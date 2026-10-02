ETV Bharat / state

முதல்வர் தனிப்பிரிவு முதல் ஜமாபந்தி வரை அனைத்து தகவலையும் பெற குடிமக்களுக்கு உரிமை உண்டு - மாநில தகவல் ஆணையம் திட்டவட்டம்

மனுதாரருக்கு உரிய தகவலை வழங்காத பொது தகவல் அதிகாரி ஜெயபாலுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 250 ரூபாய் வீதம் 25,000 ரூபாய் அபராதமாக ஏன் விதிக்கக்கூடாது என மாநில தகவல் ஆணைய தலைவர் கேள்வி எழுப்பினார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2026 at 4:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவு, ஆட்சியரின் மாவட்ட குறைதீர் கூட்டம் மற்றும் ஜமாபந்தி மனுவின் நிலை குறித்த தகவல்ளை பெற அனைத்து குடிமக்களுக்கும் உரிமை உள்ளது என மாநில தகவல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருவண்ணாமலையை சேர்ந்த கோபிநாத், மாவட்ட குறைதீர் முகாமில் ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தார். அந்த மனு மீது நடவடிக்கை எடுக்காததால், அந்த மனுவின் நிலை குறித்து தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் விளக்கம் கேட்டு பொது தகவல் அதிகாரிக்கு 2024-ஆம் ஆண்டு மனு அளித்தார்.

ஆனால், பொது தகவல் அதிகாரி தரப்பில் உரிய பதில் அளிக்காததால், தமிழ்நாடு மாநில தகவல் ஆணையத்தில் கோபிநாத் புகார் அளித்தார். இந்த புகார் குறித்து ஆணையத்தின் தலைவர் வி.பி.ஆர் இளம்பருதி விசாரணை செய்தார்.

அப்போது, முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவு, மாவட்ட குறைதீர் கூட்டம் மற்றும் ஜமாபந்தி மனுக்கள் குறித்து தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் கேட்க முடியாது என மனுதாரருக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டதாக பொது தகவல் அதிகாரி அறிக்கை தாக்கல் செய்தார்.

வி.பி.ஆர் இளம்பருதி
வி.பி.ஆர் இளம்பருதி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதையடுத்து புகாரை விசாரித்த ஆணையத்தின் தலைவர், "அனைத்து தகவல்களையும் பெற இந்திய குடிமக்களுக்கு உரிமை உள்ளது. முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவு, மாவட்ட குறைதீர் கூட்டம் மற்றும் ஜமாபந்தி குறித்து தகவல்களை பெற முடியாது என்பது, குறிப்பிட்ட வழக்குகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.

இதையும் படிங்க: ஆர்டிஐ மனுக்களுக்கு கூடுதல் கட்டணம் - அதிகாரிகளுக்கு தமிழக அரசு அறிவுறுத்தல்

உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி அலுவலகமே ஒரு பொது தகவல் அலுவலகமாக இருப்பதால், தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் பிரிவு 2(H)ன் படி, முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவு, மாவட்ட குறைதீர் கூட்டம் மற்றும் ஜமாபந்தி குறித்து பொது தகவல் அதிகாரி வரம்பிற்குள் வரும் என்பது தெளிவாகிறது.

பொது தகவல் அமைப்பின் கீழ் வரும் தகவலை தர மறுத்த பொது தகவல் அதிகாரியின் செயல் கண்டனத்துக்கு உரியது. மனுதாரரின் கேள்விகளை சிந்தித்து உள்வாங்காமல் மனுவை நிராகரித்ததை ஏற்க முடியாது. பொது அதிகார அமைப்பின் கீழ் ஆவணம் மற்றும் மிண்ணனு முறையில் உள்ள ஆவணங்களை அனைவரும் பெறலாம்.

அதனால், முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவு, மாவட்ட குறைதீர் கூட்டம் மற்றும் ஜமாபந்தி மற்றும் இன்ன பிற அதிகாரி அமைப்பு குறித்து தகவல்களை பெற மனுதாரருக்கு முழு உரிமை உண்டு. திருவண்ணமலை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அதிகாரி, மாவட்டத்தில் உள்ள பொது தகவல் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் குறித்து பயிற்சி நடத்தி, அதன் அறிக்கையை அக் 14-ஆம் தேதி ஆணையத்தில் நேரில் ஆஜராகி தாக்கல் செய்ய வேண்டும்

மனுதாரருக்கு உரிய தகவலை வழங்காத பொது தகவல் அதிகாரி ஜெயபாலுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 250 ரூபாய் வீதம் 25,000 ரூபாய் அபராதமாக ஏன் விதிக்கக்கூடாது என அக் 14-ஆம் தேதி நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். இந்த உத்தரவை அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அதிகாரிகளுக்கும் சுற்றறிக்கையாக பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குநர் அனுப்ப வேண்டும். இந்த உத்தரவு அனைத்து பொது அதிகார அமைப்புக்கும் பொருந்தும்" எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

RTI
GRIEVANCE REDRESSAL CAMP
மாநில தகவல் ஆணைய தலைவர்
மாவட்ட குறைதீர் முகாம்

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.