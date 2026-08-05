கூட்டுறவுத் துறைக்கு ரூ.8,028 கோடி - தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு
ரூ.5,932 கோடி மதிப்பிலான விவசாயக் கடனைத் தள்ளுபடி செய்ய முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார் என்று அமைச்சர் மரியவில்சன் அறிவித்துள்ளார்
Published : August 5, 2026 at 4:26 PM IST
சென்னை: கூட்டுறவுத் துறைக்கு 8,028 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் அறிவித்துள்ளார்.
2026-27 ஆம் நிதியாண்டுக்கான முழுமையான திருத்தப்பட்ட பட்ஜெட்டை, தமிழக நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் சட்டப் பேரவையில் இன்று தாக்கல் செய்தா். அப்போது பட்ஜெட் உரையை வாசித்து அவர் கூறுகையில், ""உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்" என்ற வள்ளுவரின் வாக்கிற்கு இணங்க, விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதுகாத்திடவும், அவர்களின் மீதான கடன் சுமையைக் குறைத்திடும் வகையிலும், விவசாயிகள் கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் மூலம் வாங்கிய கடனைத் தள்ளுபடி செய்யும் திட்டத்தை நமது அரசு அறிவித்தது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் அரசு மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகள் பின்வருமாறு:
- முழுமையான கடன் தள்ளுபடி: கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் மூலம் ரூ.75,000 வரை பயிர்க்கடன் பெற்ற விவசாயிகளுக்கு 100 சதவீதம் முழுமையாகப் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
- பகுதி அளவிலான கடன் தள்ளுபடி: இதர விவசாயிகளுக்கு தலா ரூ.35,000 வரை பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
- மொத்தப் பயனாளிகள்: இதன் மூலம் 14.43 லட்சம் விவசாயிகள் பயன்பெறுகின்றனர்.
- மொத்தத் தள்ளுபடித் தொகை: ரூ.5,932 கோடி மதிப்பிலான விவசாயக் கடனைத் தள்ளுபடி செய்ய முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இந்தப் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடித் தொகையானது, தகுதியுள்ள அனைத்து விவசாயிகளின் கணக்குகளிலும் தற்பொழுது வரவு வைக்கப்பட்டு வருகின்றது. இது மட்டுமல்லாமல் எந்நேரமும் விவசாயிகளின் உடன் நிற்கும் அரசாகவே நமது முதலமைச்சரின் தலைமையிலான அரசு இருக்கும்.
கூட்டுறவுத் துறை நிதி ஒதுக்கீடு: நடப்பு நிதியாண்டில் திருத்தப்பட்ட வரவு - செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில் கூட்டுறவுத் துறைக்காக ₹8,028 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது" என்று அவர் அறிவித்தார்.