக உள்ளது. ஜிஎஸ்டியில் 2 அடுக்கு வரி விதிப்பை 1 அடுக்காக மாற்றப்பட வேண்டும்.
சாமானிய வணிகரும் தெரிந்து கொள்ளும் வகையில் சட்ட திட்டங்கள் எளிமையாக இருக்க வேண்டும் என தொடர்ந்து மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்துவோம். தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் மாநில தேர்தல் ஆணையம், தேர்தல் நேரத்தில் வணிகர்கள் குறைந்தபட்சம் ரூ.2 லட்சம் கொண்டு செல்ல அனுமதி வழங்க வேண்டும். வியாபாரிகள் கொண்டு செல்லக்கூடிய பொருட்களை பறிமுதல் செய்யாமல் வியாபாரிகளுக்கு அச்சுறுத்தல் இல்லாமல் தேர்தல் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்.
வணிகர்களின் கோரிக்கை மனுவை அனைத்து கட்சிகளுக்கும் வழங்க உள்ளோம். அவர்களின் வார்த்தைகள் அழுத்தமாக கடிதம் மூலம் தருகின்ற கட்சியின் லெட்டர் பேடை வைத்துக் கொண்டு ஆட்சி மன்றக்குழு கூட்டம் கூட்டப்பட்டு அந்த கூட்டத்தில் ஒற்றை சொல்லில் முடிவெடுக்க இருக்கிறோம். யாருக்கு எங்கள் வாக்கு வங்கி என்பதை அந்த தேதியில் கூற உள்ளோம்'' என்று கூறினார்.
இந்த கூட்டத்தில் வணிகர் சங்க பேரமைப்பு நிர்வாகிகள் ஆனந்த், ஜெயக்குமார், கிரேட் பாலு உள்ளிட்ட வணிகர்கள் கலந்து கொண்டனர்.