மத்திய அரசுக்கு எதிராக சென்னை அண்ணா சாலையில் திரண்ட தொழிற்சங்கங்கள்
மத்திய பாஜக அரசு, தொழிலாளர்களுக்கு விரோதமான நான்கு புதிய தொழிலாளர் தொகுப்பு சட்டங்கள், அடக்குமுறை சட்டங்கள் ஆகியவற்றை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று போராட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
Published : August 10, 2026 at 7:28 PM IST
சென்னை: மத்திய அரசுக்கு எதிராக சென்னை அண்ணா சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்ட அனைத்து தொழிற்சங்கங்களை சேர்ந்தவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சென்னை அண்ணா சாலை தாராப்பூர் டவர் அருகே, இந்த சாலை மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது. தொழிலாளர் முன்னேற்ற சங்கப் பேரவையின் அகில இந்திய தலலைவர் கி.நடராசன், சிஐடியு அகில இந்திய துணைத் தலைவர் அ.சவுந்தரராஜன் ஆகியோர் தலைமையில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில், தொழிலாளர் முன்னேற்ற சங்கப் பேரவை, சிஐடியு உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழிற்சங்கங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் கலந்து கொண்டு மத்திய பாஜக அரசுக்கு எதிராகவும், தமிழ்நாடு அரசுக்கு எதிராகவும் கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர்.
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அதில், நான்கு தொழிலாளர் சட்ட தொகுப்புகளை ரத்து செய்ய வேண்டும்; தொழிற்சங்க உரிமைகளுக்கு முழுமையான உத்தரவாதம் வழங்க வேண்டும்; தொழிலாளர் பாதுகாப்புச் சட்டங்களை மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும்; அடக்குமுறை சட்டங்களை திரும்ப பெற வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.
ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள், பின்னர் சாலையில் அமர்ந்து மத்திய பாஜக அரசுக்கு எதிராக கண்டன கோஷங்களை எழுப்பி, தங்கள் எதிர்ப்பை பதிவு செய்தனர். இதனால் அண்ணா சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் கைது செய்து, பேருந்தில் அழைத்துச் சென்றனர்.
முன்னதாக, தொழிலாளர் முன்னேற்ற சங்கப் பேரவையின் அகில இந்திய தலைவர் கி.நடராசன், செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "மத்திய பாஜக அரசின் மக்கள் விரோத போக்குகளை கண்டித்து டெல்லியில் அனைத்து தொழிற்சங்க விவசாயிகள் அமைப்பின் மாநாடு நடைபெற்றது. அந்த மாநாட்டில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளின் அடிப்படையில் வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தை நினைவு கூறும் வகையில், இன்று மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது.
மத்திய பாஜக அரசு, தொழிலாளர்களுக்கு விரோதமான நான்கு புதிய தொழிலாளர் தொகுப்பு சட்டங்களை திரும்ப பெற வேண்டும், விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், பொதுத்துறை நிறுவனங்களை தனியார் மையப்படுத்தக்கூடாது, இந்திய ஜனநாயகத்தின் விழுமியங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை முன்வைத்து போராட்டம் நடைபெற்றது" என்றார்.
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முன்னதாக சாலை மறியல் போராட்டத்தில் பாதுகாப்பிற்காக வந்த கீர்த்தனா என்ற பெண் காவலர், வெயிலின் தாக்கம் தாங்காமல் மயங்கி விழ, அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த பெண் காவலர்கள் உடனடியாக அவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.