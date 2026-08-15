கருப்பட்டி ஊராட்சியில் பொதுமக்கள் பங்கேற்பின்றி கிராம சபை கூட்டம்? – தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டதாகவும் புகார்
புகார் குறித்து அதிகாரிகள் நேரடியாக விசாரணை நடத்தி உண்மை நிலையை வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் என்றும், விதிமுறைகள் மீறப்பட்டிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : August 15, 2026 at 4:27 PM IST
மதுரை: வாடிப்பட்டி அருகே கருப்பட்டி ஊராட்சியில், சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்ற கிராம சபை கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் பங்கேற்பு இல்லாமலேயே தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
மதுரை மாவட்டம், கருப்பட்டி பெருமாள் கோயில் அருகே அமைந்துள்ள ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்தில் கிராம சபை கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.
'கிராம சபை கூட்டம்' என்பது அந்தந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் பங்கேற்று, ஊராட்சியின் நிர்வாகம், வளர்ச்சிப் பணிகள், நிதி செலவினங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து விவாதிக்கும் வகையில் நடத்தப்பட வேண்டிய நிலையில், இக்கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் யாரும் பங்கேற்கவில்லை என கூறப்படுகிறது.
மேலும், கூட்டத்தின்போது சம்பந்தப்பட்ட கிராம நிர்வாக அலுவலர் மற்றும் கிராம நிர்வாக உதவியாளர் ஆகியோரும் கலந்து கொள்ளவில்லை என புகார் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், கூட்டம் உரிய நடைமுறைகளின்படி நடைபெற்றதா? என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.
இதனிடையே, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் இல்லாத நிலையில், தனிநபர் ஒருவர் கிராம சபை கூட்டத்திற்கான குறிப்புகளை எழுதி, சிலரிடம் கையெழுத்துகளை பெற்றதாக கிராம மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
அப்போது, தயாரிக்கப்பட்ட ஆவணங்களின் அடிப்படையில் கிராம சபை தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டதாக பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால், அதன் நடைமுறை மற்றும் சட்டப்பூர்வத்தன்மை குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக அவ்வூர் மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
மேலும், கிராம சபை கூட்டங்கள் பொதுமக்களின் நேரடி பங்கேற்பு மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் நடைபெறுவதன் மூலம், ஊராட்சியின் நிர்வாகத்தில் மக்களின் கருத்துகள் இடம்பெறுவதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. ஆனால், பொதுமக்கள் பங்கேற்பின்றி கூட்டம் நடைபெற்றதாக எழுந்துள்ள புகார் உண்மை என நிரூபிக்கப்பட்டால், கிராம சபையின் அடிப்படை நோக்கமே கேள்விக்குறியாகும் என சமூக ஆர்வலர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
எனவே, கருப்பட்டி ஊராட்சியில் நடைபெற்றதாக கூறப்படும் கிராம சபை கூட்டம் தொடர்பான பதிவுகள், வருகைப் பதிவேடு, கூட்டக் குறிப்புகள், தீர்மானங்கள் மற்றும் அதில் பெறப்பட்ட கையெழுத்துகள் உள்ளிட்ட அனைத்து ஆவணங்களையும் மாவட்ட நிர்வாகம் ஆய்வு செய்ய வேண்டுமென கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
மேலும், புகார் குறித்து அதிகாரிகள் நேரடியாக விசாரணை நடத்தி உண்மை நிலையை வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் என்றும், விதிமுறைகள் மீறப்பட்டிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும்;
கிராம மக்களின் முழுமையான பங்கேற்புடன், உரிய அதிகாரிகள் முன்னிலையில் விதிமுறைகளின்படி மீண்டும் சிறப்பு கிராம சபை கூட்டத்தை நடத்தி, அக்கூட்டத்தில் அனைத்து விவகாரங்களும் வெளிப்படையாக விவாதிக்கப்பட்டு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்றும் கருப்பட்டி கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.