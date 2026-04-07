சம்பள பாக்கி பிரச்சனை; பிரபல பிரியாணி கடை முன் வடமாநில தொழிலாளர்கள் குவிந்ததால் பரபரப்பு

பிரியாணி கடை நிர்வாகம் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் சம்பள பாக்கியை செலுத்தி உள்ளதாக காவல்துறை அதிகாரி தெரிவித்தார்.

இரவில் ஒன்று திரண்ட வடமாநில தொழிலாளர்கள்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 7, 2026 at 10:20 PM IST

சென்னை: சம்பள பாக்கி கேட்டதால் எழுந்த பிரச்சனையை அடுத்து பிரபல பிரியாணி கடையின் முன் வடமாநில தொழிலாளர்கள் குவிந்ததால் ராயபுரம் பகுதியில் நள்ளிரவில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

அண்டை மாநிலத்தின் 'நகர்' பெயரை கொண்ட பிரியாணி கடை சென்னையில மிகவும் பிரபலமானது. மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் பல கிளைகள் இந்த நிறுவனம் இயங்கி வருகிறது. இங்கு வடமாநில தொழிலாளர்கள் பலர் வேலை செய்து வருகின்றனர்.

ராயபுரம் பகுதியில் இயங்கிவரும் இந்த பிரியாணி கடையில் வேலை செய்து வரும் வடமாநில தொழிலாளர்களுக்கு மார்ச் மாத சம்பளம் வழங்கப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதனால் அதிருப்தியில் இருந்த தொழிலாளர்கள் சமூக வலைதளத்தில் நிர்வாகத்தை கண்டித்து வீடியோ வெளியிட்டுள்ளனர். அதனை வெளியிட்ட 4 பேரை, நிறுவன நிர்வாகம் தலைமை அலுவலகத்திற்கு அழைத்து நேற்று இரவு பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளது. அப்போது 4 தொழிலாளர்களை நிர்வாகத்தினர் தாக்கியதாக தெரிகிறது.

இதனால் ஆத்திரமடைந்த வடமாநில தொழிலாளர்கள் வாட்ஸ்அப் மூலம் மற்ற கிளை தொழிலாளர்களை அழைத்து ஒன்றுகூட வைத்து முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. தகவல் அறிந்து ராயபுரம் காவல் உதவி ஆணையர் தலைமையிலான போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இன்று அதிகாலை வரை யாரும் கலைந்து செல்லாததால் போலீசார் லேசான தடியடி நடத்தி அவர்களை கலைத்தனர். சம்பவம் குறித்து ராயபுரம் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இதுகுறித்து ராயபுரம் காவல் ஆய்வாளர் சிதம்பர பாரதியை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, '' வட மாநில தொழிலாளர்கள் மீது தடியடி எதுவும் நடத்தவில்லை; அவர்களை அங்கிருந்து கலைத்து அனுப்பி வைத்தோம். அதன் பிறகு பிரியாணி கடை உரிமையாளரிடம் பேசி வடமாநில தொழிலாளர்கள் அனைவருக்கும் சம்பள பாக்கியை வழங்கிட அறிவுறுத்தினோம். இதையடுத்து பிரியாணி கடை நிர்வாகம் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் சம்பளத்தை செலுத்தி உள்ளது. வடமாநில தொழிலாளர்களை போலீசார் தாக்கியதாக சமூக வலைதளங்களில் சில புகைப்படங்களை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அவை அனைத்தும் பொய்" என்று தெரிவித்தார்.

