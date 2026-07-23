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டாஸ்மாக் பார்களில் ஜிஎஸ்டி வரி ஏய்ப்பு? விரிவான விசாரணை நடத்த பாஜக கோரிக்கை

கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வரும் பல டாஸ்மாக் பார்கள் ஜிஎஸ்டி வரியை முறையாக செலுத்தாமல் அரசுக்கு பெரும் வருவாய் இழப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

டாஸ்மாக் கோப்புப்படம்
டாஸ்மாக் கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 23, 2026 at 6:22 PM IST

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வேலூர்: டாஸ்மாக் பார்களில் பல ஆண்டுகளாக ஜிஎஸ்டி வரி ஏய்ப்பு நடந்துள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ள நிலையில் மாநிலம் முழுவதும் விரிவான விசாரணை நடத்த வேண்டும் என வேலூர் மாவட்ட பாஜக வலியுறுத்தியுள்ளது.

தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் நிறுவனத்தின் மூலம் செயல்பட்டு வரும் பார்களின் உரிமம் காலாவதியான நிலையில், அவற்றின் செயல்பாட்டு உரிமத்தை மேலும் இரண்டு மாதங்களுக்கு நீட்டித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், டாஸ்மாக் பார்கள் அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய ஜிஎஸ்டி உள்ளிட்ட வரிகளை முறையாக செலுத்தாமல் பல ஆண்டுகளாக வரி ஏய்ப்பில் ஈடுபட்டு வருவதாக புதிய புகார்கள் எழுந்துள்ளன. இது தொடர்பாக இன்று வணிகவரித்துறை துணை ஆணையர் ஜெய்புனிஷா பேகத்திடம் வேலூர் மாவட்ட பாஜக சார்பில் புகார் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதில், 'டாஸ்மாக் நிறுவன பார்களுக்கான விதிமுறைகளின்படி, பார்களை நடத்தும் உரிமையாளர்கள் அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய ஜிஎஸ்டி மற்றும் பிற வரிகளை உரிய காலத்தில் முழுமையாக செலுத்த வேண்டும். மேலும், அதற்கான ஆவணங்களை டாஸ்மாக் நிர்வாகத்திற்கும், சம்பந்தப்பட்ட அரசு துறைகளுக்கும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த நடைமுறையை பின்பற்றத் தவறினால், பார் உரிமம் ரத்து செய்யப்படும் என்றும் விதிமுறைகளில் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், இந்த விதிகள் நடைமுறையில் முறையாக அமல்படுத்தப்படவில்லை என்றும், ஜிஎஸ்டி வரி செலுத்தப்படுகிறதா என்பதை டாஸ்மாக் நிர்வாகம் கண்காணிப்பதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இதன் காரணமாக, பல பார்கள் அனுமதி பெற்று செயல்பட்டாலும், அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய வரிகளை செலுத்தாமல் தொடர்ந்து இயங்கி வருவதாக கூறப்படுகிறது.

குறிப்பாக, வேலூர் மாவட்டத்தில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வரும் பல டாஸ்மாக் பார்கள் ஜிஎஸ்டி வரியை முறையாக செலுத்தாமல் அரசுக்கு பெரும் வருவாய் இழப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது' என்று அந்த புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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இதுகுறித்து பாஜக மாநில பிரச்சார பிரிவு செயலாளர் எஸ்கே மோகன் கூறும்போது ,"வேலூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட காகிதப்பட்டறை பகுதியில் ஏசி வசதியுடன் செயல்பட்டு வரும் ஒரு பார், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக மாதந்தோறும் செலுத்த வேண்டிய ஜிஎஸ்டி வரியை செலுத்தாமல் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும், டாஸ்மாக் வேலூர் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்திற்கு புகார் அளிக்கப்பட்ட போதிலும், இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை" என்றும் கூறினார்.

மேலும், " இதே நிலை வேலூர் மாவட்டம் மட்டுமல்லாமல், தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் நீடித்து வருவதாகவும், இதனால் அரசுக்கு தான் பல கோடி ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே வரி ஏய்ப்பு உறுதி செய்யப்பட்டால், அரசுக்கு ஏற்பட்டுள்ள வருவாய் இழப்பை வசூலிப்பதுடன், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மற்றும் பொறுப்பு அதிகாரிகள் மீது சட்டப்படி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வேலூர் மாவட்ட பாஜக சார்பில் வலியுறுத்தப்படுகிறது" என்று கூறினார்.

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டாஸ்மாக் பார்
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