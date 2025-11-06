ETV Bharat / state

தமிழக அரசின் நெறிமுறைகளுக்கு கட்சிகள் எதிர்ப்பு! முதலமைச்சர் இல்லாமல் நடந்த அனைத்துக் கட்சி கூட்டம்!

முதலமைச்சர், துணை முதலமைச்சர் இல்லாமல் இன்று அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடந்திருப்பது எதிர்க்கட்சியினர் இடையே பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

திமுக அமைச்சர்கள் தலைமையில் அனைத்து கட்சி கூட்டம்
திமுக அமைச்சர்கள் தலைமையில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 6, 2025 at 4:55 PM IST

சென்னை: தேர்தல் பிரச்சாரக் கூட்டங்கள், பொதுக் கூட்டங்களுக்கு அனுமதி வழங்குவது தொடர்பாக தமிழக அரசு முன்மொழிந்துள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறைகளுக்கு பரவலான எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.

கரூரில் கடந்த செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி தமிழக வெற்றிக் கழக சார்பில் நடைப்பெற்ற பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் நெரிசல் ஏற்பட்டு 41 பேர் உயிரிழந்த நிலையில் 100 க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். இந்த நிகழ்வு நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இதற்கிடையே, அரசியல் கட்சித் தலைவர்களின் ரோடு ஷோ நிகழ்வுகள், பிரச்சாரக் கூட்டங்களுக்கு அனுமதி வழங்குவது தொடர்பான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை 10 நாட்களில் வகுத்து சமர்ப்பிக்குமாறு அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் கடந்த 27 ஆம் தேதி உத்தரவிட்டது.

இதன் அடிப்படையில், பொதுக்கூட்டம், ரோடு ஷோக்கள் நடத்துவதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வகுப்பது தொடர்பாக, மூத்த அமைச்சர்கள் கே.என். நேரு, ரகுபதி, மா.சுப்பிரமணியன் தலைமையில் இன்று அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடைபெற்றது. முன்னதாக இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்க தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகள் மற்றும் நாடாளுமன்ற, சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களைக் கொண்ட கட்சிகளுக்கு மட்டும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது.

அதன்படி, சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இந்த இன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில், திமுக சார்பில் ஆர்.எஸ். பாரதி, அதிமுக சார்பில் ஜெயக்குமார், தேமுதிக சார்பில் நல்லதம்பி, சிபிஐ சார்பில் வீரபாண்டியன், விசிக சார்பில் எஸ்.எஸ். பாலாஜி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் செந்தில்குமார், மதிமுக சார்பில் சதன் திருமலைக் குமார், தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி சார்பில் வேல்முருகன், கொங்கு நாடு மக்கள் தேசியக் கட்சி சார்பில் பாலசுப்பிரமணியன், மனிதநேய மக்கள் கட்சி சார்பில் ஜவாஹிருல்லா, புரட்சி பாரதம் சார்பில் பாரதிதாசன், மக்கள் நீதி மய்யம் சார்பில் மௌரியா, காங்கிரஸ் சார்பில் செல்வப்பெருந்தகை, பாஜக சார்பில் வி.பி. துரைசாமி, சிபிஎம் சார்பில் பாலகிருஷ்ணன், ஆம் ஆத்மி சார்பில் வசீகரன், தேசிய மக்கள் கட்சி சார்பில் சீனிவாசன், பகுஜன் சமாஜ் கட்சி சார்பில் ஆனந்தன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். இதில் அனைவரும் தங்களுடைய கருத்துகள் மற்றும் ஆலோசனைகளை வழங்கினர்.

ஜெயக்குமார்
ஜெயக்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதிமுக

இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த தலைவர்கள் அவரவர் நிலைப்பாட்டை எடுத்துரைத்தனர். அந்த வகையில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறுகையில், '' முதலமைச்சர் தலைமையில் தான் அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது மரபு, ஆனால் முதலமைச்சர், துணை முதலமைச்சர் இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை. ஏன் இதை தவிர்த்தார்கள்?

