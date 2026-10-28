ரஷ்யாவில் படித்த இந்திய மருத்துவரை தகுதித் தேர்வு எழுத அனுமதிக்க வேண்டும் - சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
மேலும் இந்த வழக்கில், மத்திய அரசு பதிலளிக்க உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், வழக்கு விசாரணையை நவம்பர் 20-ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.
Published : October 28, 2026 at 10:35 PM IST
சென்னை: ரஷ்யாவில் மருத்துவ படிப்பை முடித்த இந்திய மருத்துவரை வரும் அக்டோபர் 31-ம் தேதி நடைபெறும் வெளிநாட்டு பட்டதாரிக்கான தகுதி தேர்வை எழுத அனுமதிக்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
ரஷ்யாவில் மருத்துவ படிப்பை முடித்த மருத்துவரான ஜோஷுவுனா போனிஃபேஸ், ஓபிசி பிரிவை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும், மத்திய அரசின் ஓபிசி பிரிவுக்கான கிரீமிலேயர் சான்றிதழ் அவரிடம் இல்லாததால் கடந்த 2020-இல் நீட் தேர்வை பொது பிரிவின் கீழ் எழுதினார்.
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இதில், ஒபிசி பிரிவுக்கான தகுதி மதிப்பெண்ணை அவர் பெற்றிருந்தார். ஆனால், பொது பிரிவுக்கான தகுதி மதிப்பெண்ணை அவரால் பெற முடியாததால், நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற முடியவில்லை.
இந்தியாவில் மருத்துவ படிப்புக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வில் தோல்வியடைந்த பிறகு ரஷ்யாவில் 6 ஆண்டுகள் மருத்துவப் படிப்பை முடித்த மனுதாரர், வெளிநாட்டு பட்டதாரிக்கான தகுதி தேர்வை ஒபிசி பிரிவில் எழுத அனுமதிக்க வேண்டும் என மத்திய அரசிடம் விண்ணப்பித்திருந்தார். ஆனால், அந்த விண்ணப்பத்தை மத்திய அரசு நிராகரித்தது.
மத்திய அரசின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, மனுதாரர் தாக்கல் செய்த மனுவை சென்னை உயர்நீதிமன்ற தனி நீதிபதி தள்ளுபடி செய்தார். இதையடுத்து, மனுதாரர் தரப்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. இந்த மேல்முறையீட்டு மனு, நீதிபதிகள் சுந்தர் மோகன், ஜி.கே.முத்துகுமார் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "மனுதாரர் ஓபிசி பிரிவை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும், நீட் தேர்வை எழுதியபோது அவர் சிறார் என்பதால் அப்போது மத்திய அரசின் பட்டியலில் இடம்பெற்ற ஓபிசி பிரிவுக்கான கிரீமிலேயர் அல்லாத சான்றிதழ் அவரிடம் இல்லை.
மாநில அளவிலான சமூகச் சான்றிதழும், மத்திய அரசின் சான்றிதழும் வெவ்வேறானவை என்பதால், சான்றிதழ் இல்லாத பிரிவின் கீழ் விண்ணப்பிக்க விரும்பாமல் பொதுப்பிரிவைத் தேர்வு செய்து தேர்வு எழுதியுள்ளார்.
மேலும், கரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக அந்தச் சான்றிதழை அப்போது பெற முடியவில்லை. தற்போது ரஷ்யாவில் 6 ஆண்டுகள் மருத்துவப் படிப்பை முடித்துள்ள நிலையில், இந்த தகுதி தேர்வை மீண்டும் எழுத அனுமதிக்க வேண்டும்" என கோரிக்கை விடுத்தார்.
இந்த வாதங்களை கேட்ட நீதிபதிகள், மனுதாரரின் 6 ஆண்டுகால மருத்துவப் படிப்பும், அவரது எதிர்காலமும் இந்த விவகாரத்தில் முக்கியத்துவம் பெறுவதாகக் குறிப்பிட்டு, இந்த வழக்கை விரிவாக விசாரிக்க வேண்டியுள்ளது என்றனர்.
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எனவே, இடைக்கால நிவாரணமாக மனுதாரரை, வரும் 31-ம் தேதி நடைபெறும் வெளிநாட்டு பட்டதாரிக்கான தகுதி தேர்வை எழுத அனுமதிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர். எனினும், மனுதாரரின் தேர்ச்சி மற்றும் அதன் பிறகான நடவடிக்கைகளும் மேல்முறையீட்டு வழக்கின் இறுதி முடிவுக்கு உட்பட்டவை என்று நீதிபதிகள் தெளிவுபடுத்தினர்.
மேலும், இந்த வழக்கில், மத்திய அரசு பதிலளிக்க உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், வழக்கு விசாரணையை நவம்பர் 20-ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.