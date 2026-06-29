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இடைத்தேர்தலில் போட்டியா? திருமாவளவன் விளக்கம்

அமைச்சர் சரத்குமார் போதைப்பொருள் பயன்படுத்துவது போன்ற வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது. அது உண்மையாக இருந்தால் நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

திருச்சி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த விசிக தலைவர் திருமாவளவன்
திருச்சி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த விசிக தலைவர் திருமவளவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 29, 2026 at 9:03 PM IST

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திருச்சி: விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும், சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற தொகுதி உறுப்பினருமான திருமாவளவன், சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடப்போவதாக தகவல்கள் வெளியாகி வரும் சூழலில், அதனை அவர் மறுத்துள்ளார்.

அரியலூர் மாவட்டம், ஆண்டிமடம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் பொறுப்பாளர் மீசை தமிழ்மாறனின் தாயார் மறைவுக்கு அஞ்சலி செலுத்த சென்னையில் இருந்து திருச்சிக்கு விமானம் மூலம் வருகை தந்த விசிக தலைவரும், சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான திருமாவளவன் சாலை மார்க்கமாக இன்று (ஜூன் 29) ஆண்டிமடம் சென்றார்.

முன்னதாக, திருச்சி விமான நிலையத்தில் அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், எம்எல்ஏ-க்கள் ராஜினாமா செய்வது தமிழ்நாடு அரசியலுக்கு ஆரோக்கியமானது அல்ல. எந்த பின்னணியில் இதை அவர்கள் செய்கிறார்கள் என்பது தெரியாது. அதிமுகவின் உட்கட்சி விவகாரம் என்றும் அதை கடந்து செல்ல முடியாது.

மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் திடீர் திடீரென ராஜினாமா செய்வது ஜனநாயகத்திற்கு உகந்தது அல்ல. தவெக-வினர் அதிமுக எம்எல்ஏ-க்களை ராஜினாமா செய்ய வைக்கிறார்களா என்பது யூகமான கேள்வி. அதற்கு பதில் சொல்ல முடியாது. நாங்கள் தவெக ஆட்சி ஐந்தாண்டு தொடர வேண்டும் என்பதில் தெளிவாக இருக்கிறோம். அதில் எங்களுக்கு எந்த மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை, ஊசலாட்டமும் இல்லை.

என்எல்சி பங்குகளை விற்கும் முயற்சியை மத்திய அரசு கைவிட வேண்டும். இது எங்களது கோரிக்கை. தனியார் மையமாக்குவதை தொடர்ந்து மத்திய அரசு செய்து வருகிறது. அவ்வாறு என்எல்சி பங்கை அது விற்றே ஆக வேண்டும் என்றால், தமிழ்நாடு அரசு அதை வாங்கி கொள்ள வேண்டும்.

அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, புஸ்ஸி ஆனந்த ஆகியோர் நேற்று என்னை நேரில் சந்தித்து முதலமைச்சர் தலைமையில் நடைபெற உள்ள கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்தார்கள். என்னைப்போலவே தவெக-வுக்கு ஆதரவு தரும் அனைத்து கட்சிகளுக்கும் முறைப்படி அழைப்பு விடுக்கப்பட உள்ளது. அந்த கூட்டத்தில் கட்சித் தலைவர்கள் மட்டுமின்றி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என அனைவரையும் முதலமைச்சர் சந்திக்க உள்ளார்.

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மேலும், அந்த நிகழ்வில்தான் முதலமைச்சர் என்ன பேசுவார் என்பது தெரிய வரும். தவெக கூட்டணிக்கு ஒரு முழுமையான வடிவம் கொடுக்கும் கூட்டமாக அது இருக்கலாம். ஆனால், அதுவும்கூட கூட்டம் முடிந்த பின்பே தெரிய வரும்.

இடைத்தேர்தலில் நான் பங்கேற்க போவதில்லை. ஆனால் ஊடகங்கள் யூகங்களாக செய்திகளை பரப்புகின்றன. தவெக-விடம் எந்த நிர்பந்தமும் வைக்கவில்லை. திருச்சி கிழக்கில் போட்டியிட வேண்டும் என்று நான் கோரிக்கை வைக்கவில்லை.

அமைச்சர் சரத்குமார் போதைப்பொருள் பயன்படுத்துவது போன்ற வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது. அது உண்மையாக இருந்தால் நடவடிக்கை எடுப்பார்கள்" என்று திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

திருமாவளவன்
THIRUMAVALAVAN
TVK
TRICHY AIRPORT
TN ASSEMBLY BY ELECTION

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