இதுவரை நடைபெற்ற அனைத்து கூட்டமும் முதலமைச்சர் தலைமையில் தான் நடைபெற்றது, ஆனால் இன்றைக்கு அமைச்சர் தலைமையில் நடைபெற்றுள்ளது. உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட பிறகும் இப்படி நடக்கின்றது. ஜனநாயக குரலை மீற கூடாது என்பதற்காக அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆர்ப்பாட்டங்கள், பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்துவதற்கு அனுமதி கொடுத்தோம். கடந்த நான்கரை ஆண்டு காலத்தில் அதிமுக நடத்தக் கூடிய கூட்டங்களுக்கும், ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கும் அனுமதி கொடுக்காமல் அலைக்கழிக்க வைப்பது அனுமதி கொடுத்தும், காலத்தாமதம் ஏற்படுத்துவது போன்று செய்தனர். வழக்குகள் தொடர்ந்து, நீதிமன்ற அனுமதி பெற்று தான் கூட்டங்கள் நடத்தி இருக்கின்றோம்.

ஆளுங்கட்சிக்கு ஒரு நீதி, எதிர்க்கட்சிக்கு ஒரு நீதி என்று பாகுபாடு காட்டக் கூடாது வேறுபாடு இல்லாமல் முடிவுகள் எடுக்க வேண்டும். ஒரு கூட்டமோ அல்லது பொதுக்கூட்டமோ, மக்கள்தொகை கூடுவதற்கு ஏற்ப கண்காணிக்க மாநிலம் மற்றும் மாவட்ட அளவில் குழு உள்ளது. ஏட்டுச் சுரக்காய் கறிக்கு உதவாது என்பது போல, இந்தக் கூட்டத்தை நடத்தியுள்ளனர். ஆளுங்கட்சிக்கு அனுமதி இல்லாத இடத்தை கேட்டால் கூட அங்கு கூட்டம் நடத்துவதற்கு அனுமதிக்கின்றனர், ஆனால் நாங்கள் கேட்டால் கொடுப்பதில்லை. ஆளுங்கட்சி நடத்தும் கூட்டங்களில் அதிக அளவு காவல் துறையினரை நிறுத்துகின்றனர். நாங்கள் நடத்தும் நிகழ்ச்சிகளில் இரண்டு காவல்துறையினர் தான் இருக்கின்றனர்.'' என்றார்.

கே. பாலகிருஷ்ணன்
கே. பாலகிருஷ்ணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி

முன்னாள் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன், ''நீதிமன்றம் கூறியது ஒரு ஆலோசனை தானே தவிர தீர்ப்பு அல்ல. தமிழக அரசு 24 பக்கங்கள் கொண்ட வழிமுறைகளை வரைவு அறிக்கையாக கொடுத்துள்ளது. அவற்றை முழுமையாக நிராகரிக்கிறோம். எந்த மாநிலத்திலும் இது போன்ற கட்டுப்பாடுகள் இல்லை. மற்ற மாநிலங்கள் நம்மை பார்த்து கேலி செய்யும் நிலை உருவாகிவிடும். பொதுமக்கள் கூடும் இடங்களில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த ஏற்கனவே காவல் துறை அனுமதி அளிப்பதில்லை, சுடுகாட்டுக்கு அருகில் நடத்த சொல்கின்றனர். சிபிஎம் சார்பாக நீதிமன்றம் செல்லவும் தயாராக இருக்கிறோம். 50 ஆயிரம் நபர்கள் கூடும் போது, 20 லட்சம் ரூபாய் வைப்பு தொகை வைக்க வேண்டும் என முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. இதை ஏற்க முடியாது. அனுமதி கேட்டு கடிதம் கொடுத்தால் அனுமதித்த கடிதம் கூட காவல் துறையினர் தருவதில்லை'' என்றார்.

செல்வப்பெருந்தகை
செல்வப்பெருந்தகை (ETV Bharat Tamil Nadu)

காங்கிரஸ்

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, ''பொதுக்கூட்டங்கள், பரப்புரை நடத்துவதற்கு வைப்புத் தொகை முறையை அகற்ற வேண்டும். சாதாரண மக்கள் இதனை எதிர்கொள்ள முடியாது. ஜனநாயகரீதியாக பணிகளை ஆற்ற வேண்டும் என்றால் சிறு சிறு இயக்கங்கள், கட்சிகள், போராட்டங்கள், ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்த வேண்டும் என்றால் இதனை எப்படி ஏற்க முடியும்? ஏற்கனவே விதிமுறையில் உள்ளது போல பொதுக்கூட்டங்கள், பரப்புரைகள், போராட்டங்கள் நடத்தும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய அசம்பாவிதங்களுக்கு அந்தந்த கட்சிகள் பொறுப்பேற்க வேண்டும். தேசிய தலைவர்கள் வரும் பொழுது ரோடு ஷோ நடத்துவார்கள், ஆகவே இதற்கு தடை விதிக்க கூடாது'' என்றார்.

