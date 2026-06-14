அரசு அலுவலகங்களில் ஆய்வு செய்யும் தவெகவினர் மீது கடும் நடவடிக்கை - இளைஞர் பெருமன்றம் வலியுறுத்தல்
தவெகவை சேர்ந்தவர்கள் அரசு நிர்வாகத்தில் மூக்கை நுழைப்பது சரியல்ல என அனைத்திந்திய இளைஞர் பெருமன்றம் மாநில செயலாளர் பாரதி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 14, 2026 at 4:23 PM IST
சென்னை: அரசு அலுவலக விவகாரங்களில் தேவையின்றி தலையீடு செய்யும் தவெகவினர் மீது அக்கட்சித் தலைமை கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென அனைத்திந்திய இளைஞர் பெருமன்றம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில தலைமை அலுவலகமான பாலன் இல்லத்தில் அனைத்திந்திய இளைஞர் பெருமன்றத்தின் மாநிலக் குழு கூட்டம் இன்று (ஜூன் 14) நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்ட சிபிஐ மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டுமென ஆலோசனைகளை வழங்கினார். அதைத் தொடர்ந்து, கூட்டத்தில் 8 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அனைத்திந்திய இளைஞர் பெருமன்றம் மாநில செயலாளர் பாரதி, “முதுபெரும் தலைவர் நல்லக்கண்ணுவிற்கு சென்னையில் மணிமண்டபம் அமைத்து, தமிழ்நாடு அரசு அவரது புகழை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும்.
கையெழுத்து இயக்கம்
பாலியல் வன்கொடுமை, போதைக் கலாச்சாரம், ஊழல், சாதி மதவெறி உள்ளிட்ட முக்கிய பிரச்சனைகள் குறித்து ஜூலை 5 - 25ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரு கோடி மக்கள் சந்திப்பு கையெழுத்து இயக்கம் நடத்த உள்ளோம். 20 நாட்கள் நடக்கும் கையெழுத்து இயக்கம் முடிந்த பின்னர், முதலமைச்சரை சந்தித்து அதை வழங்கவுள்ளோம்” என்றார்.
மேலும், “அரசு காலிப்பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்பும் முயற்சியில் முதலமைச்சர் ஈடுபட வேண்டும். அரசு நிர்ணயித்த தொகையை விட அதிக தொகை வசூலிக்கும் கல்வி நிறுவனங்களை அரசே ஏற்று நடத்த வேண்டும்.
நடவடிக்கை தேவை
அதேபோல, தவெகவை சேர்ந்தவர்கள் அரசு நிர்வாகத்தில் மூக்கை நுழைப்பது சரியல்ல; அவர்களை கட்டுப்படுத்தி, பதற்ற சூழல் உருவாகாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். Gen-z தலைமுறையை அரசியல் புரிதல் உள்ள தலைமுறையாக மாற்ற முயல வேண்டும்.
தவெக தொடங்கி 2 ஆண்டுகள்தான் ஆகிறது. தவெக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன், அந்த கட்சியை சார்ந்த மாவட்ட செயலாளர்கள், வட்ட செயலாளர்கள் எல்லாம் அரசு பதவிகளில் இருப்பவர்கள் போல பாவித்து, பல்வேறு இடங்களில் ஆய்வு செய்து ரீல்ஸ் போடுவது தெரிய வருகிறது. எனவே, அரசு அலுவலக விவகாரங்களில் தேவையின்றி தலையீடு செய்யும் தவெகவினர் மீது கட்சித் தலைமை கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என வலியுறுத்தினார்.
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மேலும் பேசிய அவர், “அண்ணாமலை அமைப்பு தொடங்கி ஒரே நாளில் 20 லட்சம் பேர் சேர்த்தது போல் எங்கள் அமைப்பில் ஆள் சேர்க்க முடியாது. இது கொள்கை ரீதியாக செயல்படும் அமைப்பு. இதில் சேர்வதாக இருந்தால் மக்களுக்கு சேவை செய்யும் எண்ணம் கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும்.
மேகதாது அணை விவகாரம்
காவிரி மேலாண்மை வாரியம் தமிழ்நாட்டின் குறுக்கே எந்த அணையும் கட்டக் கூடாது என்று ஏற்கனவே வாக்குறுதி கொடுத்துள்ளார்கள். ஆகையால், காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் அனுமதியின்றி மேகதாது அணை கட்ட முடியாது. மேகதாது அணை தொடர்பாக ஒன்றிய அரசும், தமிழக அரசும் அதற்கு குரல் கொடுக்க வேண்டும். மேகதாது அணை விவகாரத்தில் இதேநிலை தொடர்ந்தால் தமிழ்நாடு முழுக்க வலுவான போராட்டத்தை முன்னெடுப்போம்” என எச்சரித்தார்.