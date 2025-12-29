'தாம்பரத்தில் 'கருப்பு தோசை' சுடுவது போல சாலைகளை போடுகின்றனர்' - அதிமுக கவுன்சிலர்கள் குற்றச்சாட்டு
தாம்பரம் மாநகராட்சியில் நியமன முறையில் மக்கள் பிரதிநிதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள மாற்றுத்திறனாளி கவிதாவுக்கு தாம்பரம் மாநகராட்சி மேயர் வசந்தகுமாரி சால்வை அறிவித்து வரவேற்றார்.
Published : December 29, 2025 at 11:00 PM IST
சென்னை: திமுக ஆட்சியில் தாம்பரத்தில் போடப்படும் சாலைகள் ஒரே மழைக்கு அடித்துச் சென்று விட்டது என்றும் மக்களின் வரிப்பணம் பல கோடி வீணடிக்கப்பட்டுள்ளது எனவும் அதிமுக மாமன்ற உறுப்பினர்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
தாம்பரம் மாநகராட்சியில் இந்த வருடத்திற்கான கடைசி மாமன்ற கூட்டம் மேயர் வசந்தகுமாரி கமலக்கண்ணன் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் 70 வார்டுகளில் இருந்து மாமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மண்டல தலைவர்கள் கலந்துகொண்டனர்.
கூட்டம் தொடங்கிய போது அதிமுக மாமன்ற உறுப்பினர் சங்கர், ''அதிமுக மாமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கும் வார்டுகளில் அடிப்படை பிரச்சனைகளை சரி செய்யாமல் மாநகராட்சி அலுவலர்கள் தொடர்ந்து அலட்சியம் செய்து வருகின்றனர். மாநகராட்சி அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டால் எந்த வித பதிலையும் அளிப்பதில்லை'' என்று குற்றம்சாட்டினார். இதனால் மாமன்ற கூட்டத்தில் பெரும் சலசலப்பு நிலவியது. மேலும் தொடர்ந்து நடந்த மாமன்ற கூட்டத்தில் அதிமுக மாமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பேச வாய்ப்பு அளிக்கவில்லை எனக்கூறி அமளியில் ஈடுப்பட்டனர்.
இதையடுத்து மாமன்ற கூட்டத்திலிருந்து வெளியே வந்த தாம்பரம் மாமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், அதிமுக மாமன்ற உறுப்பினருமான சங்கர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது அவர் கூறுகையில், '' சேலையூர், சிட்லபாக்கம், கடப்பேரி, பழைய தாம்பரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பட்டாக்களை மட்டும் வைத்து மக்கள் பல ஆண்டு காலம் வசித்து வருகின்றனர். கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக அவர்களும் வரி செலுத்த நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். தாம்பரம் மாநகராட்சி அலுவலர்கள் மூன்று வருடமாக அந்த மக்களை அலைக்கழித்து வரி போட்டுக் கொடுக்காமல் உள்ளனர். தாம்பரம் மாநகராட்சியில் கட்டுக்கடங்காத அளவில் வரி உயர்த்தியும், புதிதாக வரிகளை போடுவதற்கும் ஒரு வருட காலம் எடுத்துக் கொள்கின்றனர்.
சட்டசபையில் தாம்பரம் மாநகராட்சி பாதாள சாக்கடை திட்டத்திற்கு 750 கோடி ரூபாய் அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் அறிவித்து ஒரு வருடம் ஆகியும் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை. கடந்த மூன்று வருடங்களாக தாம்பரம் மாநகராட்சியில் 10 அதிமுக மாமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கும் வார்டுகளில் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தாமல் அதிகாரிகள் அலட்சியமாக செயல்படுகின்றனர். இது குறித்து நாங்கள் பலமுறை புகார் கொடுத்தும் அவர்கள் கண்டு கொள்வதில்லை.
நாங்கள் கொடுத்த புகார் கடிதத்திற்கு பதில் கொடுக்க வேண்டும் என இன்று நடைபெற்ற மாவட்ட கூட்டத்தில் தெரிவித்துள்ளோம். இன்று நடத்தப்பட்ட மாமன்ற கூட்டம் மக்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் இல்லை. அதிமுக ஆட்சியில் தாம்பரத்தில் தரமான சாலைகள் அமைத்து கொடுக்கப்பட்டது. தற்போது இவர்கள் கருப்பு தோசை சுடுவது போல் சாலைகளை போட்டு உள்ளனர். ஒரே மழைக்கு சாலைகள் அடித்துச் சென்று விட்டது. மக்களின் வரிப்பணம் பல கோடி வீணடிக்கப்பட்டுள்ளது.
தாம்பரம் மாநகராட்சியில் அதிக குறைபாடுகள் உள்ளன. மக்கள் மனமாற்றத்தை நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம், இவர்களின் ஆட்சி அதிகாரம் முடிய இன்னும் இரண்டு அமாவாசைகள் தான் உள்ளது. இந்த பகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளரை மக்கள் வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்தால் அவர் அமைச்சராகி இந்த பகுதியை சிறந்த பகுதியாக மாற்றுவார்.'' என கூறினார்.
