மீனவர்களின் பணியில்லா கால மீன்பிடி உதவித்தொகை ரூ.7,000 ஆக உயர்வு- பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு
மீனவர்களுக்காகக் குரல் கொடுப்பதிலும், அவர்கள் மீது பாசம் காட்டுவதிலும் புரட்சித் தலைவருக்கு (எம்ஜிஆர்) பிறகு, உண்மையான மீனவ நண்பராக இருக்கும் ஒரே தலைவர் நமது முதலமைச்சர் என்று அமைச்சர் மரிய வில்சன் கூறினார்.
Published : August 5, 2026 at 4:14 PM IST
சென்னை: மீனவர்களுக்கு பணியில்லா கால மீன்பிடி உதவித் தொகை 6,000 ரூபாயி்ல் இருந்து 7,000 ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் மரியவில்சன் அறிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் 2026-27 ஆம் ஆண்டுக்கான முழுமையான பட்ஜெட் உரையைத் தாக்கல் செய்து பேசிய அவர், "மீனவர்களுக்காகக் குரல் கொடுப்பதிலும், அவர்கள் மீது பாசம் காட்டுவதிலும் புரட்சித் தலைவருக்கு (எம்ஜிஆர்) பிறகு, உண்மையான மீனவ நண்பராக இருக்கும் ஒரே தலைவர் நமது முதலமைச்சர் விஜய் தான்.
அந்த உணர்வின் அடிப்படையில், மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில் பல்வேறு சமூக நலத் திட்டங்களைத் தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து செயல்படுத்தி வருகின்றது.
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மீனவர்களுக்காக அரசு எடுத்து பல்வேறு முக்கிய நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது.
மீன்பிடிப்பு குறைவு மற்றும் மீன்பிடி தடைக்கால நிவாரண உதவிகள்.
- மானிய விலையில் டீசல் மற்றும் மண்ணெண்ணெய் வழங்குதல்.
- மீனவர்களுக்கு தேவையான நிலையான உட்கட்டமைப்பினை உருவாக்கும் விதமாக மீன்பிடி துறைமுகங்கள், இறங்குதளங்கள் மற்றும் மீன் பண்ணைகளை அமைத்தல்.
- மீன்பிடி கிராமங்களில் கடல் அரிப்பைத் தடுப்பதற்காகத் தூண்டில் வளைவுகள் மற்றும் அலை தடுப்புச் சுவர்களைக் கட்டுதல் என மீன்பிடித்தொழில் மேம்பட அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
மீன்பிடி தொழில் இல்லாத கால உதவித்தொகை உயர்வு
பாரம்பரிய மீன்பிடித் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள மீனவக் குடும்பங்களுக்கு, பணியில்லாத கால மீன்பிடி உதவித் தொகையாக மாநில அரசு இதுவரை ஒரு குடும்பத்திற்கு ரூ.6,000 வழங்கி வந்தது.
தற்போது இந்த உதவித்தொகை ரூ.6,000-ல் இருந்து ரூ. 7,000 ஆக உயர்த்தப்படுகிறது.
இதன் மூலம் 1.93 லட்சம் பாரம்பரிய மீனவக் குடும்பங்கள் பயனடைவர்.
இத்திட்டத்தை நிறைவேற்ற நடப்பு பட்ஜெட்டில் ரூ.135 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.
ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வட்டி மானியம்
நமது பாரம்பரிய மீனவர்கள் ஆழ்கடல் மீன்பிடித் தொழிலில் ஈடுபடுவதை ஊக்குவிக்கும் வகையில் புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
- நவீனப் பதப்படுத்தும் வசதிகள் கொண்ட ஆழ்கடல் மீன்பிடிப் படகுகளை வாங்கும் மீனவர்களுக்கு, வட்டி மானிய வடிவிலான நிதியுதவி வழங்கப்படும்.
- இத்திட்டத்திற்காக நடப்பு நிதியாண்டில் ரூ.12 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்" என்று அவர் தெரிவித்தார்.