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி

விசிக எம்எல்ஏ சிந்தனை செல்வன், ''50 ஆயிரம் நபர்கள் கூடும் போது, 20 லட்சம் ரூபாய் வைப்பு தொகை வைக்க வேண்டும் என்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. ஜனநாயக நடைமுறைகளை தடுக்கக் கூடிய வகையில், காவல்துறை கையில் முழு அதிகாரம் செல்லக்கூடிய நடைமுறைகள் இருக்கக் கூடாது. கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பதில் மாறுபட்ட கருத்து இல்லை. ஆனால் எளிய மக்கள் தங்கள் கருத்துகளை அரசிடம் கொண்டு செல்லும் உரிமையை பறிக்கக்கூடாது.

தமிழ்நாட்டில் மிக நீண்ட காலமாக ஆர்ப்பாட்டம், கூட்டங்கள், ஊர்வலங்கள் நடைபெற்று வருகிறது. இதை கட்டுப்படுத்த ஏற்கனவே முறைப்படுத்தப்பட்ட சட்டங்கள் உள்ளன, அதுவே போதும். புதிதாக இந்த வைப்புத் தொகை தேவையில்லை. அரசின் சார்பில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு முன்மொழிவுகள், ஜனநாயகத்தின் மீது ஏவப்படுகின்ற கடும் நிபந்தனையாக மாறக்கூடும் என விசிக சார்பில் எச்சரித்திருக்கிறோம். ரோடு ஷோ என்பது அண்மைக்காலமாக இளைஞர்களை உற்சாகப்படுத்தி, உசுப்பி செயற்கையான திரலை நெரிசலை உருவாக்கி, அந்த நெரிசலை அரசியலாகும் தவறான வழி. இதை முற்றிலுமாக தடை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் விசிக-வின் நிலைப்பாடு.'' என்றார்.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன், ''இந்தியா பல கட்சிகளை கொண்ட நாடு. இதில் அரசியல் கட்சிகளின் செயல்பாடுகளை நிறுத்திவிட்டால் நாடாளுமன்ற ஜனநாயகம் வெறிச்சோடி விடும். ஒரு கூட்டத்தையோ, மாநாட்டையும் நடத்த வேண்டும் என்றால் வைப்பு தொகை கட்ட வேண்டும் என்பது ஜனநாயகத்தை இழுத்து மூடக்கூடிய செயலாகும்'' என்றார்.

வேல்முருகன்
வேல்முருகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி

தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தலைவர் வேல்முருகன், ''கூட்டம் நடத்தினால் வைப்பு தொகை கட்ட வேண்டும் என்பதை ஏற்க முடியாது. ரோடு ஷோ-வை தடை செய்ய வேண்டும். ஏதோ ஒரு கட்சி நடத்திய கூட்டத்தில் நடந்த நிகழ்விற்காக அனைவருக்கும் கடுமையான விதிமுறைகளை வகுக்கக்கூடாது. விதிமுறைகள் இலகுவாக இருக்க வேண்டும். மக்கள் கூடாத இடங்களில் அனுமதி அளிப்பது என்பது ஏற்க முடியாது.'' என்றார்.

திமுக

திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி, ''ஆயுதங்கள் இல்லாமல் அமைதியாக கூடும் உரிமை அனைவருக்கும் உள்ளது. ரோடு ஷோ நிகழ்வுகள், பிரச்சாரக் கூட்டங்களுக்கு அனுமதி வழங்குவது தொடர்பாக எந்த கண்டிஷன் போட்டாலும், அடிப்படை உரிமைகளை மீறாமல் இருக்க வேண்டும். இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில், தேர்தல் பிரச்சாரக் கூட்டங்கள், பொதுக் கூட்டங்களுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வகுத்து பின்னர் நீதிமன்றத்திடம் சமர்ப்பிக்கப்படும்'' என்றார்.

தொடர்ந்து, கூட்டத்திற்கு தவெக கட்சிக்கு ஏன் அழைப்பு விடுக்கவில்லை? என்ற கேள்விக்கு, ''கூட்டத்தை திமுக நடத்தவில்லை, அரசு நடத்துகிறது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளுக்கு மட்டுமே அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது'' என்றார்.

