‘தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும்’ - அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் த.வெ.க., தி.மு.க., உள்ளிட்ட கட்சிகள் வெளிநடப்பு!
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தம் தொடர்பான கூட்டத்திற்கு மொத்தமாக 13 கட்சிகளுக்கு தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 23, 2026 at 12:28 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தம் (எஸ்.எஸ்.ஆர்) தொடர்பாக, தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று (அக்டோபர் 23) அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும் என வலியுறுத்தி த.வெ.க., தி.மு.க., உள்ளிட்ட கட்சிகள் வெளிநடப்பு செய்தன.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தம் தொடர்பாக, சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் நடைபெற்றது. தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தலைமையில் நடைபெறும் இந்தக் கூட்டத்தில், வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணிகள், வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு, பெயர் சேர்த்தல் மற்றும் நீக்குதல் உள்ளிட்ட முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது.
13 கட்சிகளுக்கு அழைப்பு
முன்னதாக, தமிழ்நாட்டில் 2027-ஆம் ஆண்டுக்கான புகைப்படத்துடன் கூடிய வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான அட்டவணையை இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இதன்படி, 2027 ஜனவரி 1-ஆம் தேதியைத் தகுதியேற்படுத்தும் நாளாகக் கொண்டு வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.
இந்தக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க, திமுக, அதிமுக, தமிழக வெற்றிக் கழகம், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, நாம் தமிழர் கட்சி, தேமுதிக உள்ளிட்ட மாநில அங்கீகாரம் பெற்ற கட்சிகள் மற்றும் பாஜக, காங்கிரஸ், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட தேசியக் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் என மொத்தம் 13 கட்சிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது.
வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்தின் போது பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள், பொதுமக்களுக்கான சிறப்பு முகாம்கள் மற்றும் தகுதியுள்ள வாக்காளர்கள் அனைவரையும் பட்டியலில் இடம்பெறச் செய்வது தொடர்பாகக் கட்சிகளின் கருத்துகள் கேட்கப்பட உள்ளன. இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ள அட்டவணையின்படி, முதற்கட்டமாக வாக்குச்சாவடிகளைத் திருத்தியமைத்தல் மற்றும் மறுசீரமைத்தல் உள்ளிட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.
நவம்பர் 2 ஒருங்கிணைந்த வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு
அதனைத் தொடர்ந்து, நவம்பர் 2-ஆம் தேதி ஒருங்கிணைந்த வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட உள்ளது. வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியான பிறகு, நவம்பர் 12-ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 11-ஆம் தேதி வரை, வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்குதல், திருத்தம் செய்தல் மற்றும் முகவரி மாற்றம் தொடர்பாக விண்ணப்பங்களை அளிக்கலாம்.
இதற்காக, புதிதாகப் பெயர் சேர்க்க விரும்புவோர் படிவம் 6-யும், பெயர் நீக்கம் அல்லது ஆட்சேபனை தெரிவிக்க படிவம் 7-யும், ஏற்கெனவே உள்ள பதிவுகளில் திருத்தம் செய்ய அல்லது முகவரி மாற்றம் மற்றும் மாற்று வாக்காளர் அடையாள அட்டை பெறுவதற்குப் பொருந்தும் வகையில் படிவம் 8-யும் பயன்படுத்தலாம்.
இந்த விண்ணப்பங்களை வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள், வாக்காளர் பதிவு அலுவலர் அல்லது உதவி வாக்காளர் பதிவு அலுவலர் அலுவலகங்களில் அளிக்கலாம். மேலும், சிறப்பு முகாம் நாட்களில் சம்பந்தப்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களிலும் விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம். வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பது உள்ளிட்ட சேவைகளைப் பெற, இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் voterportal.eci.gov.in இணையதளம் மற்றும் ECINET கைபேசி செயலி வாயிலாகவும் விண்ணப்பிக்க வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
இளம் வாக்காளர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
2027 ஜனவரி 1, ஏப்ரல் 1, ஜூலை 1 மற்றும் அக்டோபர் 1 ஆகிய தேதிகளில் 18 வயதைப் பூர்த்தி செய்யும் தகுதியுள்ள இளம் வாக்காளர்களும், இதுவரை வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இடம்பெறாதவர்களும் பெயர் சேர்க்க விண்ணப்பிக்கலாம். வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியக் குடிமக்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க, விதிகளின்படி படிவம் 6A-வை பயன்படுத்தலாம்.
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விண்ணப்பங்கள் மற்றும் ஆட்சேபனைகள் பரிசீலிக்கப்பட்டு, தேவையான திருத்தப் பணிகள் நிறைவடைந்த பின்னர், தமிழகத்திற்கான இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் 2027 ஜனவரி 4-ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் எனத் தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அலுவலர் அர்ச்சனா பட்நாயக் அறிவித்துள்ளார்.
வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் விடுபடுவதைத் தவிர்க்கவும், தங்களின் விவரங்கள் சரியாக இடம்பெற்றுள்ளதை உறுதிசெய்யவும் பொதுமக்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தம் தொடர்பாக தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தலைமையில் இன்று நடைபெற்ற அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில், இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி த.வெ.க., தி.மு.க., தே.மு.தி.க., வி.சி.க., சி.பி.ஐ., சி.பி.எம்., ஆம் ஆத்மி உள்ளிட்ட கட்சிகள் வெளிநடப்பு செய்தது.
மேலும், அ.தி.மு.க., பா.ஜ.க., தேசிய மக்கள் கட்சி மட்டும் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் பங்கேற்றது. தொடர்ந்து பகுஜன் சமாஜ் கட்சியினர் இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.