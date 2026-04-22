அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார்... ஓட்டுப்போட நீங்க வந்தா போதும்; தருமபுரி மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் தகவல்
மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியோர், தேர்தல் ஆணையத்தின் 'சஷ்சம்' செயலியில் முன்பதிவு செய்தால், அவர்களை தன்னார்வலர்கள் வாகனத்தில் அழைத்து வந்து வாக்களிக்க தேவையான உதவிகளை செய்வார்கள் என தருமபுரி மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் ஆர்.சதீஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 22, 2026 at 7:41 PM IST|
Updated : April 22, 2026 at 7:47 PM IST
தருமபுரி: தருமபுரி மாவட்டத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவுக்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார் நிலையில் இருப்பதாக அந்த மாவட்டத்தின் தேர்தல் அலுவலரும், மாவட்ட ஆட்சியருமான ஆர்.சதீஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நாளை நடைபெற உள்ள நிலையில், தர்மபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள வாக்குச் சாவடிகளில் வாக்காளர்களை கவரும் வகையில் வாழைமரம், தோரணங்கள், வாழைப்பந்தல் ஆகியவை அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
வாக்காளர்களை வரவேற்கவும், வழிகாட்டவும் ரோபோ, வாக்காளர்கள் வண்ணப்பாதைகள் உள்ளிட்ட முன்னேற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த ஏற்பாடுகளை மாவட்ட ஆட்சியரும், மாவட்ட தேர்தல் அலுவலருமான ஆர்.சதீஸ், அன்னசாகரம் தொடக்கப்பள்ளியில் ஆய்வு செய்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு அவர் அளித்த பேட்டியில், "தருமபுரி மாவட்டத்தில், இந்த முறை ‘கிரீன் எலக்ஷன்’, பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு கிடையாது. டீ கப் முதல் தண்ணீர் குவளை வரை எல்லாம் மக்கும் தன்மை கொண்டதாக பயன்படுத்தப்படும்.
முதல்முறை வாக்காளர்களுக்கு ஸ்பெஷலாக விதை பேனா, விதை பென்சில், விதைப்பந்து, மரக்கன்று ஆகியவை வழங்கப்படும். அவற்றை பயன்படுத்தி தூக்கி எறிந்தால் மரமாக முளைக்கும்.
வாக்களித்தவர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் கையெழுத்திட்ட சான்றிதழ் வழங்கப்படும். இளைஞர்களை கவரும் வகையில், மிகப்பெரிய வாக்குச்சாவடி மையங்களில் வரவேற்பதற்காக ரோபோ நிற்கும். வாக்களிப்பதற்கு என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை? எப்படி வாக்களிக்க வேண்டும்? என்பது குறித்து ரோபோ சொல்லிக் கொடுக்கும்.
இந்த தேர்தலில் 100 சதவீத வாக்குப்பதிவுக்கு இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. தருமபுரி
மாவட்டம் முழுவதும் 150 பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. 2,500 காவலர்கள், துணை ராணுவம், உள்ளூர் காவலர்கள், கேரளா போலீஸ், ஓய்வுபெற்றவர்கள், உள்ளூர் காவல் படையினர் என அனைத்து தரப்பினரும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கடந்த முறை பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் சிசிடிவி கேமரா பொருத்தப்பட்டது. இந்த முறை தமிழகத்தில் அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
நேரில் வந்து வாக்களிக்க முடியாத மாற்றுத்திறனாளி, முதியோர் ஆகியோர் தேர்தல் ஆணையத்தின் "சஷ்சம்" செயலியில் முன்பதிவு செய்தால், தன்னார்வலர்கள் நேரில் வந்து அவர்களை வாகனத்தில் அழைத்து வந்து வாக்களிக்க தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்வார்கள். மாற்றுத் திறனாளிகளின் வசதிக்காக அனைத்து வாக்குச் சாவடிகளிலும் சாய்தளம், குடிநீர், கழிப்பறை வசதிகள் செய்துதரப்பட்டுள்ளன.
மலைக் கிராமமான ஏரிமலைக்கு கடந்த தேர்தலின்போது கழுதைகளில் வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களை அனுப்பினோம். இந்த முறை சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளதால், டிராக்டர் மூலம் அனுப்பப்படும். வெயில் அதிகமாக இருப்பதால் ஓஆர்எஸ் கரைசல் வாக்காளர்களுக்கு வழங்கப்படும். ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் 6 மருத்துவக் குழுவினர் என தருமபுரியில் உள்ள 5 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் மொத்தம் 30 மருத்துவக் குழுவினர் ரோந்து பணியில் இருப்பார்கள். வாக்காளர்களுக்கோ, தேர்தல் பணியில் இருப்பவர்களுக்கோ உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டால் உடனடியாக அவர்களுக்கு சிகிச்சை வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
வாக்காளர்களை அரசியல் கட்சியினர் வாகனம் ஏற்பாடு செய்து அழைத்துவரக் கூடாது.
வாக்காளர்களுக்கு உதவி தேவைப்பட்டால் 1950 என்ற எண்ணுக்கு அழைக்கவும். நாங்களே வாக்காளர்களை வாக்குச்சாவடிக்கை அழைத்து வருவோம்" என்று அவர் தெரிவித்தார்.