ரூ. 4,730 கோடி மணல் குவாரி முறைகேடு புகார்: தமிழகம் முழுவதும் 30-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் சோதனை
இந்த மணல் குவாரி முறைகேடு விவகாரத்தில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் அல்லது அரசியல் பிரமுகர்களுக்கு ஏதேனும் தொடர்பு உள்ளதா? என்பது குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Published : November 6, 2026 at 1:25 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் ஆற்று மணல் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவைவிட கூடுதலாக அள்ளப்பட்டதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில் தமிழகம் முழுவதும் 30-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீஸார் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தமிழகத்தில் ஆற்றுமணல் குவாரிகள் செயல்பாட்டில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக எழுந்த புகாரைத் தொடர்ந்து, கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் இந்த விவகாரத்தில் விசாரணையை தொடங்கினர்.
இதன் ஒரு பகுதியாக, நீர்வளத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கி வந்த 28 ஆற்றுமணல் குவாரிகள் மற்றும் அவற்றுடன் தொடர்புடைய 34 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனர்.
இந்த சோதனையின் போது, அரசால் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவைவிட 10 முதல் 30 மடங்கு வரை கூடுதலாக மணல் அள்ளப்பட்டு சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்யப்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை தரப்பில் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் தமிழக அரசுக்கு சுமார் ரூ. 4,730 கோடி வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த முறைகேடு தொடர்பாக அப்போது பல்வேறு ஆவணங்கள் மற்றும் ஆதாரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டதுடன், சம்பந்தப்பட்ட விவகாரத்தில் தொடர்புடையதாக கருதப்பட்ட பல்வேறு மாவட்ட ஆட்சியர்களிடமும் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இதற்கிடையே, அமலாக்கத்துறை நடத்திய விசாரணையில் கிடைத்த தகவல்கள் மற்றும் சேகரிக்கப்பட்ட ஆதாரங்களின் அடிப்படையில், இந்த விவகாரத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினரும் தற்போது விசாரணையைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். அதன் தொடர்ச்சியாக, ஆற்றுமணல் குவாரிகளில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் முறைகேடுகள் தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை புதிதாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளது.
இதன் அடிப்படையில் இன்று காலை முதல் தமிழகம் முழுவதும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு ஒரே நேரத்தில் பல்வேறு இடங்களில் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, திண்டுக்கல், புதுக்கோட்டை, திருச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மணல் குவாரி தொழிலுடன் தொடர்புடைய முக்கிய நபர்களின் வீடுகள், அலுவலகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களில் இந்தச் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.
அந்தவகையில், திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த பிரபல மணல் குவாரி அதிபரான ரத்தினத்துக்கு சொந்தமான வீடு மற்றும் அலுவலகங்களிலும் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். இதேபோல், புதுக்கோட்டை மற்றும் திருச்சி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த முன்னணி மணல் குவாரி அதிபர்களின் வீடுகள், அவர்களுக்குச் சொந்தமான நிறுவனங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய இடங்களிலும் அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இவர்களுக்குச் சொந்தமான இடங்களில் ஏற்கெனவே அமலாக்கத்துறை மற்றும் வருமானவரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தியிருந்த நிலையில், தற்போது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினரும் களமிறங்கியுள்ளனர்.
மணல் குவாரி ஒப்பந்ததாரர்கள் மட்டுமின்றி, இந்தக் குவாரிகளின் செயல்பாடுகளைக் கண்காணித்த நீர்வளத்துறையைச் சேர்ந்த அதிகாரிகளின் தொடர்புகள் குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில், நீர்வளத்துறையில் பணியாற்றிய முக்கிய அதிகாரிகள் மற்றும் தற்போது பணியில் இருப்பவர்கள், ஓய்வுபெற்ற அதிகாரிகள் ஆகியோருக்குச் சொந்தமான வீடுகளிலும் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
மணல் அள்ளுவதற்கான அனுமதி, குவாரிகளின் செயல்பாடு, அள்ளப்பட்ட மணலின் அளவு, அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய தொகை உள்ளிட்ட விவகாரங்களில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளதா? என்பது தொடர்பாக அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
இந்தச் சோதனைகளின் போது சட்டம்-ஒழுங்கு பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு சில இடங்களில் துப்பாக்கி ஏந்திய காவலர்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
இதற்கிடையே, இந்த வழக்கில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பதிவு செய்துள்ள முதல் தகவல் அறிக்கை இன்று மாலைக்குள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எஃப்ஐஆர் வெளியான பின்னரே இந்த புதிய வழக்கில் யார் யாருடைய பெயர்கள் இடம் பெற்றுள்ளன? எந்தெந்த அதிகாரிகள் மற்றும் மணல் குவாரி நிறுவனங்கள் விசாரணை வளையத்துக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன? என்பது குறித்த முழுமையான விவரங்கள் தெரிய வரும்.
மேலும், இந்த மணல் குவாரி முறைகேடு விவகாரத்தில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் அல்லது அரசியல் பிரமுகர்களுக்கு ஏதேனும் தொடர்பு உள்ளதா? என்பது குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
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ரத்தினத்தின் வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் தீவிர சோதனை
அரசு மணல் குவாரிகளை எடுத்து நடத்தி வந்ததில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக ரத்தினம் மீது சென்னை சிறப்பு புலனாய்வுப் பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு (வழக்கு எண்: 8/26) செய்துள்ளனர். இந்த வழக்கின் அடிப்படையிலேயே திண்டுக்கல் மற்றும் தேனி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 20க்கும் மேற்பட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார், டிஎஸ்பி நாகராஜ் தலைமையில் இன்று காலை முதல் அவரின் வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
முன்னதாக, பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையின்போது நடைபெற்ற பணப் பரிவர்த்தனை முறைகேடு தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை இவரை கைது செய்து புழல் சிறையில் அடைத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், இவரது 2வது மகன் வெங்கடேஷ், திண்டுக்கல் மாநகராட்சி 17வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினராக இருந்து வருகிறார். அத்துடன், அவர் சமீபத்திலேயே தமிழக வெற்றிக் கழகக் கட்சியில் இணைந்தார்.