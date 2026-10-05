நெருங்கும் வடகிழக்கு பருவமழை: அனைத்து படகுகளையும் தயாராக வைத்திருங்கள் - பறந்தது உத்தரவு
"வடகிழக்கு பருவமழையை ஒட்டிய பேரிடர் மேலாண்மைப் பணிகளை அனைத்து துறை அலுவலர்களும் ஒருங்கிணைந்து போர்க்கால அடிப்படையில் மேற்கொள்ள வேண்டும்" என ககன்தீப் சிங் பேடி அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
Published : October 5, 2026 at 9:16 PM IST
சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை நெருங்குவதை ஒட்டி, சென்னையில் அனைத்து படகுகளையும் தயார்நிலையில் வைத்திருக்குமாறு நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை கூடுதல் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
வடகிழக்கு பருவமழை வரும் அக்டோபர் 20-ம் தேதி தொடங்கக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த முறை பருவமழை மிகவும் தீவிரமாக இருக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது.
இதனிடையே, இந்தப் பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக மண்டல அளவிலான ஆய்வுக் கூட்டம் தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று நடைபெற்றது.
மழைநீர் வடிகால் பணிகள்
இந்தக் கூட்டத்துக்கு தலைமை வகித்த நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி, அதிகாரிகளுக்கு பல்வேறு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கினார். தொடர்ந்து அவர் பேசுகையில், "வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கவுள்ளதை முன்னிட்டு, சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் மழைநீர் வடிகால் பணிகளை விரைந்து முடித்திட வேண்டும்.
'ஆறுகள், ஏரிகளை தூர்வாருங்கள்'
இப்பணிகள் முடிவடையாத இடங்களில் தண்ணீர் தேங்காதவாறு மோட்டார் பம்புகள் மூலம் அகற்றிட வேண்டும். அதற்கான முன்னேற்பாட்டுப் பணிகளை திட்டமிட்டு மேற்கொள்ள வேண்டும். மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட அனைத்து நீர்வழிக் கால்வாய்கள், கூவம், அடையாறு மற்றும் பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் உள்ளிட்ட ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளில் ஆகாயத்தாமரைகளை அகற்றி வண்டல் மண்ணை தூர்வாரி அகற்றிட வேண்டும்.
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'மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழப்பு ஏற்படக் கூடாது'
தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள மின் பெட்டிகளை உயர்த்தி வைக்கும் பணிகளை விரைந்து முடித்திட வேண்டும். வெளியில் தெரியும் மின் கேபிள்களை நிலத்திற்குள் பதித்திட வேண்டும். மின்சாரம் தாக்கி எந்த ஒரு உயிரிழப்பும் ஏற்படாதவாறு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
ரயில்வேக்கு சொந்தமான 28 ரயில்வே சிறு பாலங்கள் பகுதியில் தூர்வாரும் பணியினை முழுமையாக முடித்திட வேண்டும். ரயில்வே பகுதியில் உரிய கவனம் செலுத்தி, மழைநீர் தேங்காதவாறு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
'பம்புகள் மூலம் வெளியேற்றுங்கள்'
மழைநீர் தேங்கும் இடங்களாக கண்டறியப்பட்ட 219 இடங்களிலும் உடனடியாக மழைநீரை வெளியேற்றும் வகையில் மோட்டார் பம்புகளை தயார் நிலையில் வைத்திட வேண்டும். பல்வேறு உயர் திறன் மொத்தம் 1,320 மோட்டார்கள் சென்னை மாநகராட்சியிடம் உள்ளன. இதனை பயன்படுத்தி தாழ்வான இடங்களில் தேங்கும் மழை நீரை உடனடியாக வெளியேற்ற வேண்டும்.
சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட 24 சுரங்கப்பாதைகளிலும் மழைநீர் தேக்கத்தினால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்படாதவாறு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். முறிந்து விழும் நிலையில் உள்ள மரக்கிளைகள் வெட்டி அகற்றப்பட்டுள்ளன.
மரக்கிளைகளை அகற்றும் இயந்திரங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து வகை இயந்திரங்கள் மற்றும் வாகனங்களை தயார் நிலையில் இருப்பதை உறுதி செய்திட வேண்டும்.
'படகுகளை தயார்நிலையில் வைத்திருங்கள்'
215 நிவாரண மையங்கள், 116 சமையல் கூடங்கள் அனைத்து வசதிகளுடன் தயார்நிலையில் இருக்கிறதா என்பதை மீண்டும் ஆய்வு செய்து உறுதி செய்திட வேண்டும். மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான 36 படகுகள், மீன்வளத்துறைக்கு சொந்தமான 275 படகுகளையும், அவற்றை இயக்குபவர்களையும் தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
போர்க்கால அடிப்படையில்..
வடகிழக்கு பருவமழை தொடர்பான பணிகளுக்காக இதுவரை 5 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தன்னார்வலர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர். இவர்களின் சேவையை உரிய முறையில் அதிகாரிகளும், ஊழியர்களும் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும், பேரிடர் மேலாண்மைப் பணிகளையும் அனைத்து துறை அலுவலர்களும் ஒருங்கிணைந்து போர்க்கால அடிப்படையில் மேற்கொள்ள வேண்டும்" என ககன்தீப் சிங் பேடி அறிவுறுத்தினார்.