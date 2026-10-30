சிவகாசியில் ரூ.10 கோடியில் வீடு வாங்கி உள்ளேனா? அட்ரஸ் கேட்ட அமைச்சர் கீர்த்தனா
பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஜெயந்தி விழாவில் முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்காதது குறித்து எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு, அமைச்சர் கீர்த்தனா பதில் எதுவும் தெரிவிக்காமல் புறப்பட்டார்.
Published : October 30, 2026 at 3:30 PM IST
சிவகாசி: வெற்றி மகளிர் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு திட்ட தொடக்க விழா சிவகாசியில் நடைபெற்றது. இதில் தமிழ்நாடு தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா கலந்துக் கொண்டு, பெண் தொழில் முனைவோருக்கான சிறு, குறு தொழில்களுக்கான கடன் உதவிகளை வழங்கினார்.
பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது, 10 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் சிவகாசியில் வீடு வாங்கியதாக எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டுக்கு பதிலளித்த அவர், "தன் மீது தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது. மக்களுக்கு விரைவில் உண்மை தெரிய வரும். என் மீது குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்தால், நான் தொய்வடைந்து வீட்டிற்குள்ளேயே முடங்கி விடுவேன் என நினைக்கிறார்கள். மக்களின் ஆதரவு எனக்கு அதிகமாக உள்ளது.
அவர்களுக்கு பயம் ஏற்பட்டிருக்கின்ற காரணத்தாலேயே தொடர் குற்றச்சாட்டுகளை என் மீது வைக்கின்றனர். எத்தனை குற்றச்சாட்டுகளை என் மீது முன் வைத்தாலும், தொடர்ந்து நான் பயணித்துக் கொண்டேதான் இருப்பேன். எனது வேலைகளை நிறுத்தாமல் தொடர்ந்து மேற்கொள்வேன்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தொழில் முதலீடுகள் அனைத்தும் ஆந்திராவுக்கு சென்றுவிடும் என்று சொன்னவர்கள் இன்று எதுவுமே பேசுவதில்லை. ஆட்சி மீதான பயத்தின் காரணமாகவே தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன. என்னை முடக்க நினைத்தால் அது நடக்கவே நடக்காது. சிவகாசி மக்கள் எனக்கு துணையாக இருக்கிறார்கள்.
சிவகாசியில் நான் ரூ.10 கோடியில் வாங்கியதாக கூறப்படும் பங்களாவின் முகவரியை கண்டறிவதற்கே கஷ்டப்பட்டுவிட்டோம். மக்கள் பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் எங்களுக்கு வீட்டை கண்டறிவது வேலை அல்ல. எங்களை நம்பி மிகப் பெரிய பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
திரும்பத் திரும்ப குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து எதிர்க்கட்சிகள் தமிழகத்தை மீண்டும் பின்னோக்கி இழுத்துச் செல்கின்றன. பாராட்ட முடியவில்லை என்றாலும் தயவுசெய்து குறை சொல்லி பொய் குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்து எங்களை முடக்க வேண்டும் என நினைக்காதீர்கள்.
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முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவையும் இதேபோன்று தான் முடக்க பார்த்தார்கள். ஆனால், அவர் வெகுண்டு எழுந்து வந்தார். அதேபோல நாங்களும் எழுந்து வருவோம். பெண்கள் எல்லாம் முன்னேறி வரக்கூடாது என இருக்கிறதா?" என்று கேள்வியெழுப்பினார்.
இதையடுத்து அவரிடம், பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஜெயந்தி விழாவிற்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் முதலைச்சர்கள் பங்கேற்று வரும் நிலையில், தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்காதது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. இதற்கு அமைச்சர் கீர்த்தனா பதில் எதுவும் தெரிவிக்காமல் புறப்பட்டார்.