2024 தேர்தலில் அனைத்து கட்சிகளும் பெரும் யுத்தத்தை சந்திக்கும் - சினேகன் ஓபன் டாக்

கந்தசஷ்டி விழாவிற்கு திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் சிறப்பான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது.

குடும்பத்துடன் திருச்செந்தூர் முருகனை தரிசனம் செய்த பாடலாசிரியர் சினேகன்
குடும்பத்துடன் திருச்செந்தூர் முருகனை தரிசனம் செய்த பாடலாசிரியர் சினேகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 22, 2025 at 2:09 PM IST

தூத்துக்குடி: வருகின்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் அனைத்து கட்சிகளும் பெரும் யுத்தத்தை சந்திக்க வேண்டி வரும் என மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் இளைஞரணி மாநிலச் செயலாளரும், திரைப்பட பாடலாசிரியருமான சினேகன் தெரிவித்தார்.

முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்கு சினேகன், தனது மனைவி கன்னிகா ரவி மற்றும் இரண்டு மகள்களுடன் இன்று வந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

கோயிலுக்கு வந்த அவர்கள், முருகன், சண்முகர், வள்ளி, தெய்வானை, சத்ரு சம்ஹார மூர்த்தி, பெருமாள், தட்சிணாமூர்த்தி, உள்ளிட்ட அனைத்து சன்னதிகளிலும் தரிசனம் செய்தனர். பின்னர் அவர்களுக்கு கோயில் பிரசாதமான இலை விபூதி வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து வெளியே வந்த சினேகனுடன் பொதுமக்கள் செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்தனர்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், "திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் இன்று குடும்பத்துடன் தரிசனம் செய்தேன். மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. கந்தசஷ்டி விழாவுக்கு கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் சிறப்பான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. முதன்முறையாக என் மகள்களுடன் கோயிலுக்கு வருவது திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலுக்கு தான்.

கோயிலில் அனைவருடனும் சேர்ந்து தரிசனம் செய்தது ஆத்ம திருப்தியாக உள்ளது. அனைவரும் இணக்கமாக இருந்து அனைத்து வேறுபாடுகளையும் கடந்து செல்வதுதான் மானுட பண்பாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். சிறிய சிறிய விஷயங்களை கடந்து செல்ல கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்" என்றார்.

சென்னையில் மழை நிலவரம் குறித்து பேசிய சினேகன், "மழை, வெள்ளம் பிரச்னைகளை எதிர்கொள்ள 90% பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. ஒரு சில இடங்களில் மீதமுள்ள பணிகளை விரைந்து முடிப்பதற்கான பணிகளும் நடந்து வருகின்றன" எனக் கூறினார்.

முன்னதாக, 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் குறித்து நிருபர்கள் கேட்டதற்கு, "அதுபற்றி உங்களுக்கும் எனக்கும் இப்போதே தெரிய வாய்ப்பு இல்லை. ஆனால் ஒன்று மட்டும் சொல்ல முடியும். மற்ற தேர்தல்களை விட, 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும். அதே போல, இந்த தேர்தலில் அனைத்து கட்சிகளும் பெரும் யுத்தத்தை சந்திக்க வேண்டி வரும்" என சினேகன் தெரிவித்தார்.

