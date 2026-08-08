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தமிழ்நாட்டின் பிரதிநிதித்துவம் பாதிக்கும் என்பதால் தொகுதி மறுவரையறையை கைவிட வேண்டும் - எம்.பி.க்கள் கூட்டத்தில் முதல்வர் விஜய் பேச்சு

"மக்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 543 ஆக இருக்கும்போதே, ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் பேசக் கிடைக்கும் நேரம் குறைவாக உள்ளது என்பதை சுட்டிக்காட்டிய உறுப்பினர்கள், இந்த எண்ணிக்கை அதிகரித்தால், தங்களது கருத்துக்களை முழுமையாக எடுத்துக்கூறுவதில் சிக்கல்கள் ஏற்படும்"

முதல்வர் விஜய் தலைமையில் நடைபெற்ற அனைத்துக் கட்சி எம்.பி.க்கள் கூட்டம்
முதல்வர் விஜய் தலைமையில் நடைபெற்ற அனைத்துக் கட்சி எம்.பி.க்கள் கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2026 at 11:09 PM IST

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சென்னை: தொகுதி மறுவரையறையால் தமிழகத்துக்கு கடுமையான பாதிப்பு ஏற்படும் என்பதால், இதனை ஓரணியில் நின்று எதிர்ப்போம் என முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் தமிழக எம்.பி.க்கள் தெரிவித்தனர்.

இதுகுறித்து தமிழக அரசு சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் தலைமையில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் பங்கேற்ற தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான கலந்தாய்வுக் கூட்டம் சென்னையில் இன்று (ஆக.8) நடைபெற்றது.

இந்தக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க, தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த அனைத்து மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களுக்கும் (57 பேர்) அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது.

இந்தக் கூட்டத்தில், இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் (11), விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி (2), இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (2), மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (2), இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் (1) மற்றும் மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (1) ஆகிய கட்சிகளைச் சேர்ந்த 19 மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர்.

மசோதாவை எதிர்த்து வாக்களிக்க வேண்டும்

இந்தக் கூட்டத்தில் ஒன்றிய அரசால் உத்தேசிக்கப்பட்ட தொகுதி மறுவரையறை குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது.

மக்கள்தொகை கட்டுப்பாடு திட்டத்தினைச் சிறப்பாக செயல்படுத்திய தமிழ்நாடு மற்றும் இதர தென் மாநிலங்களின் நாடாளுமன்ற பிரதிநிதித்துவத்தை பாதிக்கப்படாமல் காப்பது குறித்தும், தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய பாராளுமன்ற பிரதிநிதித்துவம் தொடர்ந்து நீடிப்பது குறித்தும் விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது.

தற்போதுள்ள மக்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 543 ஆக இருக்கும்போதே, ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் பேசக் கிடைக்கும் நேரம் குறைவாக உள்ளது என்பதை சுட்டிக்காட்டிய உறுப்பினர்கள், இந்த எண்ணிக்கை அதிகரித்தால், தங்களது கருத்துக்களை முழுமையாக எடுத்துக்கூறுவதில் உள்ள சிக்கல்கள் பற்றி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் விரிவாக எடுத்துரைத்தனர்.

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மேலும், அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளில், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எண்ணிக்கை மக்கள்தொகைக்கேற்ப அதிகப்படுத்தப்படவில்லை எனவும் தெரிவித்தனர்.

தமிழ்நாடு மற்றும் தென் மாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவம், தொகுதி மறுவரையறை செய்வதன் மூலம் பாதிக்கும் என்பதால் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் தொகுதி மறுவரையறையினை இப்போதுள்ள எண்ணிக்கையிலேயே நிரந்தரமாக நிலைநிறுத்திட வேண்டும்.

தமிழ்நாட்டின் உரிமையினை நாடாளுமன்றத்தில் நிலை நிறுத்த அனைத்துக் கட்சிகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும்.

தொகுதி மறுவரையறை குறித்த ஒன்றிய அரசின் அரசமைப்பு சட்டத் திருத்தம் மற்றும் புதிய மசோதாவை எதிர்த்து வாக்களிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட உறுப்பினர்கள் விடுத்தனர்.

மேலும், 2026-ஆம் ஆண்டின் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பிற்குப் பின் அரசமைப்பு பிரிவு 81(2)(a)-ன் கீழ் தென் மாநிலங்களின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை குறைய வாய்ப்புள்ளதால், இந்த சட்ட முன்மொழிவை நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்க வேண்டும்.

சர்வ வல்லமை பெற்றதாக தொகுதி மறுவரையறை ஆணையம் உள்ளது. இந்த அதிகாரத்தை குறைத்து நாடாளுமன்றத்திற்கே இறுதிசெய்யும் அதிகாரம் இருக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கருத்துக்களும் முன்வைக்கப்பட்டன.

அனைத்து மாநிலங்களின் மக்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையினை 50% வரை உயர்த்தலாம் என்ற கருத்து மக்களை திசைதிருப்பும் ஆசை வார்த்தை (50% increase of existing Lok Sabha seats is an illusion to sweeten the pill) என்ற கருத்தையும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எடுத்து வைத்தனர்.

தற்போதைய நிலையே தொடர வேண்டும்

தற்போதுள்ள மக்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையான 543 என்ற அளவிலேயே நிரந்தரமாக வைப்பதற்கும், மாநிலங்களுக்கு இடையேயான எண்ணிக்கை பகிர்வை நிரந்தரமாக வைப்பதற்கும் தேவையான சட்ட திருத்தங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டுவர வேண்டும் என கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.

மேலும், தற்போது மக்களவை : மாநிலங்களவையினுடைய விகிதம் 2.2:1 என்ற அளவிலேயே நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்றும், இதில் ஏதேனும் மாற்றம் ஏற்படின் மாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவம் கடுமையாகப் பாதிக்கும் என்றும் உறுப்பினர்கள் தெரிவித்தார்கள்.

தனித்தீர்மானம்

இதனைத் தொடர்ந்து, இறுதியாக தமிழ்நாடு மற்றும் தென்னிந்திய மாநிலங்களின் உரிமையை நிரந்தரமாகப் பாதுகாத்திட தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவையில் அரசு சார்பில் தனித் தீர்மானத்தை கொண்டு வந்து நிறைவேற்றிட இக்கூட்டத்தில் ஒருமனதாகத் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

கூட்டத்தின் இறுதியில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், தமிழ்நாட்டின் பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் முக்கியத்துவம் பாதிக்கும் என்பதால் தொகுதி மறுவரையறையினை கைவிடவும், தற்போதுள்ள நிலையே தொடரவும் அனைத்துக் கட்சிகள் ஒருங்கிணைந்து செயல்படவேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொண்டார். இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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DELIMITAION BILL
ALL PARTY MEETING
அனைத்து கட்சி கூட்டம்
முதல்வர் விஜய்
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