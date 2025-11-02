SIR முடிவை கைவிடாவிட்டால் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்படும்: அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் தீர்மானம்!
பாஜகவின் கைப்பாவையாகத் தேர்தல் ஆணையம் செயல்பட்டு வருவதாக அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் குற்றம்சாட்டப்பட்டது
Published : November 2, 2025 at 2:36 PM IST
சென்னை: வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் என்ற முடிவை தேர்தல் ஆணையம் கைவிடவில்லை என்றால், இதுதொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்படும் என்று திமுக தலைவரும், தமிழக முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ள வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு (SIR) எதிரான அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசிக்க, தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் சென்னை தி.நகரில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்ற அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் பங்கேற்று தங்களது கருத்துகளை பதிவு செய்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து, 'பீகார் மாநிலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட SIR தொடர்பான வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்கின்ற நிலையில், தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் நடைபெறுவதற்கு சில மாதங்களே உள்ள காலகட்டத்தில், இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் சிறப்புத் தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்தை அறிவித்துள்ளது ஏற்க இயலாதது.
தமிழ்நாட்டு வாக்காளர்கள் அனைவரின் வாக்குரிமையையும் நிலைநாட்ட உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடுவதை தவிர வேறு வழியில்லை. தேர்தல் ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றிட தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடரப்படும்' என்று அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, இந்த தீர்மானத்தின் மீது அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் பல்வேறு கட்சிகள் எடுத்துரைத்த கருத்துகள் குறித்து அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில் இடம்பெற்றுள்ள முக்கிய அம்சங்கள்:
நாட்டில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் பெரும்பாலும் SIR-க்கு தொடக்கம் முதலே எதிர்ப்பு தெரிவித்துவரும் சூழலில், ஒன்றிய அரசின் கைப்பாவையாகவும், எதேச்சாதிகாரப் போக்குடனும் தேர்தல் ஆணையம் செயல்பட்டு வருவதை இக்கூட்டம் வன்மையாக கண்டிக்கிறது.
- நமது அச்சத்துக்கு மிக முக்கியமான காரணம், பீகார் மாநிலத்தில் நடைபெற்றவை. சிறுபான்மையினர் வாக்குகள், பாஜகவின் எதிர்ப்பு வாக்குகள் ஆகியவற்றை குறிவைத்து நீக்கும் நோக்கத்துடனும்; தகுதியுள்ள வாக்காளர்களை நீக்கி, தகுதியற்ற வாக்காளர்களைச் சேர்க்கும் சதித் திட்டத்தோடும் பீகாரில் இந்த நடவடிக்கை நடத்தப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக எந்த பதிலையும் மக்கள் மன்றத்துக்கோ, உச்சநீதிமன்றத்துக்கோ இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சொல்லவில்லை.
- பீகாரில் நடைபெற்ற குளறுபடிகள் எதையும் களையாமல், தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட 12 மாநிலங்களில் SIR-ஐ செயல்படுத்துவது மக்களின் வாக்குரிமையை பறிப்பதாகவும், ஜனநாயகத்தை அடியோடு குழிதோண்டி புதைப்பதாகவும் உள்ளது என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை.
- மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம் 1951-பிரிவு 169-ன்படி ஒன்றிய அரசின் அரசிதழில் முறைப்படி அறிவிப்பு வெளியிட்டு, அதன் மூலமே வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் செய்யப்பட வேண்டும். அதை பின்பற்றாமல் தேர்தல் ஆணையமே அறிவிப்பை தன்னிச்சையாக வெளியிடுவது, அரசியல் சட்டத்திற்கும், மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டத்திற்கும் எதிரானது. இந்த எஸ்ஐஆர் அறிவிப்பே சட்டவிரோதமாகும். இதன்மூலம் பெரும் எண்ணிக்கையிலான வாக்காளர்கள் நீக்கப்படுவர் என்ற அச்சம் உள்ளது.
- அதேபோல, டிசம்பர் மாதம் தமிழ்நாட்டில் மழைக்காலம் ஆகும். ஆகையால், Enumeration-க்கு உகந்த காலம் இல்லை என்று இக்கூட்டம் கருதுகிறது. வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படுவதற்கு முன்பு உள்ள காலகட்டத்தில் கிறிஸ்துமஸ், பொங்கல் ஆகியவை இருக்கிறது. இதனால் வாக்காளர் பட்டியல் தயாரிப்பு பணியில் விடுபடும் வாக்காளர்களோ, சேர விரும்பும் வாக்காளர்களோ மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகி, தங்களது வாக்குரிமையை இழக்கும் நிலை ஏற்படும்.
- வாக்காளர் பட்டியல் தயாரிப்புப் பணி என்பது நியாயமான, நேர்மையான தேர்தலுக்கு மிக முக்கியம். நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்தின் உயிர்மூச்சாகக் கருதப்படுகிறது. அரசியல் சட்டமும், மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டமும் இதற்காகவே தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அதிகாரத்தை வழங்கி இருக்கிறது.
- நடுநிலைமையுடன், பாரபட்சமின்றி எந்த அரசியல் கட்சிக்கும் துணை போகாமல் சுதந்திரமான அமைப்பாக தேர்தல் ஆணையம் செயல்பட வேண்டும். தேர்தலில் அனைத்துக் கட்சிகளுக்கும் சமகளத்தை (Level Playing Field) ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும் மிக முக்கியமான கடமையைத் தேர்தல் ஆணையத்திடம் அரசியல் சட்டம் ஒப்படைத்துள்ளது.
- பொறுப்புள்ள கடமையை நிறைவேற்ற வேண்டிய தேர்தல் ஆணையமே ஒன்றியத்தில் ஆட்சியிலிருக்கும் ஒரு கட்சியின் சார்பாக நின்று செயல்படுவதாக குற்றம் சாட்டுகிறோம். உச்சநீதிமன்றத்தில் உள்ள SIR வழக்கில் இறுதித் தீர்ப்பு வராத நிலையில், தமிழ்நாட்டில் நடத்துவதாக அறிவித்துள்ள சிறப்புத் தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் சீராய்வு முழுக்க முழுக்க ஜனநாயக விரோதமான, தமிழ்நாட்டு மக்களின் வாக்குரிமைக்கு எதிரான செயலாகும். இந்த SIR ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடியதல்ல. ஆகவே, இந்த SIR-யை தேர்தல் ஆணையம் கைவிடும்படி அனைத்துக் கட்சிகளின் கூட்டம் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு வேண்டுகோள் விடுகிறது.
- தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவிப்பில் உள்ள குறைகள் களையப்பட்டு, உச்சநீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதலை வெளிப்படையாக கடைபிடித்து, உரிய அவகாசம் தந்து, 2026 தேர்தலுக்குப் பின்பு, எக்கட்சிக்கும் சார்பற்ற நிலையில் தேர்தல் ஆணையம் SIR-ஐ நடத்த வேண்டும்.