குஜராத் அகர்பத்தி முதல் தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மை வரை: மதுரை மக்களை குஷிப்படுத்தும் எக்ஸ்போ!

இந்த கண்காட்சியில் மரச்சிற்பங்கள், எம்ப்ராய்டரி ஆடைகள், கலம்காரி பைகள், சிப்பி நகைகள், கண்ணாடி ஓவியங்கள், கைத்தறிப் புடவைகள் என பல்வேறு மாநில சுய உதவிக் குழுக்களின் தயாரிப்பு பொருட்கள் கண்காட்சியில் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன.

மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் நடைபெறும் மதி கண்காட்சி
மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் நடைபெறும் மதி கண்காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 24, 2025 at 4:51 PM IST

3 Min Read
மதுரை: சுய உதவிக் குழுக்களின் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட பல்வேறு வகையான பொருட்கள் மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் நடைபெறும் கண்காட்சியில் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன.

மதுரை, தமுக்கம் மைதானத்தில், இந்தியாவின் பல்வேறு மாநில சுய உதவிக் குழுக்களின் தயாரிப்பு பொருட்கள் காட்சிப்படுத்தப்படுத்தும் முயற்சியாக மதி கண்காட்சி (சாராஸ் மேளா) மற்றும் உணவுத் திருவிழா தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனம் சார்பில் நடைபெற்று வருகிறது. நவம்பர் 22ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 3ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் இக்கண்காட்சி காலை 10 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை நடைபெற்று வருகின்றன. இதனை தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் துவங்கி வைத்தார்.

இதில் மதி கண்காட்சியில் 200 அரங்குகளில் 171 அரங்குகள் தமிழ்நாட்டில் செயல்பட்டு வரும் சுய உதவிக் குழு மகளிரின் தயாரிப்பு பொருட்களும், 29 அரங்குகளில் குஜராத், ஆந்திரா, மேற்கு வங்காளம், கேரளா, பாண்டிச்சேரி, ஒடிசா, தெலுங்கானா, ஹரியானா மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்களில் செயல்படும் சுய உதவிக் குழுக்கள் தயாரிக்கும் பொருட்களும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றனர்.

மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் நடைபெறும் மதி கண்காட்சி
மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் நடைபெறும் மதி கண்காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

கண்காட்சியில் தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மைகள், கோயம்புத்தூர் ஐம்பொன் நகைகள், காஞ்சிபுரம் பட்டுப் புடவைகள், திண்டுக்கல் சின்னாளப்பட்டி சேலைகள், திருவண்ணாமலை ஆரணி பட்டு, நாமக்கல் கொல்லிமலை மிளகு, நீலகிரி உல்லன் ஆடைகள், கடலூர் சுடுமண் பொம்மைகள், திருப்பூர் பருத்தி ஆயத்த ஆடைகள், கரூர் கைத்தறி துண்டுகள், திருநெல்வேலி பத்தமடை பாய்கள், திருப்பத்தூர் தோல் பைகள் உள்பட பல்வேறு மாவட்டங்களின் சிறப்பு வாய்ந்த நூல் வளையல்கள், மரச் சிற்பங்கள், எம்ப்ராய்டரி ஆடைகள், கைவினைப் பொருட்கள், கண்ணாடி ஓவியங்கள், கைத்தறிப் புடவைகள், உலர் மீன்கள், மரச்செக்கு எண்ணை, பருத்தி ஆடைகள், சங்குகள் மற்றும் சிப்பி நகைகள், ஆயத்த ஆடைகள், வெட்டிவேர் பொருட்கள், பிரம்பு பொருட்கள், மூலிகைப் பொருட்கள், சணல் பொருட்கள், பனை பொருட்கள், கலம்காரி பைகள், கண்ணாடி மாலைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தயாரிப்பு பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.

