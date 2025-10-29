'வானுக்கும் எல்லை உண்டு நட்புக்கில்லையே'; 31 ஆண்டுக்குப் பின் நடைபெற்ற பள்ளி முன்னாள் மாணவர்களின் நெகிழ்ச்சி சந்திப்பு!
அந்த காலத்தில் மாணவர்கள் விரும்பிய பரிசுகளான பம்பரம், சாக்லேட், வண்ணப்புத்தகங்களை கொடுத்து ஆசிரியர்கள் முன்னாள் மாணவர்களை வரவேற்றனர்.
Published : October 29, 2025 at 4:02 PM IST
சென்னை: 31 ஆண்டுகளுக்கு பின் பள்ளிக்கு வந்துள்ளேன், இப்போது நான் மாணவர் பருவத்துக்கே சென்றதுபோல் மனமகிழ்ச்சியுடன் உள்ளேன் என முன்னாள் மாணவர் நெகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.
சென்னை பெரம்பூரில் இயங்கி வருகிறது டான்போஸ்கோ மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப் பள்ளி. இந்த தனியார் பள்ளியானது 1958 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது. இந்த பள்ளியில் 1994 ஆம் ஆண்டு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படித்த மாணவர்கள் என சுமார் 80க்கும் மேற்பட்டவர்கள் உள்ளனர். இவர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து கடந்த 2000ஆம் ஆண்டு 'நெக்ஸ்ட்' என்னும் ஒரு அமைப்பை கொண்டுவந்து, தங்கள் பள்ளிக்கு தேவையான வசதிகளை செய்து வந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில் கடந்த 2005 ஆம் ஆண்டு இந்த அமைப்பில் உள்ள முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடத்தியுள்ளனர். அப்போது இந்த அமைப்பை மேலும் பல்வேறு தொண்டுகள் செய்யும் அமைப்பாக மாற்றுவது குறித்து ஆலோசனை செய்தனர். அதில் 20 ஆண்டுகளுக்கு பின் நாம் சந்தித்துக் கொள்வோம். அதுவரை நமது இலக்கு மாணவர்களுக்கு உதவி செய்வதாகும் என சபதம் எடுத்துக் கொண்டனர். அதன்படி, ஒவ்வொரு ஜூன் மாதமும் ரத்ததான முகாம் நடத்தி வருகின்றனர். ஜூலை மாதங்களில் காமராஜர் பிறந்த நாளன்று பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை, சீருடை உள்ளிட்டவை வழங்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில் நேற்றுடன் அவர்கள் சபதம் போட்டு 20 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளது. ஆகையால் நேற்று “நெக்ஸ்ட்” அமைப்பின்கீழ் உள்ள முன்னாள் மாணவர்கள் அனைவரும் பள்ளியில் சந்தித்துக் கொண்டனர். இந்த சந்திப்புக்கான ஏற்பாடுகள் அனைத்தும் பள்ளி சார்பில் செய்யப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியில் சுமார் 100க்கும் மேற்பட்ட முன்னாள் மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.
அவர்களை பள்ளி ஆசிரியர்கள் அன்புடன் வரவேற்றனர். முதலில் வகுப்பறைக்குள் சென்ற மாணவர்கள், தாங்கள் 31 ஆண்டுகளுக்கு முன் அமர்ந்திருந்த பென்ஞ்சில் அமர்ந்தனர். நெகிழ்ச்சி மிகுந்த தங்களது பள்ளி பருவ நினைவுகளை எண்ணி மகிழ்ந்தனர். இதையடுத்து அவர்களுக்கு பாடம் எடுத்த அதே ஆசிரியர்கள் மீண்டும் வகுப்பறைக்குள் வந்து அந்த காலத்தில் மாணவர்கள் விரும்பிய பரிசுகளான பம்பரம், சாக்லேட், வண்ணப்புத்தகங்கள் உள்ளிட்டவற்றை மாணவர்களுக்கு வழங்கினர்.
அந்த தருணம்அனைவரையும் உணர்ச்சிவசப்படுத்தியது. இதையடுத்து மாணவர்கள் தங்களது பழைய நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டனர். மேலும் அவர்கள் தற்போது இருக்கும்நிலை, அவர்களுடைய காதல், குடும்ப வாழ்க்கை குறித்து அனைத்தையும் நண்பர்களிடம் நெகிழ்ச்சியுடன் கூறினர். நிகழ்ச்சியின் இறுதியில் குழுப்புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர்.
நிகழ்ச்சி குறித்து பேசிய முன்னாள் மாணவர் ஒருவர், "நான் 1994ஆம் ஆண்டு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்தேன். அப்போது சகமாணவர்களாக இருந்த எனது நண்பர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து பள்ளிக்காக ஒரு அமைப்பை உருவாக்கினர். 2005ஆம் ஆண்டு இதுபோன்று சந்திப்பு நிகழ்ச்சி வைத்தனர். ஆனால் என்னால் வர முடியவில்லை.
தற்போது 31 ஆண்டுகள் கழித்து எனது பள்ளிக்கு வந்துள்ளேன். இங்கே வந்ததும் எனக்கு கண்ணீர் வர தொடங்கிவிட்டது. எனது பள்ளி பருவ நியாபங்கள் மனதில் வந்து செல்கின்றன. இந்த நாளை நான் மறக்கவே மாட்டேன். இதேபோல் அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கு பின்னும் நாங்கள் அனைவரும் ஆரோக்கியமான நண்பர்களாக இங்கு வரவேண்டும் என்ற ஆசை உள்ளது" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.