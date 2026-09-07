தவெக குதிரை பேரம் நடத்தியதாக கூறுவது கண்டிக்கத்தக்கது - ஐயூஎம்எல் அபுபக்கர்
பாஜக துணையோடு தமிழகத்தில் கவர்னர் ஆட்சி உருவாகக் கூடாது என்ற ஒரே காரணத்திற்காக தவெக ஆட்சி அமைப்பதற்காக துணை நின்றதாக அபுபக்கர் குறிப்பிட்டார்.
Published : September 7, 2026 at 11:01 PM IST
திருவள்ளூர்: இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியிடம், தவெக குதிரை பேரம் நடத்தியதாக கூறப்படுவதை கண்டிப்பதாக அக்கட்சியின் மாநில பொதுச் செயலாளர் முஹம்மது அபுபக்கர் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி சார்பில் திருவள்ளூர், பூந்தமல்லி, திருத்தணி உள்ளிட்ட தொகுதிகளுக்கான பொதுக்குழு கூட்டம் திருவள்ளூர் பஜாரில் உள்ள அவுலியா தர்காவில் நடைபெற்றது.
இந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கட்சியின் எதிர்கால செயல்பாடுகள், எதிர்வரும் உள்ளாட்சி தேர்தல் செயல்பாடுகள் மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது. இந்த பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கு சிறப்பு அழைப்பாளராக அக்கட்சியின் மாநில பொதுச் செயலாளரும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான முஹம்மது அபுபக்கர் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் சார்பில் தமிழக முழுவதும் பொதுக்குழு கூட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த கூட்டத்தில் பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகிறது. உள்ளாட்சி தேர்தலில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி சார்பில் போட்டியிட கூடிய தொகுதிகளை கண்டறிந்து அதற்கான கலாந்தாய்வு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.
சிறுபான்மையினர் சமுதாயத்திற்காக இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் நிதிநிலை அறிக்கையில் ரூ.220 கோடி அறிவித்ததற்கு நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியிடம் தவெக குதிரை பேரம் பேசியதாக தவறான கருத்துக்களை கூறுவது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. தற்போது நடைபெறும் ஆட்சியில் காரியங்கள் நடைபெற்றால் பாராட்ட வேண்டும், குறைபாடுகள் இருந்தால் அதனை ஆரோக்கியமாகவும், கண்ணியமாகவும் சுட்டி காட்டுவதுதான் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு அழகு. அதனை விட்டுவிட்டு தரம் தாழ்ந்த விமர்சனங்கள் மூலமாக எதையும் சாதிக்க முடியாது.
பாஜக துணையோடு தமிழகத்தில் கவர்னர் ஆட்சி உருவாகக் கூடாது என்ற ஒரே காரணத்திற்காக தவெக ஆட்சி அமைப்பதற்காக நாங்கள் துணை நிற்கின்றோம். தேசிய அளவில் இந்தியா கூட்டணியில் தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறோம்" என்றார்.