மேலும், குஜராத்தின் அகர்பத்திகள் மற்றும் வாசனை திரவியங்கள், ஆந்திராவின் அழகிய மரச்சிற்பங்கள், மேற்கு வங்காளத்தில் கையால் செய்யப்படும் ஆபரணங்கள், ஒடிசாவின் கைவினைப் பொருட்கள், தெலுங்கானாவின் கைத்தறி ஆடைகள், மகாராஷ்டிராவின் மூங்கில் கைவினைப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட கலைநயம் மிகுந்த கைவினை பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் நடைபெறும் மதி கண்காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து நம்மிடம் பேசிய மேற்கு வங்க மாநிலம் பர்பா மேதினிபூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ’ஹரிபந்த் நயன்தாரா’ என்ற சுய உதவி குழுவின் உறுப்பினர் ஹைமன் பர்மன் சிங்கா என்ற பெண்மணி கூறுகையில், “தரை மற்றும் படுக்கை விரிப்பு, கால் மிதியடிகள் ஆகியவற்றை புல் வகைகளைக் கொண்டு செய்து விற்பனைக்கு வைத்துள்ளோம். இவை அனைத்தும் கைகளால் செய்யப்படுவதாகும். பெரும்பாலும் வருகின்ற மக்கள் தமிழிலேயே பேசுவதால் எங்களுக்கு புரிவதில் சற்று சிரமமாக உள்ளது” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய திருப்பத்தூர் மாவட்டம் நந்தவனம் சுய உதவி குழுவைச் சேர்ந்த ஃபாயிஷா கூறுகையில், “பல்வேறு வகையான சிறு தானியங்களில் மதிப்பு கூட்டி செய்யப்பட்ட பதார்த்தங்களை இங்கே விற்பனைக்கு வைத்துள்ளோம். குறிப்பாக மசாலா பொருட்களை தயாரித்து விற்பனை செய்து வருகிறோம்.

உயர்தர பரிசோதனைகளோடு எங்கள் உற்பத்திப் பொருட்களை தயாரித்து தருகிறோம். பொருட்களின் தரத்தை முழுவதுமாக பரிசோதனை செய்த பிறகுதான் மதி கண்காட்சியில் எங்களை அனுமதிக்கிறார்கள். மக்கள் நல்ல மழை பெய்து கொண்டிருக்கும் நேரத்திலும் கூட எங்களுக்கு நல்ல ஆதரவை தருகின்றனர். இதற்கு முன்பாக டெல்லியில் நடைபெற்ற சாராஸ் கண்காட்சியில் பங்கெடுத்துள்ளேன்” என்றார்.

இதையடுத்து கேரள மாநிலத்தை சேர்ந்த சுய உதவி குழு உறுப்பினர் ரோஸி கூறுகையில், "ஆயுர்வேத முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட தலைவலி உடல் வலி தைலங்கள் மற்றும் மூலிகைகளால் உருவாக்கப்பட்ட சாம்பிராணி கட்டிகள் ஆகியவற்றை இங்கே விற்பனைக்கு வைத்துள்ளோம். இவை அனைத்தையும் எங்களது சுய உதவி குழு பெண்கள் தயாரித்தவையாகும் பொதுமக்கள் வாங்கி ஆதரிக்க வேண்டும்" என்றார்.

இதையும் படிங்க: முகமூடி அணிந்து இருசக்கர வாகனத்தை திருடிய இளைஞர்கள் - வெளியான பரபரப்பு சிசிடிவி காட்சி!

திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை வட்டத்தைச் சேர்ந்த கருப்பராயன் சுய உதவி குழு உறுப்பினர் ஜெயசூர்யா கூறுகையில், “கைத்தறி காட்டன் சேலைகளை நாங்கள் உற்பத்தி செய்து தருகிறோம். அனைத்தும் கையால் செய்யப்பட்ட சேலைகள் ஆகும். இது போன்ற சாராஸ் கண்காட்சிகளின் வாயிலாக நிறைய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு. இதன் மூலம் எங்களது வாழ்வாதாரம் உயர அதிக வாய்ப்பு உள்ளது” என்றார்.

மதுரை பொருட்காட்சி
தமுக்கம் மைதானம்
அரசு எக்ஸ்போ
TAMUKKAM MAITHANAM
