தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை அனுமதிப்பது தமிழ்நாட்டிற்கு பேராபத்தானது- ராகுல் காந்தி எச்சரிக்கை
தமிழ் நாகரிகம், தமிழ் மொழி, தமிழ் கலாசாரம் ஆகியவற்றின் மீது ஆர்எஸ்எஸ் வெறுப்பைக் கொண்டுள்ளது என்று ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
Published : November 29, 2026 at 9:01 PM IST
சென்னை: தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை அனுமதிப்பது தமிழ்நாட்டிற்கு பேராபத்தானது என்று மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.
நாடாளுமன்ற மக்களவையில் நாளை (நவ.30) தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தாக்கலாகவுள்ள நிலையில் டெல்லியில் இருந்து இரண்டு தனி விமானங்கள் மூலம் சென்னை வந்த சோனியா காந்தி தலைமையிலான இந்தியா கூட்டணிக் கட்சிகளின் தலைவர்கள் இன்று (நவ.29) மாலை 04.45 மணியளவில் சென்னை ஆழ்வார்ப்பேட்டையில் உள்ள இல்லத்தில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினைச் சந்தித்துப் பேசினர்.
அப்போது, சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி, மல்லிகார்ஜுன கார்கேவை வாசலில் வந்து மு.க.ஸ்டாலின் வரவேற்றார். அதைத் தொடர்ந்து, சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது.
இந்த சந்திப்பின்போது, மேற்கு வங்க முன்னாள் முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி, திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் அபிஷேக் பானர்ஜி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எம்.ஏ.பேபி, மூத்த வழக்கறிஞர் கபில் சிபல், காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் கே.சி.வேணுகோபால், கர்நாடகா முதலமைச்சர் டி.கே.சிவகுமார், தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி, கேரளம் முதலமைச்சர் வி.டி.சதீசன் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.
அதேபோல், திமுக சார்பில் திமுக நாடாளுமன்றக் குழுத் தலைவர் கனிமொழி, சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், திமுகவின் மாநிலங்களவைக் குழுத் தலைவர் திருச்சி சிவா மற்றும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் தயாநிதி மாறன் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், "தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு ஆதரவளிப்பது என்ற நிலைப்பாட்டில் திமுக உறுதியாக உள்ளது. மாநில உரிமைக்காகப் போராடுவோம், வெற்றி பெறுவோம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
மசோதா தமிழ்நாட்டிற்கு பேராபத்தானது
அதைத் தொடர்ந்து, சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான ராகுல் காந்தி, "திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் உடன் மிகவும் இனிமையான, நட்பான சந்திப்பு நடைபெற்றது.
தொகுதி மறுவரையறை மசோதா குறித்த எங்களின் பார்வையை மு.க.ஸ்டாலினிடம் விளக்கினோம். தொகுதி மறுவரையறையின் மூலம் நாடாளுமன்றத்தை 850 இடங்களாக மாற்ற அனுமதித்தால், மொத்த தொகுதிகளையும் பாஜக முழுமையாக மாற்றி வடிவமைத்துவிடும்; இது இந்திய தேசத்துக்கு மட்டுமல்லாமல், தென்னிந்தியாவுக்கும், குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிற்கும் பேராபத்தானது என்பதே எங்களுடைய கருத்து.
பாஜகவின் திட்டத்தை அனுமதிக்கக்கூடாது
மக்களவை இடங்கள் விரிவாக்கத்தின் மூலம் கிடைக்கும் இடைவெளியைப் பயன்படுத்தி இந்தியாவின் மக்களவைத் தொகுதிகளின் தன்மையை முற்றிலும் மாற்ற பாஜக விரும்புகிறது. ஏற்கெனவே அசாம், ஜம்மு காஷ்மீரில் இந்தத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்திப் பார்த்துவிட்டனர். தற்போது இந்தியா முழுவதும் இதைச் செயல்படுத்த விரும்புகின்றனர். அதனால்தான் தமிழ்நாட்டின் உறுதியான பாதுகாவலரான சகோதரர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் தமிழ்நாட்டைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்றும், பாஜகவின் இந்த மோசமான திட்டம் நடைபெற அனுமதிக்கக் கூடாது என்றும் கேட்டுக் கொண்டோம்.
ஜனநாயகம் முடிவுக்கு வந்துவிடும்
ஆர்எஸ்எஸ் என்பது தமிழ் எதிர்ப்பு சக்தி என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். தமிழ் நாகரிகம், தமிழ் மொழி, தமிழ் கலாசாரம் ஆகியவற்றின் மீது ஆர்எஸ்எஸ் வெறுப்பைக் கொண்டுள்ளது. அவற்றை முடிவுக்குக் கொண்டு வரவும், கட்டுப்படுத்தவும் விரும்புகிறது. எனவே, பாஜக விரும்புவதை அடைய யாரும் அனுமதிக்கக்கூடாது. 850 இடங்களைக் கொண்ட மக்களவையை பாஜக மறுவடிவமைத்துவிட்டால், இந்தியாவில் ஜனநாயகம் முடிவுக்கு வந்துவிடும். இதை நினைவில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
இந்தியாவுக்கே அச்சுறுத்தல்
திமுக என்ன சொன்னது? அல்லது என்ன செய்தது? என்பது குறித்து எங்களுக்குத் தெரியாது. நாங்கள் என்ன விவாதித்தோம்; சகோதரர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் என்ன சொன்னோம் என்பதைத்தான் உங்களிடம் தெரிவிக்கிறேன். இந்த விவகாரம் தமிழ் கலாசாரம், தமிழ் மொழி, தமிழ் மக்கள் மட்டுமின்றி இந்திய ஒன்றியம் மற்றும் இந்தியாவுக்கும் அச்சுறுத்தலாக உள்ளது. மற்ற தேசபக்தி கொண்ட மக்களைப் போலவே சகோதரர் மு.க.ஸ்டாலினும் இந்த அச்சுறுத்தலுக்கு எதிராக நிற்க வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தினார்.