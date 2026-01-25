சூடுபிடிக்கும் தேர்தல் களம்: இபிஎஸ் - டிடிவி இணைப்பு எத்தகைய அரசியல் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்?
ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பிறகு அதிமுகவில் இருந்து சசிகலா, டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் நீக்கப்பட்ட நிலையில், டிடிவி தினகரன் அமமுக என்ற தனிக்கட்சி தொடங்கி எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக அரசியல் செய்து வந்தார்.
Published : January 25, 2026 at 12:12 PM IST
BY த. சுபாஷ்
சென்னை: எதிரும் புதிருமாக நின்று அரசியல் செய்த எடப்பாடி பழனிசாமியும், டிடிவி தினகரனும் ஓரணியில் இணைந்திருப்பது தமிழக அரசியல் களத்தில் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற உள்ள நிலையில், அரசியல் களம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு வெளியாவதற்கு முன்பே அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தங்களின் தேர்தல் பணிகளை வேகப்படுத்தி வருகின்றன.
குறிப்பாக பாஜக, அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் கூட்டணி உறுதி செய்யப்பட்டு தொகுதி பங்கீடு, பிரச்சார வியூகம் என அனைத்து பணிகளிலும் வேகம் எடுத்துள்ளது. இந்த சூழலில் 9 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அமமுக தலைவர் டிடிவி தினகரன் இணைந்தது திடீர் திருப்பமாக அமைந்துள்ளது.
2016-இல் ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பிறகு, அதிமுகவில் ஏற்பட்ட உட்கட்சி மோதல்களால் சசிகலா, டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் வெளியேற்றப்பட்டனர். அதனைத்தொடர்ந்து, டிடிவி தினகரன் அமமுக என்ற தனிக்கட்சியை தொடங்கி, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிரான அரசியலை தொடர்ந்து முன்னெடுத்து வந்தார்.
எடப்பாடி பழனிசாமி VS டிடிவி தினகரன்
எடப்பாடி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது என்பதே டிடிவியின் அரசியல் நிலைப்பாடாக இருந்தது. இதனால் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துடன் இணைந்து எடப்பாடிக்கு எதிரான அரசியலில் டிடிவி தீவிரமாக செயல்பட்டார். ஆனால், 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அதிமுக, பாஜக இணைந்ததால், எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எனக்கூறி டிடிவி தினகரன், ஓபிஎஸ் அக்கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறினர்.
அதன் பிறகு 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மீண்டும் அதிமுக - பாஜக கூட்டணி பிரிந்ததால் பாஜகவுடன் டிடிவி தினகரன் கூட்டணி அமைத்தார். ஆனால், அந்த தேர்தலில் அமமுக படுதோல்வி அடைந்தது. இந்நிலையில், திமுகவை எதிர்கொள்ள ஒருங்கிணைந்த கூட்டணி அவசியம் என்ற கணக்கில், பாஜக தலைமை நேரடியாக தலையிட்டு அதிமுக, அமமுக கட்சிகளை ஒன்றிணைக்க முயற்சிகளை மேற்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பல்வேறு கட்சிகளை சேர்க்க பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இணைத்து வருகிறார். இந்நிலையில் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அமமுகவை பாஜக இணைத்துள்ளது.
இதுகுறித்து அமமுக நிர்வாகி சிஆர் சரஸ்வதியை நமது செய்தியாளர் தொடர்பு கொண்டு பேசிய போது, ”அரசியலில் விட்டுக் கொடுப்பவர் கெட்டுப் போவதில்லை, தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் அம்மாவின் ஆட்சியை கொண்டுவர வேண்டும், தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல இனி இந்தியா முழுவதும் கூட்டணி ஆட்சிகள் தான் அமையும்.
மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ திமுகவில் இணைந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆனார். ஆனால் அவர் திமுகவில் இருந்து வெளியேறி, கருணாநிதியையும், அவரது மகன் ஸ்டாலினையும் எவ்வாறு விமர்சித்து பேசினார் என்று அனைவருக்கும் தெரியும். அதேபோல் நடிகரும், ம.நீ.ம கட்சித் தலைவருமான கமல்ஹாசன் திமுகவை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து பேசினார். இப்போது அவர் திமுக கூட்டணியில்தான் உள்ளார். எங்களை ஆதரித்து எம்எல்ஏ பதவி இழந்தவர்களை மீண்டும் சட்டமன்றத்திற்கு அனுப்ப வேண்டிய கடமை எங்களுக்கு உள்ளது, அந்த சிந்தனையில்தான் டிடிவி தினகரன் இந்த முடிவு எடுத்துள்ளார்” என்றார்.
எடப்பாடி, டிடிவி இணைந்ததற்கு பாஜக காரணமா?
எடப்பாடி பழனிசாமி, டிடிவி தினகரன் இணைந்தது குறித்து அரசியல் விமர்சகரும், பத்திரிகையாளருமான ப்ரியன் கூறுகையில், “அதிமுக தலைமையில் அமமுக இணைந்துள்ளதற்கு திமுக எதிர்ப்பு மட்டுமல்லாமல் அதையும் தாண்டி டிடிவி தினகரன் கொடுத்த அழுத்தம் என்று கூட சொல்லலாம். கடந்த 15 நாட்களுக்கு முன்பாக கூட சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜய் தலைமையிலான தவெக தான் இரண்டாவது இடம் பிடிக்கும். எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் தான் இணைவதற்கு பதிலாக தற்கொலை செய்து கொள்ளலாம் என்று டிடிவி தினகரன் கடுமையாக பேசி வந்தார்.
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாமக, அமமுக ஆகிய கட்சிகளை பாஜகதான் அழைத்து வந்தது. எடப்பாடி பழனிச்சாமி எதுவும் செய்யவில்லை, தற்போது தேமுதிகவிடமும் பாஜக தான் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறது. ஆனால் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி இன்னும் முழுமையான பலம் பெறவில்லை என்பதுதான் எனது கருத்து.
எடப்பாடி பழனிசாமியால் சசிகலா, டிடிவி தினகரன், ஓ.பன்னீர்செல்வம் என முக்குலத்தோர் சமூகத்தை சேர்ந்த அனைவரும் அதிமுகவில் இருந்து ஓரங்கட்டபட்டனர். இதனால் அந்த சமுதாய மக்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது அதிருப்தியில் இருந்தார்கள். ஆனால் தற்போது டிடிவி தினகரன் மீண்டும் அதிமுக கூட்டணியில் இணைந்துள்ளதால், அந்த சமூக மக்கள் அனைவரும் இந்தக் கூட்டணிக்கு வாக்களிப்பார்களா என்பது கேள்விக்குறி தான்.
கடந்த ஒரு மாத காலமாக அமைதியாக இருந்த விஜய், தற்போது தான் சுறுசுறுப்பாக பணிகளை செய்து வருகிறார். அவர் எப்படி பிரச்சாரம் செய்கிறார் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும். அதேபோல் திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் காங்கிரஸின் நிலைப்பாடு தெளிவாக இன்னும் வரவில்லை.
சீமான் தவிர மற்ற திமுக, அதிமுக, தவெக கட்சி கூட்டணிகள் இன்னும் இறுதி வடிவம் பெறாமல் இருக்கிறது. இன்னும் சிறிது காலம் காத்திருந்து, தமிழ்நாடு தேர்தல் களத்தை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும்” என கூறினார். சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு இந்த அரசியல் இணைப்பு வாக்காளர்களிடம் எந்த அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.