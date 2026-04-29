டிரான்ஸ்பார்மர்கள் கொள்முதலில் விவகாரம்; சிபிஐ விசாரணைக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
டிரான்ஸ்பார்மகள் கொள்முதல் செய்தது குறித்து மாநில கட்டுப்பாட்டில் உள்ள லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணை செய்வது சரியாக இருக்காது என்று நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : April 29, 2026 at 1:18 PM IST
சென்னை: டிரான்ஸ்பார்மர்கள் கொள்முதல் செய்ததில் அரசுக்கு 397 கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டது குறித்து சிபிஐ விசாரணைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த 2021 முதல் 2023-ம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில் 45 ஆயிரம் டிரான்ஸ்பார்மர்கள் கொள்முதல் செய்ததில் 397 கோடி ரூபாய் முறைகேடு நடந்துள்ளதாக அறப்போர் இயக்கம் புகார் எழுப்பியது. அத்துடன் இந்த முறைகேடு குறித்து சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் அந்த இயக்கம் கோரி இருந்தது.
இதேபோன்று, இந்த விவகாரத்தில் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிடக் கோரி அதிமுக வழக்கறிஞர் அணி நிர்வாகிகள் இ. சரவணன் மற்றும் ராஜ்குமார் தரப்பிலும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன.
இந்த வழக்குகளை தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அமர்வு விசாரித்தது. அப்போது அறப்போர் இயக்கத்தின் தரப்பில் டிரான்ஸ்பார்மர்கள் கொள்முதலில் பங்கேற்ற ஒப்பந்ததாரர்கள் அனைவரும் ஒரே விலையை குறிப்பிட்டதால் தான் அரசுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து நீதிமன்ற கண்காணிப்பில் சிறப்பு குழு விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என வாதிடப்பட்டது.
அதிமுக நிர்வாகி சரவணன் தரப்பில், ஆரம்பகட்ட விசாரணையில் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு முகாந்திரம் இல்லை என புகார்களை முடித்து வைத்திருப்பதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அறிக்கை அளித்துள்ளது. நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு வரும் வரை காத்திருந்திருக்கலாம். அறப்போர் இயக்கம் அனைத்து ஆதாரங்களையும் வழங்கி இருக்கிறது. எனவே அமைச்சர், மின் வாரிய உயரதிகாரிகள் சம்பந்தப்பட்டுள்ளதால் இந்த விவகாரம் குறித்து சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
டான்ஜெட்கோ தரப்பில், 2021-23ஆம் ஆண்டுகளில் டிரான்ஸ்பார்மர்கள் கொள்முதலில் அரசுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டதாக கூறுவது தவறு. அதிமுக வழக்கறிஞர் அணி நிர்வாகிகள் இருவரும் அரசியல் உள்நோக்கத்தோடும், விளம்பர நோக்கத்தோடும் வழக்கை தாக்கல் செய்துள்ளனர். டிரான்ஸ்பார்மர்கள் கொள்முதல் தொடர்பான ஒப்பந்தத்தில் அனைத்து விண்ணப்பதாரர்களும் ஒரே விலையை குறிப்பிடுவது என்பது 1987ஆம் ஆண்டு முதல் பின்பற்றப்படும் நடைமுறை தான் என்று வாதிடப்பட்டது.
|இதையும் படிங்க: தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியை பிடிக்க போவது யார்? இன்று மாலை வெளியாகிறது தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தரப்பில், சட்டப்படி ஆரம்பகட்ட விசாரணை நடத்தப்பட்டதாகவும், விசாரணையில் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு முகாந்திரம் இல்லாததால் புகார்கள் முடித்து வைக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் முடிவடைந்த நிலையில் தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில் இந்த வழக்குகளில் தீர்ப்பளித்த தலைமை நீதிபதி அமர்வு, டிரான்ஸ்பார்மகள் கொள்முதல் செய்தது குறித்து மாநில கட்டுப்பாட்டில் உள்ள லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணை செய்வது சரியாக இருக்காது.
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இதுவரை செய்த விசாரணை அறிக்கைகளை 2 வாரங்களில் சிபிஐ வசம் ஒப்படைக்க வேண்டும். சிபிஐ விசாரணைக்கு தேவையான அனைத்து ஒத்துழைப்புகளையும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை மற்றும் டான்ஜெட்கோ வழங்க வேண்டும் என்று தீர்ப்பளித்தனர்.