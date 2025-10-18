மீனவர்களே உஷார்: அரபிக் கடலில் உருவானது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி!
அக்டோபர் 18 முதல் 22 வரை, தென் கிழக்கு, தென்மேற்கு மற்றும் அதை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு அரபிக் கடலுக்கு, மீனவர்கள் யாரும் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
Published : October 18, 2025 at 10:15 AM IST
சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிய நிலையில், அரபிக் கடல் பகுதியில் இன்று புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி உள்ளதாக சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
ஒவ்வொரு ஆண்டின் இறுதியிலும், தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவ மழை தீவிரமாக இருக்கும். இதன் ஒருபகுதியாக, தென்கிழக்கு அரபிக் கடல் மற்றும் அதை ஒட்டிய லட்சத்தீவு பகுதியில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி ஏற்பட்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக, தென் கிழக்கு அரபிக் கடல் மற்றும் கேரளா - கர்நாடக கடற்கரைகளை ஒட்டிய லட்சத்தீவு பகுதியில், இன்று காலை 5:30 மணி காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளது.
இது மேற்கு வடமேற்கு நோக்கி நகர்ந்து, அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக தீவிரமடைய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.
அக்டோபர் 18, 19 ஆகிய தேதிகளில், தென்கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய கிழக்கு அரபிக் கடல், லட்சத்தீவு, கர்நாடகா, கேரளா மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு தமிழக கடற்கரைகளிலும் காற்றின் வேகம் மணிக்கு சுமார் 35 முதல் 45 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், கூடுதலாக 55 கி.மீ வேகம் வரை இருக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன் பின்னர், அக்டோபர் 20, 21 ஆகிய தேதிகளில், தெற்கு அரபிக் கடல் மற்றும் அதை ஒட்டிய மத்திய அரபிக் கடலின் மையப் பகுதியிலும், அக்டோபர் 22 அன்று தென்மேற்கு மற்றும் அதை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு அரபிக் கடலிலும், மணிக்கு 40 முதல் 50 கி.மீ வேகத்தில் காற்று வீசக் கூடும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை
அக்டோபர் 18, 20 ஆகிய தேதிகளில், தென்கிழக்கு அரபிக் கடல், லட்சத்தீவு, கர்நாடகா, கேரளா மற்றும் அதை ஒட்டிய தெற்கு தமிழக பகுதிகளுக்கும், அக்டோபர் 20 முதல் 22 வரை, தென்மேற்கு மற்றும் அதை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு அரபிக் கடலுக்கும் மீனவர்கள் யாரும் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், அக்டோபர் 24 ஆம் தேதி, தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் ஒரு காற்றழுத்தப் தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளது. இது மேற்கு-வடமேற்கு நோக்கி நகர்ந்து, மேலும் தீவிரமடைய வாய்ப்புள்ளது என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.