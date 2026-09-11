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இளைஞரை விசாரணைக்கு அழைத்து போலீசார் தாக்கியதாக புகார் - விசாரணை நடத்த டிஎஸ்பிக்கு உத்தரவு

இளைஞர் தாக்கப்பட்டதாக எழுந்த புகாரில், விசாரணைக்கு போலீசார் அழைத்துச் செல்லவில்லை எனவும், அடையாளம் தெரியாத இரண்டு நபர்கள் தாக்கியதாக தகவல் கிடைத்ததாகவும் மாவட்ட காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

வீரவநல்லூர் காவல் நிலையம்
வீரவநல்லூர் காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 11, 2026 at 1:13 PM IST

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திருநெல்வேலி: திருட்டு வழக்கில் இளைஞரை விசாரணைக்கு அழைத்து சென்று போலீசார் தாக்கியதாக எழுந்த புகாரில், உரிய விசாரணை நடத்தும்படி டி.எஸ்.பி-க்கு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், வீரவநல்லூர் காவல் நிலைய சரகம், வல்லத்து நம்பிக்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த அகஸ்டின் பாஸ்கர் என்பவர், தனது வீட்டின் பீரோவில் வைக்கப்பட்டிருந்த சுமார் 10 கிராம் எடையுள்ள இரண்டு தங்கக் கம்மல்கள் மற்றும் காதுமாட்டிகள் திருடப்பட்டதாக வீரவநல்லூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். அந்த புகாரில், அதே ஊரைச் சேர்ந்த ராமசாமியின் மகன் அந்தோணி என்பவர் மீது சந்தேகம் இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

அதனடிப்படையில், செப்டம்பர் 9 அன்று வீரவநல்லூர் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, உதவி ஆய்வாளர் லியோ ரெனிஸ் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இந்த சூழலில், சீருடை அணிந்த போலீசார் மற்றும் சீருடை அணியாத போலீசார் என இருவர் சேர்ந்து, அந்தோணியை அவரது வீட்டில் வைத்தே அடித்ததாகவும், பின்னர் வீரவநல்லூர் காவல் நிலையத்தின் பின்புறமுள்ள பழைய கட்டடத்தில் வைத்து பிரம்பால் தாக்கியதாகவும், இது தொடர்பாக பெண் ஒருவர் "பீப்பிள் வாட்ச்" என்ற அமைப்புக்கு தகவல் கொடுத்ததாகவும் கூறப்பட்டது.

போலீசார் தாக்கியதாக கூறப்படும் அந்தோணி
போலீசார் தாக்கியதாக கூறப்படும் அந்தோணி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதனையடுத்து, அந்த அமைப்பைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகளின் உதவியோடு அந்தோணி மீட்கப்பட்டு திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் எனவும், அந்தோணியை போலீசார் விசாரணைக்கு அழைத்து சரமாரியாக அடித்த உதைத்ததாகவும் சமூக வலைத்தளத்தில் தகவல் பரவியது.

ஆனால், அந்த நபரை விசாரணைக்கு போலீசார் அழைத்துச் செல்லவில்லை என மாவட்ட காவல்துறை மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக மாவட்ட காவல் அலுவலகம் வெளியிட்ட செய்தி குறிப்பில், ”அகஸ்டின் பாஸ்கர் தனது வீட்டில் நடந்த திருட்டு சம்பவத்தில் அந்தோணி மீது சந்தேகம் இருப்பதாக புகார் அளித்தார். அதன் பேரில் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர். 09.09.2026 அன்று சுமார் 18.40 மணியளவில், திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையிலிருந்து வீரவநல்லூர் காவல் நிலையத்திற்கு ஒரு தகவல் (Intimation) வரப்பெற்றது.

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அதில், மேற்கண்ட வழக்கின் சந்தேக நபரான அந்தோணியை அடையாளம் தெரியாத இரண்டு நபர்கள் தாக்கியதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் அடிப்படையில், வீரவநல்லூர் காவல் நிலைய காவல்துறையினர், திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று, அந்தோணி மற்றும் அவரது உறவினர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

அப்போது, அந்தோணி தற்போது எந்தவிதமான புகாரும் அளிக்க விருப்பமில்லை என்றும், இரண்டு நாட்கள் கழித்து புகார் அளிப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். மேற்கண்ட தகவல் மற்றும் அந்தோணி தெரிவித்த விவரங்கள் வீரவநல்லூர் காவல் நிலைய காவல்துறையினரால் வீடியோவாக பதிவு செய்யப்பட்டதுடன், சம்பவம் தொடர்பான விவரங்கள் பொது நாட்குறிப்பிலும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில், மேற்கண்ட சம்பவம் தொடர்பான தகவல்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வருவதைத் தொடர்ந்து திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர், உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு விரிவான அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டுமென சேரன்மகாதேவி துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் அறிவுறுத்தியுள்ளார்” என செய்தி குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

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THEFT CASE
நெல்லை இளைஞர் தாக்குதல்
வீரவநல்லூர் காவல் நிலையம்
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