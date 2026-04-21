அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளும் 'வெப் கேமிரா' மூலம் கண்காணிக்கப்படும்; தூத்துக்குடி மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி தகவல்

வாக்குப்பதிவின்போது பொதுமக்கள் எந்தவித அச்சமும் இன்றி வாக்களிக்க அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் தேர்தல் அதிகாரி கூறினார்.

தூத்துக்குடி மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் இணைந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 21, 2026 at 8:30 PM IST

தூத்துக்குடி: அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளும் 'வெப் கேமிரா' மூலம் கண்காணிக்கப்படும் என தூத்துக்குடி மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி விஷு மகாஜன் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் நாளை மறுநாள் (ஏப்ரல் 23) சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதை முன்னிட்டு தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகத்தில் தேர்தலுக்கு முந்தைய 48 மணி நேரத்தில் அரசியல் கட்சியினர் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்து ஆலோசனை கூட்டம், மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரியும், மாவட்ட ஆட்சியருமான விஷு மகாஜன் தலைமையில் நடைபெற்றது.

பின்னர், மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி விஷு மகாஜன், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மதன் ஆகியோர் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அப்போது மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் விஷு மகாஜன் கூறுகையில், "தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் வாக்குப்பதிவுக்கு தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார் நிலையில் உள்ளன. வாக்குச்சாவடிகளில் அனைத்து ஏற்பாடுகளும், அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளன.

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 6 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் 1,868 வாக்குச்சாவடிகள் உள்ளன. இதில், 243 வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளாக கண்டறியப்பட்டுள்ளன. அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் 'வெப் கேமிரா' மூலம் வாக்குப்பதிவு கண்காணிக்கப்பட உள்ளது. பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில், கூடுதல் காவல்துறையினர், துணை ராணுவ படையினர், நுண் பார்வையாளர்கள் கண்காணிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளனர்.

வாக்குப்பதிவின்போது பொதுமக்கள் எந்தவித அச்சமும் இன்றி வாக்களிக்க அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. தேர்தல் நடத்துவதற்காக தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் 2,242 பேரும், வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள் 6,726 பேரும் நியமனம் செய்யப்பட்டு, அவர்களுக்கு மூன்று கட்ட பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

நாளை இறுதிக்கட்ட பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு அவர்கள் அந்தந்த வாக்குச்சாவடிகளுக்கு பணி நியமனம் செய்யப்பட்டு அனுப்பப்படுவர். தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் வாக்குப்பதிவிற்காக 2,619 வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் 2,238 கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் 2,422 வாக்குப்பதிவு ஒப்புகை சீட்டு இயந்திரங்கள், அரசியல் கட்சி பிரமுகர்கள் முன்னிலையில் சோதனை செய்யப்பட்டு தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன" என்றார்.

விஷு மகாஜனைத் தொடர்ந்து பேசிய மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மதன், "கடந்த மார்ச் 16 முதல் இன்று வரை தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறியதாக மொத்தமாக 652 வழக்குகள் பதியப்பட்டுள்ளன. மேலும், 2 கோடியே 15 லட்சத்து 29 ஆயிரம் ரூபாய் வரை பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில், 1 கோடியே 2 லட்சத்து 87 ஆயிரத்து 938 ரூபாய் பட்டுவாடா செய்தபோது பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம். இதுகுறித்து 22 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் வாக்காளர்களுக்கு பணம் வழங்குவதை கட்டுப்படுத்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் தீவிர கண்காணிப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். வேறு சட்டமன்ற தொகுதிகளை சேர்ந்தவர்கள் தூத்துக்குடி சட்டமன்ற தொகுதிகளில் இருக்கக் கூடாது என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் சுதந்திரமாகவும் அமைதியாகவும் நடைபெற அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மாவட்டம் முழுவதும் சுமார் 3,642 காவல்துறையினர், துணை ராணுவத்தினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளனர்" என்று தெரிவித்தார்.

