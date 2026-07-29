மகளிருக்கு 33% இடஒதுக்கீடு - முதல்வர் விஜய்யிடம் அனைத்து பெண்கள் கூட்டமைப்பு நேரில் வலியுறுத்தல்
நாட்டில் சரிபாதியாக இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு அரசியலில், ஆட்சி அதிகாரத்தில் உரிய முக்கியத்துவம், உரிய பிரதிநிதித்துவம் இல்லாமல் இருப்பது ஏற்புடையது கிடையாது. எனவே, பெண்களுக்கான அதிகாரத்தைப் பெறுவதற்கான தீர்மானத்தைச் சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்ற வேண்டும்.
Published : July 29, 2026 at 2:51 PM IST
சென்னை: நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றங்களில் பெண்களுக்கான 33 % இடஒதுக்கீட்டை வலியுறுத்தும் வகையில் சட்டப் பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய்யை அனைத்து பெண்கள் கூட்டமைப்பு சங்க நிர்வாகிகள் நேரில் சந்தித்து வலியுறுத்தினர்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய்யை, அனைத்து பெண்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் அதன் நிர்வாகிகள் சந்தித்து பேசினர். பின்னர் அனைத்து பெண்கள் கூட்டமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ராதிகா செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "இன்றைக்கு அனைத்து பெண்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சரை சந்தித்து, நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றங்களில் பெண்களுக்கான 33 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை வலியுறுத்தும் வகையில் தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்திருக்கிறோம்.
மத்தியிலே ஆளக் கூடிய பாஜக அரசு, நாடாளுமன்றத்தில் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தாலும் கூட, தொகுதி மறுவரையறை, மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு என்று காரணம் காட்டி பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை மறுத்து வரும் சூழலில், தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் 33 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை வலியுறுத்தும் விதமாக தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நாங்கள் முன் வைத்திருக்கின்றோம்.
எங்களுடைய கோரிக்கையை கவனமுடன் கேட்ட முதலமைச்சர், உடனடியாக இந்த கோரிக்கை மீது நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும், சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்து ஆலோசிப்பதாகவும் மிகுந்த நம்பிக்கையோடு பதிலளித்திருக்கிறார்" என கூறினார்.
பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டு மசோதாவை சட்டமன்றத்தில் தீர்மானமாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று இந்த செய்தியாளர்கள் சந்திப்பின் வாயிலாக மீண்டும் கேட்டுக் கொள்வதாகவும் அவர் கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய ராதிகா, "நாட்டில் சரி பாதியாக இருக்கக் கூடிய பெண்களுக்கு அரசியல் அதிகாரத்தில், ஆட்சி அதிகாரத்தில் உரிய முக்கியத்துவம், உரிய பிரதிநிதித்துவம் இல்லாமல் இருப்பது ஏற்புடையது கிடையாது. எனவே, நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றத்தில் பெண்களுக்கான அதிகாரத்தை பெறுவதற்கான தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும்.
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தமிழக சட்டமன்றம் என்பது சமூகநீதிக்காகவும், சமத்துவத்திற்காகவும், கடந்த காலங்களிலே வரலாற்று சிறப்புமிக்க பல்வேறு தீர்மானங்களை நிறைவேற்றியுள்ளது. பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டு மசோதாவையும் நிறைவேற்ற வேண்டும் என தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யை இதன் மூலம் கேட்டுக்கொள்கிறோம்" என அவர் கூறினார்.
முன்னதாக, கடந்த 22 ஆம் தேதி, மகளிருக்கு 33 சதவீத இடஒதுக்கீடு கோரி ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட முயன்ற அனைத்து பெண்கள் கூட்டமைப்பு சங்க நிர்வாகிகளை, போலீசார் கைது செய்தது குறிப்பிடத்தக்து.